Показаны кадры работы РСЗО «Торнадо-С» и ОТРК «Искандер-М» по пусковым установкам HIMARS ВСУ

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Показаны кадры работы РСЗО «Торнадо-С» и ОТРК «Искандер-М» по пусковым установкам HIMARS ВСУ

Украинские формирования активно используют реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для нанесения ударов по российской территории и позициям нашей армии. Однако в этот раз разведке Вооруженных сил Российской Федерации удалось вычислить место нахождения вражеских пусковых установок. После этого по ним начали отрабатывать подразделения наших ракетных войск.

Данные системы были переброшены противником в Харьковскую область с целью нанесения ударов по мирным населенным пунктам российской Белгородчины. Однако подразделениям группировки «Север» ВС РФ удалось нарушить планы противника и уничтожить его реактивные системы.



В интернете появились кадры работы РСЗО «Торнадо-С» и ОТРК «Искандер-М» по пусковым установкам HIMARS ВСУ. На них можно увидеть, как сначала определяется место расположения реактивных систем залпового огня противника, а затем по ним наносятся массированные удары. В результате работы ракетных подразделений наших войск реактивные системы врага были уничтожены.

Ранее западные эксперты не раз писали о том, что значительная часть переданного странами Запада вооружения и военной техники уже уничтожена ударами российских войск. В том числе, уничтожаются и реактивные системы залпового огня, из которых ведутся обстрелы российской территории. Высокоточными ударами уничтожается военная инфраструктура противника, в том числе и расчеты реактивной и ствольной артиллерии, обстреливающей новые регионы и места сосредоточения сил и средств ВС РФ.




Напомним, что РСЗО HIMARS были переданы Украине США, после чего киевский режим начал использовать эти системы для регулярных обстрелов находящихся на российской территории населенных пунктов.




Однако затем наши военные научились с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствовать ударам реактивных систем противника, меняя курс (траекторию) полета вражеских снарядов.

12 комментариев
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  1. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +6
    Сегодня, 08:34
    Отличная работа, как разведки, так и расчетов РСЗО «Торнадо-С» и ОТРК «Искандер-М. Молодцы ребята! Американцам можно заказывать очередную панихиду по своим РСЗО HIMARS, в расчетах которых не исключено, что были и их специалисты.
  2. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 08:36
    Что то не понять склько уничтожили. Но чем больше уничтожат - тем меньше возможностей для использования ATACAMS
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 09:00
      МО РФ вчера заявляло об уничтожении 2 РСЗО HIMARS.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:37
    — Установить экраны и крутить такие ролики перед посольствами стран поставщиков данного оружия ...
    (Круглосуточно)
    1. Юрий Васильев Звание
      Юрий Васильев
      +1
      Сегодня, 09:20
      Надо не ролики крутить, а объявить их стороной конфликта, со всеми вытекающими последствиями. Пока мы не будем делать американцам больно, они до бесконечности будут поставлять оружие, которое они делают на нарисованные ими же доллары.
  4. Аргон Звание
    Аргон
    -3
    Сегодня, 08:44
    Ничего не понятно из ролика. Снова урезано все. Где огонь животворящий? Две ракеты и все? Мне все кажется, что наши спецом урезают видео. Но зачем???
  5. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 08:48
    Только полное уничтожение, как нацистов, так и их техники защитит наши города: никакой пощады.
  6. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +1
    Сегодня, 08:53
    Ну вот очередной вариант Вундеррваффе для Руины 404 множат на ноль.
    Какое оружие перемоги это у них по счету????
    Осталось только борщ сварить из котлов из укропа, нациков, диких гусей и трибалтов, пшеков, румынов, мадяр и горячих финских и свенсов парней.
    Работайте братья!!!!
    С нами Бог!!!!
    Победа будет за нами!!!!
  7. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 09:01
    Ну, вот...
    Опять на очередного американца "на отдыхе акула напала".
    А не надо за буйки заплывать!
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 09:04
      Они изначально бронированы в отличии от наших и не факт что пострадал расчёт.
    2. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +1
      Сегодня, 09:12
      А не надо за буйки заплывать!
      ...сразу анекдот в тему
      -граждане отдыхающие , просьба за буйки не заплывать
      -а почему
      -потому что перед буйками их крокодилы не пускают
      так и тут...хана им всем будет...вопрос времени
  8. AdAstra Звание
    AdAstra
    +1
    Сегодня, 09:05
    "Две американские РСЗО M142 HIMARS были выслежены на Харьковском направлении. По месту их укрытия были нанесены ракетные удары. Результат неизвестен."
    Информация с телеграмм-канала Военного обозрения.