В Ульяновске на месте ранее закрытого военного вуза начнут готовить лётчиков военно-транспортной авиации

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В Ульяновске на месте ранее закрытого военного вуза начнут готовить лётчиков военно-транспортной авиации

Ульяновское высшее военно-техническое училище прекратило свою работу еще в 2011 году. Теперь же в Ульяновске на месте ранее закрытого военного вуза начнут готовить летчиков военно-транспортной авиации.

Об этом на отчетном совещании Законодательного собрания региона рассказал ульяновский губернатор Алексей Русских.



После закрытия высшего военного учебного заведения в его освободившихся корпусах разместили Суворовское училище. Сейчас для его воспитанников и преподавателей заканчивают строительство новых помещений, куда они вскоре переберутся.

Учебные занятия кадетов на новом месте начнутся 1 сентября.

Русских рассказал также, что ульяновские власти добились от министерства обороны России решения об открытии Высшего военного авиационного училища на площадях, где на данный момент размещаются суворовцы. Уже с 1 сентября там будут обучаться будущие пилоты военно-транспортной авиации.

До того как в 2011 году в эти корпуса переехало Суворовское училище, оно располагалось в другом здании, имеющем историческую ценность. Если примут соответствующее решение, там будет создана межвузовская военная кафедра для студентов местных гражданских высших учебных заведений.

Есть вопросы с финансированием, потому что это бремя тогда должно лечь на Министерство науки и высшего образования РФ

- пояснил губернатор суть проблемы.

Но он выразил надежду на ее скорое положительное решение, особенно с учетом задач, стоящих перед нашей страной в связи с проведением специальной военной операции.
35 комментариев
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  1. svp67 Звание
    svp67
    +12
    Сегодня, 09:26
    Было безвременье - разбрасывали камни, пришло лихолетье - стали вновь их собирать... Лишь бы был бы толк.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +11
      Сегодня, 09:28
      Лишь бы был бы толк. проблема и с лётчиками и с отсутствием самолетов
      1. Бородач Звание
        Бородач
        -1
        Сегодня, 09:31
        Эх, посадить бы Табуреткина на ножку от табурета. am
        1. Гардамир Звание
          Гардамир
          +6
          Сегодня, 09:36
          И кто его назначил на эту должность, оптимизировать армию?
          1. Бородач Звание
            Бородач
            +2
            Сегодня, 09:40
            Кто его назначил?
            Главный кормчий.
      2. Егоза Звание
        Егоза
        +6
        Сегодня, 09:33
        Цитата: свой1970
        Лишь бы был бы толк. проблема и с лётчиками и с отсутствием самолетов

        Лишь бы успели во время!
        1. FoBoss_VM Звание
          FoBoss_VM
          +7
          Сегодня, 09:55
          В том то и дело что поздно спохватились. Война уже идет... А летчика подготовить и натаскать это не один год надо , а то и десятилетие. И вузы по щелчку пальцев не создаются , это и преподавательский состав и материально техническая база , и наработанный опыт. По щелчку пальцев они только разваливаются быстро , тут много ума не надо
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 12:05
      А почему бы не возродить училище летчиков ВТА в Балашове? Ведь оно там было! И наверняка вся инфраструктура целая и сейчас.
  2. Сибиряк 66 Звание
    Сибиряк 66
    +7
    Сегодня, 09:29
    Вот за эти бесконечные оптимизации - пертурбации, сокращения-расширения, глубоко не продуманных решений, но с очень умным видом, и часто только ради зарабатывания на всем этом - вот за это наказать надо жестоко, и навсегда отдалить от принятия решений и дележа денег. Сколько сил, жизней и финансов нам это все стоило, престижа страны и ослабления безопасности нашей Родины...
    1. Aken Звание
      Aken
      +6
      Сегодня, 09:33
      И кто отдалять будет? Кто наказывать? Сами себя?
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +4
      Сегодня, 09:35
      Петух жаренный клюнул..Впрочем,это должно касаться не только подготовки летчиков ВТА.
  3. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    +6
    Сегодня, 09:35
    Походу гарант за ум взялся. Не прошло и 2 года, 2 месяца войны.
    С 1991 года в России закрыли 57 военных училищ.
    Из них что-то около 50 при гаранте.
    А теперь, когда гарант нас с 2000 года вел к войне, пора уже хоть что-то делать.
    Иначе нам всем конец.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +3
      Сегодня, 10:19
      "С 1991 года в России закрыли 57 военных училищ.
      Из них что-то около 50 при гаранте."
      Как минимум 60 и как минимум 16 в 1990е.Только лётных в 1990е закрыли 7 штук
    2. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +2
      Сегодня, 10:33
      Хотя, согласитесь, такого огромного количества военных училищ тоже не должно быть. Должно быть разумное количество.
    3. Ныробский Звание
      Ныробский
      +2
      Сегодня, 11:15
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      А теперь, когда гарант нас с 2000 года вел к войне,

