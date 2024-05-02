За этим стояли ЦРУ и СБУ Украины и, возможно, британская разведывательная служба MI6. Всё это было хорошо спланировано

Решения принимались на самом высоком уровне, возможно, в США

Американский общественный деятель и антивоенный активист Брюс Ганьон вспомнил события десятилетней давности в Одессе, когда погибло около полусотни человек.Ганьон считает, что массовая гибель мирных граждан в Одессе не была следствием каких-то случайных и хаотичных событий, а была хорошо спланированной акцией.По словам активиста, за этим, очевидно, стояли американские спецслужбы, действовавшие совместно с коллегами из Украины. Кроме того, вероятно им содействовала британская MI6.- сказал Ганьон.Он отметил, что всё происходившее тогда вызывает подозрение – и хорошо подготовленные исполнители, и бездействующие правоохранительные органы, и аресты не виновных в гибели, а тех, кто был внутри здания.- добавил активист.2 мая 2014 года в результате поджога Дома профсоюзов и событий на Куликовом поле в Одессе погибли 48 человек.В июле прошлого года Ганьон назвал главной целью Вашингтона в конфликте на Украине спровоцировать Россию на войну с НАТО. По его словам, в США хотят вынудить Москву нанести удары по одной из стран альянса, чтобы получить повод для использования пятой статьи устава НАТО, позволяющей защитить эту страну.