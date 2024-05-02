Опекаемая Западом грузинская оппозиция вновь организовала в Тбилиси протесты против закона об иноагентах

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Опекаемая Западом грузинская оппозиция вновь организовала в Тбилиси протесты против закона об иноагентах

В столице Грузии с середины апреля не прекращаются массовые акции сторонников и противников принятия «Закона о прозрачности иностранного влияния». В случае его принятия парламентом в окончательном третьем чтении (во втором он был одобрен накануне) местные НКО и НПО (некоммерческие и неправительственные организации) должны будут пройти регистрацию в качестве «агентов иностранного влияния», если их зарубежное финансирование составляет более 20% от общего дохода.

За принятие закона выступает правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и правительство во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Организаторами протестов выступают так называемая оппозиция, те самые НКО и НПО, а также имеющая американское гражданство президент республики Саломе Зурабишвили.



Нет никаких сомнений, что за протестными акциями стоит Запад во главе с США, которых не устраивает потеря рычагов влияния на политическую ситуацию в случае принятия закона. Недаром в американском Госдепе и Европарламенте уже заявили, что закон, который намного либеральнее, чем действующий с 1938 года в Штатах аналогичный, станет препятствием для вступления Грузии в ЕС и НАТО. Кроме того, Вашингтону и Брюсселю очень не нравится, что действующее грузинское руководство отказывается от поддержки Украины и не присоединяется к антироссийским санкциям.

Евродепутат Виола фон Крамон высказалась также за прекращение финансирования проектов Грузии, введение санкций против главы партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и запрет въезда депутатов, голосовавших за этот законопроект. О статусе Грузии как кандидата на вступление в ЕС недвусмысленно напомнил и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, призывая обеспечить право на «мирные демонстрации». Фактически, поддерживаемые и финансируемые Западом акции в Тбилиси пытаются превратить в аналог украинского майдана 2014 года, используя накатанную схему.

Однако повторения такого сценария, скорее всего, не произойдет. Грузинские власти достаточно жестко реагируют на происходящее. В ночь на 1 мая полиция и спецназ, применив водометы, слезоточивый газ и резиновые пули, сумели рассеять протестующих на площади перед парламентом, после чего большинство из них разошлись.

К вечеру вчерашнего дня толпа вновь собралась на площади в центре Тбилиси всё с теми же лозунгами. При этом лидеры оппозиции называют закон об иноагентах пророссийским, что лишний раз подчеркивает реальные цели акций. В частности, участники сегодняшней ночной акции демонстративно порвали российский флаг, не сумев его в ходе предпринимаемых попыток поджечь.

Однако и на этот раз грузинские силовики сумели справиться с ситуацией. Хотя протестующие пытались отгородиться баррикадами, возведенными у ворот перед зданием парламента, бросали в полицейских бутылки и петарды, происходили и прямые стычки, силовики к утру рассеяли толпу, вновь применив спецсредства. Наиболее активных участников акции, а это в основном молодежь, которую собирают на протесты через соцсети, задержали.



Единственным «значимым» событием очередного бунта можно назвать лишь то, что одному из протестующих удалось забросить дымовую шашку в разбитое окно парламента. Замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе сообщил, что протестующие в Тбилиси использовали против полиции слезоточивый и удушающий газ, который невозможно купить в магазине. Резиновые пули на этот раз полицейскими не применялись.

На сегодняшнее утро, как сообщает грузинская пресса, в центре Тбилиси всё спокойно. Дворники вышли разбирать баррикады, протестующие в основной массе ретировались. В Минздраве Грузии сообщили, что восемь человек пострадали на митинге против законопроекта об иноагентах в столице. Сколько среди них полицейских и участников протестов, данных пока нет.

19 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 09:46
    «НКО и НПО должны будут пройти регистрацию в качестве "агентов иностранного влияния", если их зарубежное финансирование составляет более 20% от общего дохода» —

    — Грузинские либералы так же как и в России ,без иностранного финансирования не могут...
    — «Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит,
    как бы кому-нибудь сапоги вычистить»...
    (Фёдор Михайлович Достоевский.«Бесы».)
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 09:51
    Не думаю что Иванишвили( состояние 4,5 млрд $) оставил на западе свои активы,кстати у него в партнёрах был " узбекский сиделец".Тот тоже зол на запад.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 10:07
      А у грызунов память получше, чем у кастрюлеголовых. Они помнят, чем закончились война в Осетии и майдан. Не хотят идти на свинорезку.
      Грузинским властям следует расстрелять экстремистов демократическими резиновыми пулями. good laughing
      1. fif21 Звание
        fif21
        -2
        Сегодня, 10:18
        Цитата: Бородач
        Грузинским властям следует расстрелять экстремистов демократическими резиновыми пулями.