      Офигеть! Эка вас занесло то батенька! no
      То есть, в текущей войне матрасы и вся натовская шобла вообще не при делах, а "белая и пушистая" украина просто стала жертвой персонального похода гаранта?
      А вы не могли бы тут письменно набросать это "путеводство" в войну, хотя бы тезисно? winked
    4. Боло Звание
      Боло
      0
      Сегодня, 11:26
      Илюшенька, наш, Муромец на печи лежал тридцать лет и три года....
  4. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +7
    Сегодня, 09:37
    Угу. А преподавательский состав где брать будут?
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 09:40
      Частные рекрутинговые агентства понаберут по объявлениям. В 21 веке это так делается.
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 09:42
      Андрей с преподавателями проблем не будет,если зарплата будет достойная и социальные " плюшки".Без этого всё это бла- бла - бла.
      1. Sergej1972 Звание
        Sergej1972
        +1
        Сегодня, 10:36
        Хотя многим военным не нравится, что преподаватели военных училищ, зачастую никогда не служившие в боевых частях и не имеющие практического опыта, быстрее растут в званиях. В том числе и те, которые преподают не основные для курсантов дисциплины. Такая же проблема и юридических институтах МВД.
      2. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +1
        Сегодня, 11:09
        Цитата: tralflot1832
        Андрей с преподавателями проблем не будет

        Да как сказать? Опытный пилот далеко не всегда может стать опытным преподавателем. Там нужно иметь кучу способностей, которые от пилота не требуются. Одно дело, когда такими людьми пополняется действующий ВУЗ, а если попытаться всех набрать с нуля...
    3. Солдатов В. Звание
      Солдатов В.
      +3
      Сегодня, 09:50
      Как я помню мой друг говорил (первый пилот ИЛ- 18, бывший лётчик истребитель на МИГ-19) средний возраст выхода пилотов на пенсию 38 лет. Летать его не допускают но как преподаватель его можно долго использовать. По крайней мере теорию, опыт он может преподавать. soldier
    4. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      +4
      Сегодня, 09:59
      просто математически. сейчас в ВТА около 250 самолетов (76, 12, 26).. готовить будут, как указанно, пилотов.. сколько выпуск? в 2011 был 223 человека.. вопрос- на чем летать будут? если за один выпуск- почти всех "праваков" можно обеспечить при работе училища в полную мощность? или получилища простаивать будет? зачем тогда факультет с Краснодара переносить?
      и к сожалению, неправильные мысли возникают при прочтении в статье "Сейчас для его воспитанников и преподавателей заканчивают строительство новых помещений, куда они вскоре переберутся."
      при этом отмечу, что суворовцы были сначала на месте танкового (Суворовского) училища, а в 2011 переселили - туда где сейчас (территорию "летчиков")..
      что на "старой "танковой" территории"? новость за 2022 год:
      "На территории бывшего Суворовского училища компания планирует создать молодежное пространство в виде стеклянного куба, концертные площадки, бутик-отель, фитнес-центр, построить новое здание для Ульяновского театра кукол. Бывшее здание штаба училища предлагают отдать под центр патриотического воспитания, а в кадетском корпусе разместить научно-образовательный центр и арт-кластер «Плац». Также появится Аллея Славы, площадь Суворова, на которую переместится памятник генералиссимусу.
      В южной части территории предлагается реализация инвестиционного проекта по строительству современных жилых комплексов: «Спасский замок» и «Симбирская крепость» с детской площадкой и подземным паркингом. А участок улицы Льва Толстого, соединяющий улицы Гончарова и Спасскую, открыть для движения транспорта."
      т.е. теперь очередное строительство идет при наличии "старых" корпусов в центре (и почему бы не летчиков туда?).. почему то кажется новое место не такое "вкусное" будет, но стройка выйдет недешевой.. хотя это проект, как понимаю, "Тимура и его команды".. можно ж остановить?
      1. Aken Звание
        Aken
        -3
        Сегодня, 10:32
        Если есть деньги на строительство новых зданий, почему бы не построить? Кому от этого плохо?
        1. советник 2 уровня Звание
          советник 2 уровня
          0
          Сегодня, 11:40
          Цитата: Aken
          Если есть деньги на строительство новых зданий, почему бы не построить? Кому от этого плохо?

          Вы наверное не уловили смысл моего поста.. ну тогда что такого плохого, что "МО РФ потратили на ремонт и строительство 60 зданий только в Питере с 2013 года 1 трлн. рублей" деньги ж есть... так что ли?
  5. Санчо да Винча Звание
    Санчо да Винча
    +8
    Сегодня, 09:39
    Верните наше танковое училище, в Союзе оно было одним из лучших!!! Был в 2018 году в Ульяновске, видел что осталось от родного училища, слёзы наворачиваются! Центр города очень нравится капиталистам, наверное...
    1. Тима Звание
      Тима
      +1
      Сегодня, 11:08
      Вас понимаю. Пусть также вернут нам наше Оренбургское высшее зенитное ракетное училище, которое закрыли в 2008 году. Готовили офицеров специалистов ПВО.
  6. Светлан Звание
    Светлан
    +5
    Сегодня, 09:39
    Хорошая новость!
    ..
    В сороковых, я давно читал воспоминания лётчиков второй мировой, в Союзе в начальных лётных школах не было разделения на транспортников, бомбёров и истребителей. Только после начала практики курсантов делили из за различий в физиологии и быстроте реакций.

