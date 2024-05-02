The Hill: Вашингтон проигрывает Москве борьбу за Африку

Соединённые Штаты проигрывают России в геополитической борьбе за Африканский континент, следствием чего становится разрыв связей с теми или иными африканскими государствами, пишет американское издание The Hill.Стоит отметить, что действительно в последние годы Россия активно возвращает влияние в этом регионе мира, которое было очень сильным во время СССР. При этом одновременно здесь падает популярность западных стран, в частности Франции и США.По словам директора по исследованиям Африканского центра стратегических исследований США Джозефа Сигла, мы наблюдаем сегодня «опустошение всего международного сотрудничества США в области безопасности», чему способствуют усилия России, Китая и Ирана. При этом Сигл считает, что в будущем у России могут возникнуть проблемы в Африке, так как она якобы не сможет осуществлять долгосрочную экономическую поддержку стран континента.Напомним, что во многих африканских странах сегодня можно увидеть российские флаги, показывающие отношения властей и общества к России. В то же время традиционно имевшая на континенте большое влияние Франция была вынуждена отказаться от своего военного присутствия в ряде стран. А недавно власти Нигера попросили американских военных убраться с их территории.

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