Американский активист: За трагедией в Одессе в мае 2014 года стояли ЦРУ и СБУ

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Американский активист: За трагедией в Одессе в мае 2014 года стояли ЦРУ и СБУ

Американский общественный деятель и антивоенный активист Брюс Ганьон вспомнил события десятилетней давности в Одессе, когда погибло около полусотни человек.

Ганьон считает, что массовая гибель мирных граждан в Одессе не была следствием каких-то случайных и хаотичных событий, а была хорошо спланированной акцией.



По словам активиста, за этим, очевидно, стояли американские спецслужбы, действовавшие совместно с коллегами из Украины. Кроме того, вероятно им содействовала британская MI6.

За этим стояли ЦРУ и СБУ Украины и, возможно, британская разведывательная служба MI6. Всё это было хорошо спланировано

- сказал Ганьон.

Он отметил, что всё происходившее тогда вызывает подозрение – и хорошо подготовленные исполнители, и бездействующие правоохранительные органы, и аресты не виновных в гибели, а тех, кто был внутри здания.

Решения принимались на самом высоком уровне, возможно, в США

- добавил активист.

2 мая 2014 года в результате поджога Дома профсоюзов и событий на Куликовом поле в Одессе погибли 48 человек.

В июле прошлого года Ганьон назвал главной целью Вашингтона в конфликте на Украине спровоцировать Россию на войну с НАТО. По его словам, в США хотят вынудить Москву нанести удары по одной из стран альянса, чтобы получить повод для использования пятой статьи устава НАТО, позволяющей защитить эту страну.
8 комментариев
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  1. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +5
    Сегодня, 09:02
    Верю в то что ни одна собака виновная не уйдет от справедливого суда и наказания. Абсолютной каждый , рано или поздно будет наказан . От Порубия и Яценюка до самого последнего боевика нацика
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +7
    Сегодня, 09:06
    Тут лучше помолчать,и помянуть погибших..
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 09:24
      Помолчим. И помянем погибших патриотов в Доме Профсоюза. drinks
      Никто не забыт.
      И ничто не забыто.
      Всех виновных найдём и накажем.
  3. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +5
    Сегодня, 09:06
    да какое там цру ми6....виноваты западные транснациональные корпорации которые этот бардак финансировали...в данном одесском случае, это был акт запугивания населения...к сожалению он сработал...но не для всех на территории внау....как бы цинично это не звучало, но сейчас эти конченые корпорации несут огромные убытки , правда ценой крови...подохнут они на своих граблях
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 09:10
    — «Светлая память и вечный покой» ...
  5. AlexWar
    AlexWar
    +1
    Сегодня, 09:18
    Америка вначале печенюшки раздавала, а всякие типа Порубиев доливали наркоту всякую майдановцам. В европу все хотели, а теперь одни гробы.
    Зачем им нужен был майдан, ну и я тут слушал Арестовича он сказал что народ Зеленского избрал как русско язычного правда еврея и тот типа всех обманул. От него другого ожидали. И потом еще высказался в какой он стране живет типа почему именно в Украине.
    Евреев никогда в президенты выбирать нельзя. Одни сейчас арабов мочат, вторые вот развязали бойню на донбассе. И странно что Гитлер хотел евреев уничтожить. Гитлер евреем был. У них у евреев зашкаливает нацизм.
  6. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    +1
    Сегодня, 09:19
    Кто бы сомневался. Англосаксы ведут против нас никогда не прекращающуюся войну. Иногда эта война переходит в горячую фазу. Но генеральная линия англосаксов заключается в полном уничтожении России. Уничтожают нас разными подлыми приемами. С моей точки зрения самый подлый прием заключается в уничтожении русского языка и культуры. Они никогда не остановятся, пока не огребут по полной. История последних веков показывает, что мирное сосуществование с ними невозможно.Такова наша судьба. Кто не готов бороться, тому в команду каспаровых, макаревичей и иже с ним.
  7. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 09:21
    За этим стояли ЦРУ и СБУ Украины
    - однозначно, мне Ютуб прямую трансляцию подсунул, и пиар был организован.