    Шустрый малый идёт в истребители, приторможенный увалень, в бомбёры или на транспорт. Но теория поначалу была у всех одинаковой.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 10:24
      В сороковых, я давно читал воспоминания лётчиков второй мировой, в Союзе в начальных лётных школах не было разделения на транспортников, бомбёров и истребителей.
      - до 700 аварий и катастроф в год belay - 3 борта в ДЕНЬ!!!
      Естественно при таких раскладах смысла не было сразу специализироваиь - можно было остаться с 0 лётчиков истрибителей или бомберов на выпуске.
      Сейчас так уже не нужно да и не выйдет- слишком техника разная а уровень подготовки выше
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 09:49
    В Ульяновске на месте ранее закрытого военного вуза начнут готовить лётчиков военно-транспортной авиации

    Правильное решение!
    Есть вопросы с финансированием, потому что это бремя тогда должно лечь на Министерство науки и высшего образования РФ

    В России, где до сих пор не действует прогрессивная шкала НДФЛ, выводятся сотни миллиардов в «хрен знает куда», а денежное содержание регламентировано по принципу: стыд глаз не застит, - все вопросы по финансированию лежат только в сфере законотворчества «госдумцев» и «совфедовцев».
  8. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    +1
    Сегодня, 09:49
    В Ульяновске на месте ранее закрытого военного вуза начнут готовить лётчиков военно-транспортной авиации

    А саму военно-транспортную авиацию - где начнут готовить в необходимых объемах?
  9. next322 Звание
    next322
    -1
    Сегодня, 10:02
    а не проще, восстановить в Балашове?или там все разграблено?
  10. Фаталист Звание
    Фаталист
    +2
    Сегодня, 10:06
    Учитывая, что Тимурчику Иванову на строительство и ремонт 60(!) зданий в одном Питере(!!!) было выделено 1.5 трл. руб., а на Армию и Флот 1трлн., то думаю решат с финансированием. Главное, процесс восстановления военвузов пошёл, особливо военно воздушных. Эта тема близка мне, поступал я в летуны, как то в юности.)
  11. faterdom Звание
    faterdom
    +4
    Сегодня, 10:15
    Году где-то 10-11м между поездами пошел гулять в Сокольники (как композитор Мигуля) и попал там на фестиваль чешского пива. За столиком сел с двумя летунами ВТА (они там неподалеку проходят медкомиссию) - они готоаились на пенсию и очень сокрушались тогда по поводу закрытия единственного училища ВТА, недоумевая - где будут брать пилотов на эти самолеты - специфики хоть отбавляй, те кто хоть раз сажал и поднимал 76-е с Баграма не дадут соврать - там всегда на грани все делалось, телиться с посадкой или вщлетом смертельно опасно.
    Но...государственным мужам тогда было...даже не сказать что все равно.
    Я не о Сердюкове, на табуретку даже сердиться всерьез нельзя, если на ногу упала, просто не там поставил... А вот некто Кудрин в те же годы поехал в США, и доложил, что ему тоже не нравится программа перевооружения Вооруженных сил РФ (читай - обязуется саботировать! учитывая, что финансами тогда распоряжался почти единолично, как Греф - тогдашний МЭР -минэконом внебюджетными деньгами).
    Тут даже местоблюститель Медведев, крепко увлеченный кручением стрелок часов и переодеванием милиции в полицию опешил. И наладил решительного пинка Кудрину из Минфина (тот еще погрозился папе пожаловаться, на что получили предлодение жаловаться кому угодно).
    Вот не люблю Медведева, честно, накосячил он много и решительно, но за Кудрина ему спасибо.
    И вот "жизнь сама накажет строго"- всех наших ретивых реформаторов взяла за шкварник - и волочет в нужном направлении! Нужно делать самолеты, нужно учить летчиков, связистов и танкистов. А не уповать на финансово-религиозные чудеса, типа сделать всех сытыми пятью хлебами, и или победить в войне десятью бригадами.
  12. kirichkov Звание
    kirichkov
    0
    Сегодня, 10:26
    Чё там восстанавливать? Рядом УИГА и желающих в ВТА летать при нынешнем отсутствии работы у пилотов вообще не наблюдается. Увеличить прием в УИГА, либо добавить набор именно на военное направление было бы разумнее КМК. Пацаны на сборы ездят и штаны в части просиживают на хозработах, хотя могли бы этот месяц использовать для того чтобы заинтересовать и привлечь будущих безработных в ВТА. Все поступившие по направлениям от гос авиакомпаний ща будут таксовать и ченить продавать, а обучение в этом вузе стоит 5 лямов. И куда эти деньги потрачены? каждый год 30-40пилотов * на 5лямов 200 000 000 рубчиков в никуда. И ща еще откроюти еще одну богадельню из которой 5-10% пойдут в ВТА а остальные свалят на гражданку ибо отслужили специальность получили и алё!