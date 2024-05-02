Глава МИД Украины пожаловался западной прессе на повреждение ударами ВС РФ половины энергомощностей страны

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Глава МИД Украины пожаловался западной прессе на повреждение ударами ВС РФ половины энергомощностей страны

В результате ударов Вооруженных сил Российской Федерации по электростанциям Украины была повреждена половина энергетических мощностей страны. Об этом изданию Foreign Policy рассказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как известно, ВС РФ регулярно наносят удары по объектам военной, логистической и энергетической инфраструктуры киевского режима. В частности, ударам подвергаются электростанции, дающие основную часть энергетической мощности страны.

Половина нашей энергетической системы повреждена, а мы все еще должны управлять страной, вести военные действия и собирать поддержку всего мира

- посетовал глава МИД Украины.

По утверждению Кулебы, основной вред объектам энергетической инфраструктуры наносится российскими баллистическими ракетами. Украинские силы противовоздушной обороны сбивать ракеты данного типа не могут, поэтому глава МИД киевского режима пытается выпросить у стран Запада очередные зенитные ракетные комплексы Patriot.

Однако европейские государства и США пока не спешат с передачей Украине данных систем противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе и по причине уничтожения предыдущих ЗРК российскими ударами.

Отметим, что российская армия не наносит удары по атомным электростанциям Украины. Это обстоятельство позволяет стране получать энергию от работы АЭС, что еще кое-как позволяет функционировать предприятиям военно-промышленного комплекса, объектам жилищно-коммунальной инфраструктуры, государственным учреждениям.
13 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 10:05
    Ждите когда вторую половину разгромим , это называется декоммунизация.
    1. Комментарий был удален.
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +3
      Сегодня, 10:22
      Цитата: Ирек
      Ждите когда вторую половину разгромим , это называется декоммунизация.

      По АЭС мы не бьём в принципе. Тогда получается, что разгромили, практически всё неатомное?
    3. Наган Звание
      Наган
      +1
      Сегодня, 10:35
      Цитата: Ирек
      это называется декоммунизация
      А еще десоветизация и дерусификация. Наверно, освещаться сальными свечами и отапливаться кизяками более свидомо.
    4. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      -1
      Сегодня, 10:54
      пожаловался crying crying

      Жаловались, что СССР на них наживался , теперь получите ---- распишитесь! Декоммунизация пришла. Пусть поглядят на ванны и унитазы. Скоро и этого не будет! Все ---- в хату на природу. На хутор.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:05
    «Половина нашей энергетической системы повреждена, а мы всё ещё должны управлять страной» —

    — Давно вы уже своей "страной" не управляете ...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 10:13
      Жалуюсь западной прессе, что на Украине ещё половина энергомощностей работает. Так быть не должно. На Украине ничего не должно работать кроме кладбищ.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        -1
        Сегодня, 10:54
        На Украине ничего не должно работать кроме кладбищ
        И крематориев wink
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 10:10
    Половина- это не целое.... доведем и на сто процентов...
    И жалуйтесь, хоть в спортлото... winked
  4. yo-yo Звание
    yo-yo
    +3
    Сегодня, 10:13
    Так чего жаловаться, чинить нужно. Или все все работяги насильно угнаны на защиту Украины ??
  5. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Сегодня, 10:17
    А где новость-то? Чего нового мы из заметки узнали?
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 10:20
    С СВО мы обрушили мячты запада,Украина дешёвый энергетический хаб .Из экспортёров она превратилась в импортёра.Хороший бизнес -дать денег взаймы ,a потом получать плату за элэнергию своими же деньгами. laughingА скоро наступит время кондиционеров и они не на педальном приводе работают.
  7. Alex Nevs Звание
    Alex Nevs
    +2
    Сегодня, 10:29
    В Крыму энергетический кабель и водяные трубы прокладывали. Просите бидона самоходного , пусть проложит также.
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:05
    Половина нашей энергетической системы повреждена, а мы все еще должны управлять страной, вести военные действия и собирать поддержку всего мира
    Вот оказывается в чем дело - удары по энергетики отвлекают Кулебу от сбора поддержки со всего мира, но зато дают основания просить ЗРК и желательно американские. У Кулебы весь мир это 53 страны. Подождите, то ли еще будет.