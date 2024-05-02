Противник пытается удержать село Сокол, к которому подошла российская армия

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Противник пытается удержать село Сокол, к которому подошла российская армия

Противник продолжает терять позиции и территории под натиском российских Вооружённых сил. Так, стало известно о продвижении ВС РФ к посёлку Сокол, расположенному юго-западнее ранее освобождённого пгт Очеретино. К Соколу пытались отступать разбитые в Соловьёво украинские отряды, однако в полях между этими сёлами их активно накрывала российская артиллерия, по отдельным отступающим работали операторы FPV-дронов.

К настоящему моменту противник пытается удержаться в селе Сокол, однако это непросто. Дело в том, что с севера и востока над селом «нависают» господствующие высоты. Эти высоты военнослужащие киевского режима не контролируют, позиции в самом Соколе уже простреливаются российскими войсками.



Продвижение ВС РФ к западу от освобождённого на днях Соловьёво позволяет расширять зону контроля на Очеретинском участке фронта. Одновременно с этим идёт «прощупывание» наиболее слабых мест в обороне противника как к западу, так и к северу от Очеретино. Но уверенное продвижение по каждому из этих наступательных векторов может свидетельствовать о том, что сильных мест в обороне ВСУ после утраты контроля над Очеретино на данном участке фронта нет. Перебрасываемые резервы пока не меняют ситуацию.



Напомним, что накануне в Forbes вышла статья, в которой рассказывается, что подготовленная натовскими инструкторами 47-я бригада ВСУ «нуждается в реорганизации» после поражения под Бердычами и Очеретино. Указывается на то, что она за несколько дней боёв потеряли 40 БМП Bradley и большую часть своего личного состава.
6 комментариев
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  1. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 08:21
    Открытые пространства...укреплений у ВСУшников там нет...зацепиться не за что...так что похоже только отступление единственный способ избежать уничтожения для укронациков.
  2. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +6
    Сегодня, 08:22
    Пусть перебрасывают столько подкреплений, сколько захотят. На этом участке фронта они уже потеряли более 500 квадратных километров, а согласно тактике Герасимова, который наступает сразу на нескольких участках фронта с помощью зондирующих атак, заткнув одну дыру, они оставляют незаткнутой другую.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 09:18
      Пускай тампэксами дыры себе затыкают. laughing
  3. Комментарий был удален.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 08:30
    с севера и востока над селом «нависают» господствующие высоты. Эти высоты военнослужащие киевского режима не контролируют, позиции в самом Соколе уже простреливаются российскими войсками
    Для ВСУшников либо погибать, либо отступать. Что выберут увидим в ближайшие дни.
    подготовленная натовскими инструкторами 47-я бригада ВСУ «нуждается в реорганизации» после поражения под Бердычами и Очеретино
    Это хваленная и распиаренная бригада, которую в ВСУ между собой называют "янки". А, что тогда говорить о бригадах теробороны и тех где преобладают мобилизованные?
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 08:30
    «Стало известно о продвижении ВС РФ к посёлку Сокол» —

    — «Взве́йтесь, со́колы, орла́ми!» ...
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 09:02
    Чубатая армия "сильна" только если надо обстреливать детей и стариков,в Донецке.и главное чтобы жертвы были слабы и безоружны.