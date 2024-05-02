Президент Колумбии заявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем, власти Израиля назвали его антисемитом

Правительство и президент республики объявляют, что завтра мы разорвем дипломатические отношения с государством Израиль, так как его правительство и президент совершают геноцид

Президент Колумбии Густаво Петро объявил в среду, что его страна разрывает дипломатические отношения с Израилем, подчеркнув, что страны мира не должны безразлично относиться к происходящему в секторе Газа.- заявил Петро вчера во время массового митинга в столице Боготе по случаю Дня труда.Со своей стороны, Израиль осудил это решение, а его министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что президент Колумбии своим решением «наградил убийц из ХАМАС». Он также назвал колумбийского лидера антисемитом. Стоит добавить, что израильские власти привыкли обвинять любого, кто критикует их действия, в антисемитизме. И это одновременно с заявлениями о том, что в органах власти Израиля, включая Кнессет, далеко не все этнические евреи... Но если не все, то причём же тут в таком случае антисемитизм?С начала войны в секторе Газа президент Колумбии неоднократно говорил, что Израиль совершает геноцид, призывая страны мира положить конец действиям премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.Петро также призвал другие страны присоединиться к иску ЮАР в Международном суде против Израиля, в котором его власти обвиняются в совершении геноцида. Вчера о своём присоединении к иску заявили власти Турции.Напомним, что в результате военных действий Израиля в секторе Газа погибло уже около 35000 человек, среди которых около трети - дети.