Украинские формирования активно используют реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для нанесения ударов по российской территории и позициям нашей армии. Однако в этот раз разведке Вооруженных сил Российской Федерации удалось вычислить место нахождения вражеских пусковых установок. После этого по ним начали отрабатывать подразделения наших ракетных войск.Данные системы были переброшены противником в Харьковскую область с целью нанесения ударов по мирным населенным пунктам российской Белгородчины. Однако подразделениям группировки «Север» ВС РФ удалось нарушить планы противника и уничтожить его реактивные системы.В интернете появились кадры работы РСЗО «Торнадо-С» и ОТРК «Искандер-М» по пусковым установкам HIMARS ВСУ. На них можно увидеть, как сначала определяется место расположения реактивных систем залпового огня противника, а затем по ним наносятся массированные удары. В результате работы ракетных подразделений наших войск реактивные системы врага были уничтожены.Ранее западные эксперты не раз писали о том, что значительная часть переданного странами Запада вооружения и военной техники уже уничтожена ударами российских войск. В том числе, уничтожаются и реактивные системы залпового огня, из которых ведутся обстрелы российской территории. Высокоточными ударами уничтожается военная инфраструктура противника, в том числе и расчеты реактивной и ствольной артиллерии, обстреливающей новые регионы и места сосредоточения сил и средств ВС РФ.Напомним, что РСЗО HIMARS были переданы Украине США, после чего киевский режим начал использовать эти системы для регулярных обстрелов находящихся на российской территории населенных пунктов.Однако затем наши военные научились с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствовать ударам реактивных систем противника, меняя курс (траекторию) полета вражеских снарядов.

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