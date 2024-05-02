Противник пытается удержать село Сокол, к которому подошла российская армия
Противник продолжает терять позиции и территории под натиском российских Вооружённых сил. Так, стало известно о продвижении ВС РФ к посёлку Сокол, расположенному юго-западнее ранее освобождённого пгт Очеретино. К Соколу пытались отступать разбитые в Соловьёво украинские отряды, однако в полях между этими сёлами их активно накрывала российская артиллерия, по отдельным отступающим работали операторы FPV-дронов.
К настоящему моменту противник пытается удержаться в селе Сокол, однако это непросто. Дело в том, что с севера и востока над селом «нависают» господствующие высоты. Эти высоты военнослужащие киевского режима не контролируют, позиции в самом Соколе уже простреливаются российскими войсками.
Продвижение ВС РФ к западу от освобождённого на днях Соловьёво позволяет расширять зону контроля на Очеретинском участке фронта. Одновременно с этим идёт «прощупывание» наиболее слабых мест в обороне противника как к западу, так и к северу от Очеретино. Но уверенное продвижение по каждому из этих наступательных векторов может свидетельствовать о том, что сильных мест в обороне ВСУ после утраты контроля над Очеретино на данном участке фронта нет. Перебрасываемые резервы пока не меняют ситуацию.
Напомним, что накануне в Forbes вышла статья, в которой рассказывается, что подготовленная натовскими инструкторами 47-я бригада ВСУ «нуждается в реорганизации» после поражения под Бердычами и Очеретино. Указывается на то, что она за несколько дней боёв потеряли 40 БМП Bradley и большую часть своего личного состава.
Информация