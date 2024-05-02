ВСУ под натиском нашей армии потеряли контроль над селом Архангельское к северо-востоку от Очеретино

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ВСУ под натиском нашей армии потеряли контроль над селом Архангельское к северо-востоку от Очеретино

Российская армия, продолжая наступление к северу от Очеретино, значительно расширила площадь территории контроля. Украинская сторона подтверждает сообщения о том, что ВС РФ не только вошли в село Архангельское, но и к настоящему моменту овладели более чем 80 процентами его территории. Украинские военкоры при этом обозначают на картах северную часть села в качестве «серой зоны». Соответственно, это свидетельствует о том, что ВСУ Архангельское уже не контролируют. Под натиском нашей армии контроль со стороны противника над населённым пунктом утрачен.

Учитывая тот факт, что российская войска ранее выровняли фронт в наступлении по линии Архангельское-Керамик, общая площадь освобождённых на этом участке фронта территорий за сутки превысила 8 кв. км.





В связи с событиями на фронте Зеленскому украинские пользователи сети припомнили его заявление от 5 апреля. Напомним, что тогда глава киевского режима заявил следующее:

Наступление российской армии остановлено.

Те слова он произнёс после потери ВСУ Авдеевки. Однако с момента высказываний Зеленского российская армия перевела под свой контроль множество населённых пунктов, включая Орловку, Тоненькое, Семёновку, Бердычи, Очеретино, Соловьёво, Новобахмутовку, Новокалиново, Керамик, а также Кисловку (Харьковская область) и др.

Продвижение в Архангельском позволяет расширить зону контроля вдоль дороги, соединяющей Донецк с оккупированной ВСУ Константиновкой.
19 комментариев
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +4
    Сегодня, 10:02
    Взяли Архангельское. good
    Думал вчера возьмут.
    Шикарная новость.
    Пошёл за пивом. drinks
    1. Комментарий был удален.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 10:03
    . Напомним, что тогда глава киевского режима заявил следующее:

    Наступление российской армии остановлено.

    Что не назвиздишь под дурью... желаемое выглядит действительным... winked
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 10:32
      Цитата: Mouse
      . Напомним, что тогда глава киевского режима заявил следующее:

      Наступление российской армии остановлено.

      Что не назвиздишь под дурью... желаемое выглядит действительным... winked

      Нюхнул (курнул, укололся...) и вера в себя просто зашкаливает fellow
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 10:35
        Полон под крышку! wassat
        love .....
        1. Ясная Звание
          Ясная
          0
          Сегодня, 10:41
          Цитата: Mouse
          Полон под крышку! wassat
          love .....

          Если кукуха у Зели не поехала, значит как-то еще откачивают.

          Приветик love
          1. Mouse Звание
            Mouse
            0
            Сегодня, 10:42
            Да... передоз... и усё... hi
            1. Ясная Звание
              Ясная
              0
              Сегодня, 10:49
              Цитата: Mouse
              Да... передоз... и усё... hi

              Говорила-же бабyшка Зеле в детстве: "Не нюхай кокаин с ножа no — злым будешь"
              1. Mouse Звание
                Mouse
                0
                Сегодня, 10:54
                Со стола дорожку безопаснее... wassat
  3. Glock-17 Звание
    Glock-17
    +1
    Сегодня, 10:18
    Нет это ложное отступление. Сейчас ВСУ ударят по флангам и захлопнут котел. Но говорить об этом Зеленскому пока нельзя.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 10:33
      Цитата: Glock-17
      Нет это ложное отступление. Сейчас ВСУ ударят по флангам и захлопнут котел. Но говорить об этом Зеленскому пока нельзя.

      Ага yes это уже при следующей дозе дури.
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 10:25
    ВСУ под натиском нашей армии потеряли контроль над селом Архангельское к северо-востоку от Очеретино

    Рад любым мало-мальским успехам наших ребят, любому шагу вперёд - к Победе.
    Знаете что беспокоит больше всего? Методы поддержания административного порядка на освобождённых территориях. И эта тревога основана на последних событиях в стране, когда откуда-не ведомо выползает разная нечисть и губит россиян...
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 10:39
      Цитата: ROSS 42
      Знаете что беспокоит больше всего? Методы поддержания административного порядка на освобождённых территориях. И эта тревога основана на последних событиях в стране, когда откуда-не ведомо выползает разная нечисть и губит россиян...

      Поддержание эффективного порядка на освобожденных территориях изобретено до нас.
      bully Смысл простой: - не нужно вооруженному бандиту в подворотне доказывать... "Основные принцыпы этикета общения в социуме".
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 10:41
        Цитата: Ясная
        Поддержание эффективного порядка на освобожденных территориях изобретено до нас.

        Не видно использования опыта ВС СССР, оттого и беспокойство...
        1. Ясная Звание
          Ясная
          0
          Сегодня, 10:43
          Цитата: ROSS 42
          Цитата: Ясная
          Поддержание эффективного порядка на освобожденных территориях изобретено до нас.

          Не видно использования опыта ВС СССР, оттого и беспокойство...

          "Беспокойство" это мягко сказано. Преступное бездействие!
          Преступное бездействие в уголовном праве — это пассивная форма поведения выраженного в акте общественно опасного и противоправного поведения (ст. 293 УК РФ), состоящий в несовершении лицом того, что оно по определенным основаниям могло и должно было совершить.
          1. ROSS 42 Звание
            ROSS 42
            0
            Сегодня, 10:48
            Цитата: Ясная
            Преступное бездействие в уголовном праве...

            Эти вопросы можно задавать...Даже в части охраны государственной границы в прифронтовых областях...
            1. Ясная Звание
              Ясная
              +1
              Сегодня, 10:56
              Цитата: ROSS 42
              Эти вопросы можно задавать...

              Задавать-то можно. Но, если нет политической воли, то какой смысл? request
  5. Кран Звание
    Кран
    0
    Сегодня, 11:16
    Цитата: Бородач
    Шикарная новость.
    Пошёл за пивом.

    Лучше в военкомат...
  6. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 12:04
    Напомним, что тогда глава киевского режима заявил следующее:
    "Наступление российской армии остановлено."
    Так Российская армия и не наступает, она чисто фронт выравнивает. laughing
  7. 78bor1973 Звание
    78bor1973
    0
    Сегодня, 12:09
    Теперь сможем упереться только в Славянск и Кроматорск там говорят укрепов много нарыли свидомые!