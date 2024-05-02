Опекаемая Западом грузинская оппозиция вновь организовала в Тбилиси протесты против закона об иноагентах

В столице Грузии с середины апреля не прекращаются массовые акции сторонников и противников принятия «Закона о прозрачности иностранного влияния». В случае его принятия парламентом в окончательном третьем чтении (во втором он был одобрен накануне) местные НКО и НПО (некоммерческие и неправительственные организации) должны будут пройти регистрацию в качестве «агентов иностранного влияния», если их зарубежное финансирование составляет более 20% от общего дохода.За принятие закона выступает правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и правительство во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Организаторами протестов выступают так называемая оппозиция, те самые НКО и НПО, а также имеющая американское гражданство президент республики Саломе Зурабишвили.Нет никаких сомнений, что за протестными акциями стоит Запад во главе с США, которых не устраивает потеря рычагов влияния на политическую ситуацию в случае принятия закона. Недаром в американском Госдепе и Европарламенте уже заявили, что закон, который намного либеральнее, чем действующий с 1938 года в Штатах аналогичный, станет препятствием для вступления Грузии в ЕС и НАТО. Кроме того, Вашингтону и Брюсселю очень не нравится, что действующее грузинское руководство отказывается от поддержки Украины и не присоединяется к антироссийским санкциям.Евродепутат Виола фон Крамон высказалась также за прекращение финансирования проектов Грузии, введение санкций против главы партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и запрет въезда депутатов, голосовавших за этот законопроект. О статусе Грузии как кандидата на вступление в ЕС недвусмысленно напомнил и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, призывая обеспечить право на «мирные демонстрации». Фактически, поддерживаемые и финансируемые Западом акции в Тбилиси пытаются превратить в аналог украинского майдана 2014 года, используя накатанную схему.Однако повторения такого сценария, скорее всего, не произойдет. Грузинские власти достаточно жестко реагируют на происходящее. В ночь на 1 мая полиция и спецназ, применив водометы, слезоточивый газ и резиновые пули, сумели рассеять протестующих на площади перед парламентом, после чего большинство из них разошлись.К вечеру вчерашнего дня толпа вновь собралась на площади в центре Тбилиси всё с теми же лозунгами. При этом лидеры оппозиции называют закон об иноагентах пророссийским, что лишний раз подчеркивает реальные цели акций. В частности, участники сегодняшней ночной акции демонстративно порвали российский флаг, не сумев его в ходе предпринимаемых попыток поджечь.Однако и на этот раз грузинские силовики сумели справиться с ситуацией. Хотя протестующие пытались отгородиться баррикадами, возведенными у ворот перед зданием парламента, бросали в полицейских бутылки и петарды, происходили и прямые стычки, силовики к утру рассеяли толпу, вновь применив спецсредства. Наиболее активных участников акции, а это в основном молодежь, которую собирают на протесты через соцсети, задержали.Единственным «значимым» событием очередного бунта можно назвать лишь то, что одному из протестующих удалось забросить дымовую шашку в разбитое окно парламента. Замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе сообщил, что протестующие в Тбилиси использовали против полиции слезоточивый и удушающий газ, который невозможно купить в магазине. Резиновые пули на этот раз полицейскими не применялись.На сегодняшнее утро, как сообщает грузинская пресса, в центре Тбилиси всё спокойно. Дворники вышли разбирать баррикады, протестующие в основной массе ретировались. В Минздраве Грузии сообщили, что восемь человек пострадали на митинге против законопроекта об иноагентах в столице. Сколько среди них полицейских и участников протестов, данных пока нет.