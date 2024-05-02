Американский активист: За трагедией в Одессе в мае 2014 года стояли ЦРУ и СБУ
Американский общественный деятель и антивоенный активист Брюс Ганьон вспомнил события десятилетней давности в Одессе, когда погибло около полусотни человек.
Ганьон считает, что массовая гибель мирных граждан в Одессе не была следствием каких-то случайных и хаотичных событий, а была хорошо спланированной акцией.
По словам активиста, за этим, очевидно, стояли американские спецслужбы, действовавшие совместно с коллегами из Украины. Кроме того, вероятно им содействовала британская MI6.
- сказал Ганьон.
Он отметил, что всё происходившее тогда вызывает подозрение – и хорошо подготовленные исполнители, и бездействующие правоохранительные органы, и аресты не виновных в гибели, а тех, кто был внутри здания.
- добавил активист.
2 мая 2014 года в результате поджога Дома профсоюзов и событий на Куликовом поле в Одессе погибли 48 человек.
В июле прошлого года Ганьон назвал главной целью Вашингтона в конфликте на Украине спровоцировать Россию на войну с НАТО. По его словам, в США хотят вынудить Москву нанести удары по одной из стран альянса, чтобы получить повод для использования пятой статьи устава НАТО, позволяющей защитить эту страну.
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