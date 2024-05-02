Половина нашей энергетической системы повреждена, а мы все еще должны управлять страной, вести военные действия и собирать поддержку всего мира

В результате ударов Вооруженных сил Российской Федерации по электростанциям Украины была повреждена половина энергетических мощностей страны. Об этом изданию Foreign Policy рассказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.Как известно, ВС РФ регулярно наносят удары по объектам военной, логистической и энергетической инфраструктуры киевского режима. В частности, ударам подвергаются электростанции, дающие основную часть энергетической мощности страны.- посетовал глава МИД Украины.По утверждению Кулебы, основной вред объектам энергетической инфраструктуры наносится российскими баллистическими ракетами. Украинские силы противовоздушной обороны сбивать ракеты данного типа не могут, поэтому глава МИД киевского режима пытается выпросить у стран Запада очередные зенитные ракетные комплексы Patriot.Однако европейские государства и США пока не спешат с передачей Украине данных систем противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе и по причине уничтожения предыдущих ЗРК российскими ударами.Отметим, что российская армия не наносит удары по атомным электростанциям Украины. Это обстоятельство позволяет стране получать энергию от работы АЭС, что еще кое-как позволяет функционировать предприятиям военно-промышленного комплекса, объектам жилищно-коммунальной инфраструктуры, государственным учреждениям.