        Расстреливать гейпарад , даже резиновыми пулями, не демократично ! tongue
        1. Electrical Звание
          Electrical
          +1
          Сегодня, 10:36
          Расстреливать гейпарад , даже резиновыми пулями, не демократично !
          Прально, расстреливать их демократичными резиновыми дилдо. Что б уж как прилетело, так прилетело. laughing
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    +3
    Сегодня, 09:51
    Не совсем понимаю ситуацию. Хорошо, вот есть группа лиц, которая получила власть и не хочет её потерять, это понимаю. Что они таким законом сажают на голодный паёк конкурентов по политической движухе, это тоже понятно. Но блин, они там ВСЕ зависимы от иностранного влияния, счета и недвижимость тоже не в самой Джорджии, а в США и ЕС. Какой смысл устраивать такую движуху если ты не самостоятелен в своём существовании?
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 10:11
      Они не хотят потерять то, что у них есть в Грузии. Вся эта движуха нацелена на то, чтобы устроить майдан в Тбилиси, и отправить Грузию на войну против России. Но Грузия гораздо меньше Украины и рядом Чечня. Грузины - не братья чеченцам, поэтому резать их будут, как баранов. Не все грузины хотят, чтобы им головы отрезали. laughing
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        +3
        Сегодня, 10:14
        Лихо Вы сюжет закрутили, внушаит. Только англичанки не хватает.
        1. Баюн Звание
          Баюн
          +1
          Сегодня, 10:35
          Там не "англичанка", там француженка-Макарона гадит.
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 11:57
      Цитата: Копчёный
      Не совсем понимаю ситуацию.Хорошо, вот есть группа лиц, которая получила власть и не хочет её потерять, это понимаю. Что они таким законом сажают на голодный паёк конкурентов по политической движухе, это тоже понятно. Но блин, они там ВСЕ зависимы от иностранного влияния, счета и недвижимость тоже не в самой Джорджии, а в США и ЕС. Какой смысл устраивать такую движуху если ты не самостоятелен в своём существовании?
      А чего тут понимать? Матрасам в Тбилиси нужен такой же премьер, как Пашинян в Ереване, готовый за мзду малую слить в унитаз и страну и народ.
      Ираклий Кобахидзе их не устраивает, поскольку проводит не прозападную, и даже не пророссийскую, а прогрузинскую политику и не позволяет втянуть Грузию в матрасные авантюры открыто заявляя о том, что грузины нужны западу лишь в качестве пушечного мяса. Пятидневная война 08.08.08 является хорошей прививкой, от повторения.
      Закон об иноагентах всего лишь повод для попытки бунта, не получится в этот раз, найдут другой повод и будут настойчиво добиваться отставки действующего премьера, что бы развернуться по полной программе в части расширения плацдарма присутствия НАТО в Закавказье. Грузия имеет морские порты и граничит с Арменией имея железнодорожное сообщение, позволяющее затащить любое оборудование и технику, но для этого им необходимо иметь полный военный, финансовый и политический контроль над страной. Понятно, что Грузия и так практически во всём от них зависит, но видимо им надо придать этим процессам некий "флёр демократичности" и "законности", для чего необходимо оформить официальное "приглашение" - мол заходите и владейте, а тут "какой то" Ираклий звать их совсем не торопится.
  4. fif21 Звание
    fif21
    0
    Сегодня, 09:57
    Что работать не желают ? wassat Пусть пьют свое пойло, под маркой " Минассяли ", и торгуют своими продажными душонками . В Грузии есть мужчины , или только продажные особи . Мишико продался матрасникам , Нино продалась Французской разведке .... Тбилиси походит на базар, где продают себя за дешево рабы . hi
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 09:59
      Аллё, на дворе, практически у всех на планете, капитализм и буржуазия, какие нафиг не рабы и прочая?!
      1. fif21 Звание
        fif21
        0
        Сегодня, 10:05
        Цитата: Копчёный
        Аллё, на дворе,

        laughing Аллё , гараж ! Купи себе парочку грузинов , и заставь их работать . request
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          +2
          Сегодня, 10:08
          Аристократы и прочая считающая себя породистой, публика, всегда любила торговать собой. Это норма для них.
          1. fif21 Звание
            fif21
            -1
            Сегодня, 10:11
            Цитата: Копчёный
            Это норма для них.

            Пусть выставят себя на Авито . Может и прикупим десяток wassat
  5. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    +2
    Сегодня, 10:10
    Я так понимаю, что опять стоял выбор - разогнать к фигам этих, которых по соцсетям набрали или позволить им свергнуть текущую власть? Ну тогда грузины - молодцы. Пофиг что там было за этим решением (деньги, власть, наркотики). Но решение было правильным. Иначе в Тбилиси был бы Майдан 2.0. Кто бы не согласился - сепаратисты. Эскалация, война, смерти.
  6. Земеля Звание
    Земеля
    +1
    Сегодня, 10:46
    Западу обидно терять свои инструменты для манипуляций, расчеловечивания, пропаганды и зомбирования населения коим и являются эти самые НКО и НПО. Названия им всегда красивые придумывают, только занимаются они всегда в противоположную сторону от своего названия.
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    -1
    Сегодня, 11:00
    Опять бунтуют, бушуют, рвутся к парламенту, с остервенением рвут российский флаг. А причем тут Россия когда грузинский парламент скопировал закон об иноагентах с американского? В свое время выкормили уродов на свою голову, а теперь мы же и виноваты в их бестолковости и предательстве. Ну пусть пар выпустят лупцуя друг друга, главное чтобы не рвались украине помогать.
  8. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 11:02
    Как только Запад стали давить их же оружием ,выясняется очень интересный подход.