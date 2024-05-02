Российская армия, продолжая наступление к северу от Очеретино, значительно расширила площадь территории контроля. Украинская сторона подтверждает сообщения о том, что ВС РФ не только вошли в село Архангельское, но и к настоящему моменту овладели более чем 80 процентами его территории. Украинские военкоры при этом обозначают на картах северную часть села в качестве «серой зоны». Соответственно, это свидетельствует о том, что ВСУ Архангельское уже не контролируют. Под натиском нашей армии контроль со стороны противника над населённым пунктом утрачен.Учитывая тот факт, что российская войска ранее выровняли фронт в наступлении по линии Архангельское-Керамик, общая площадь освобождённых на этом участке фронта территорий за сутки превысила 8 кв. км.В связи с событиями на фронте Зеленскому украинские пользователи сети припомнили его заявление от 5 апреля. Напомним, что тогда глава киевского режима заявил следующее:Те слова он произнёс после потери ВСУ Авдеевки. Однако с момента высказываний Зеленского российская армия перевела под свой контроль множество населённых пунктов, включая Орловку, Тоненькое, Семёновку, Бердычи, Очеретино, Соловьёво, Новобахмутовку, Новокалиново, Керамик, а также Кисловку (Харьковская область) и др.Продвижение в Архангельском позволяет расширить зону контроля вдоль дороги, соединяющей Донецк с оккупированной ВСУ Константиновкой.

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