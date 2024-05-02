The Hill: Вашингтон проигрывает Москве борьбу за Африку

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The Hill: Вашингтон проигрывает Москве борьбу за Африку

Соединённые Штаты проигрывают России в геополитической борьбе за Африканский континент, следствием чего становится разрыв связей с теми или иными африканскими государствами, пишет американское издание The Hill.

Стоит отметить, что действительно в последние годы Россия активно возвращает влияние в этом регионе мира, которое было очень сильным во время СССР. При этом одновременно здесь падает популярность западных стран, в частности Франции и США.



По словам директора по исследованиям Африканского центра стратегических исследований США Джозефа Сигла, мы наблюдаем сегодня «опустошение всего международного сотрудничества США в области безопасности», чему способствуют усилия России, Китая и Ирана. При этом Сигл считает, что в будущем у России могут возникнуть проблемы в Африке, так как она якобы не сможет осуществлять долгосрочную экономическую поддержку стран континента.

Напомним, что во многих африканских странах сегодня можно увидеть российские флаги, показывающие отношения властей и общества к России. В то же время традиционно имевшая на континенте большое влияние Франция была вынуждена отказаться от своего военного присутствия в ряде стран. А недавно власти Нигера попросили американских военных убраться с их территории.
20 комментариев
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  1. Oscar Mike Звание
    Oscar Mike
    +7
    Сегодня, 10:22
    Тем временем обе стороны проигрывают в этом плане Китаю, который де-факто колонизирует субсахарную часть Африки.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +3
      Сегодня, 10:25
      Цитата: Oscar Mike
      Тем временем обе стороны проигрывают в этом плане Китаю, который де-факто колонизирует субсахарную часть Африки.

      С языка сняли))) Китай очень много инвестирует в Африку. И не только деньгами...
      1. Aken Звание
        Aken
        +3
        Сегодня, 10:28
        Только благодарности ждать не стоит. Пока дают деньги - всё хорошо. Случись в Китае катаклизм - найдут новое вымя.
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 10:58
          Цитата: Aken
          Только благодарности ждать не стоит. Пока дают деньги - всё хорошо. Случись в Китае катаклизм - найдут новое вымя.

          Так это только у нас благодарности ждут! А в остальном Мире другой принцип - " It's not personal. It's just business "
  2. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 10:24
    Там Китай на первом месте... ну и мы пыль не глотаем....
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:27
    «Вашингтон проигрывает Москве борьбу за Африку» —

    — "Я им объяснил,что африканцы,это не афро-американцы" ...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 10:37
      Просто негры.... меня так учили... bully
  4. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    0
    Сегодня, 10:29
    у России могут возникнуть проблемы в Африке

    Ха-Ха-ха-ха! И что? wassat будут проблемы ---- РФ их решит! Пока проблемы у американцев. Чад и Нигер выдавливают их. Сейчас Так и надо!
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:29
    Страны запада оказывали экономическую поддержку,или грабёж так у них назывался.Нигер получал от Франции только 10 % за уран- руду,которая стоит копейки.Обогащение урана проводилось уже на западе.И так во всём.Откуда Германия стала ведущим экспортёром кофе,он у неё растёт?Как и швейцарский шоколад,швейцарские бурёнки какао бобами доятся и срут. laughing Пора западу слезать с колониального дерева.О помощи они заговорили- экономической,лицемеры.
    1. Болторез Звание
      Болторез
      +1
      Сегодня, 10:38
      швейцарские бурёнки какао бобами доятся
      Без качественного молока буренок шоколад- горькая гадость со вкусом лекарства.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -1
        Сегодня, 10:41
        Вот пусть и жрут своё молоко.Кстати в России тоже какао бобы " растут" ,как был шоколад 70 - 80 руб,не смотря на повышение цен на какао бобы.Наверно берём оплату наших военно- юридических услуг какао бобами.
      2. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 11:01
        Без качественного молока буренок шоколад- горькая гадость со вкусом лекарства
        Для вас не будет открытием, если я скажу вам, что шоколад ещё бывает и без молока. Причем без молока большая его часть
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 11:00
      Откуда Германия стала ведущим экспортёром кофе,он у неё растёт?
      Так с этого они и живут все, с ограбления стран третьего мира, закупая дешёвое сырье у ручного диктатора, затем перерабатывая его у себя и продавая с сумасшедшей накруткой. Отбери умниз это все и они сами превратятся в страны третьего мира wink
      1. Болторез Звание
        Болторез
        +1
        Сегодня, 11:04
        шоколад ещё бывает и без молока.
        Очень на любителя продукт. Именно благодаря качеству молока Швейцария и Бельгия стали известными производителями шоколада.
        перерабатывая его у себя и продавая с сумасшедшей накруткой.
        Чтобы переработать-нужны мозги, которые у них есть.
        1. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          -1
          Сегодня, 11:07
          Чтобы переработать-нужны мозги, которые у них есть.
          Чтобы переработать самим, надо в сырьевой стране создать такие условия, чтобы там никакой переработки не было. Вот в странах третьего мира именно такие условия и созданы. Ну и мозги, конечно, нужны тоже
          1. Болторез Звание
            Болторез
            +1
            Сегодня, 11:11
            надо в сырьевой стране создать такие условия
            Вы полетите на созданном в Камеруне самолете? Тут дело все в том, что у кого-то переработка получается лучше, и за их продукцию потребитель голосует деньгами во всем мире.
  6. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +2
    Сегодня, 10:31
    Глубочайшая статья! Мы так много нового из неё узнали! laughing
  7. Perun61 Звание
    Perun61
    -2
    Сегодня, 10:33
    Вашингтон проигрывает Москве борьбу за Африку

    Москва проиграла Вашингтону борьбу за ОВД и б. СССР.
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 10:34
    При этом Сигл считает, что в будущем у России могут возникнуть проблемы в Африке, так как она якобы не сможет осуществлять долгосрочную экономическую поддержку стран континента.

    Тут важна не столько долгосрочная экономическая поддержка, сколько отсутствие долгосрочного грабежа национальных африканских ресурсов...
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:58
    The Hill: Вашингтон проигрывает Москве борьбу за Африку
    Всё закономерно ... кто ж с гадливым брехлом дружить то будет.