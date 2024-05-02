Президент Колумбии заявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем, власти Израиля назвали его антисемитом

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Президент Колумбии заявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем, власти Израиля назвали его антисемитом

Президент Колумбии Густаво Петро объявил в среду, что его страна разрывает дипломатические отношения с Израилем, подчеркнув, что страны мира не должны безразлично относиться к происходящему в секторе Газа.

Правительство и президент республики объявляют, что завтра мы разорвем дипломатические отношения с государством Израиль, так как его правительство и президент совершают геноцид

- заявил Петро вчера во время массового митинга в столице Боготе по случаю Дня труда.



Со своей стороны, Израиль осудил это решение, а его министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что президент Колумбии своим решением «наградил убийц из ХАМАС». Он также назвал колумбийского лидера антисемитом. Стоит добавить, что израильские власти привыкли обвинять любого, кто критикует их действия, в антисемитизме. И это одновременно с заявлениями о том, что в органах власти Израиля, включая Кнессет, далеко не все этнические евреи... Но если не все, то причём же тут в таком случае антисемитизм?

С начала войны в секторе Газа президент Колумбии неоднократно говорил, что Израиль совершает геноцид, призывая страны мира положить конец действиям премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Петро также призвал другие страны присоединиться к иску ЮАР в Международном суде против Израиля, в котором его власти обвиняются в совершении геноцида. Вчера о своём присоединении к иску заявили власти Турции.

Напомним, что в результате военных действий Израиля в секторе Газа погибло уже около 35000 человек, среди которых около трети - дети.
19 комментариев
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  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 10:39
    Президент Колумбии заявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем, власти Израиля назвали его антисемитом

    Мишку Шифмана не трожь,
    С Мишки — прочь сомнения:
    У его евреи сплошь —
    В каждом поколении.
    Вон дед параличом разбит —
    Бывший врач-вредитель…
    А у меня — антисемит
    На антисемите.

    У нас в России таких, как президент Колумбии - тьма!
  2. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    +8
    Сегодня, 10:39
    А ничего такого, что в Израиле-Палестинском конфликте семиты хреначат семитов? Кого там в анти-семитизме обвинять? Может, Нетаньяху и есть главный антисемит?
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 10:56
      Может, Нетаньяху и есть главный антисемит?
      Нетаньяху, это главный преступник!
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 11:03
        Голландец Михель - В Колумбии проживает 8 000 евреев,есть ортодоксы.А сколько колумбийцев ( не еврев) проживает в Израиле? hi
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 10:39
    «Израильские власти привыкли обвинять любого, кто критикует их действия, в антисемитизме» —

    — Израильские власти вообще считают,что "Холокост" дал им индульгенцию ...
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +7
      Сегодня, 10:45
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Израильские власти вообще считают,что "Холокост" дал им индульгенцию ...

      Может быть, они его и придумали, как индульгенцию? Китайцы, цыгане, русские до этого не догадались, а на полях ВМВ их полегло немало...
  4. kroskar99 Звание
    kroskar99
    -1
    Сегодня, 10:48
    А между тем Путин: "у меня много еврейских друзей...". https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/8/51/755182887858518.jpg
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 11:12
      Цитата: kroskar99
      А между тем Путин: "у меня много еврейских друзей...". https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/8/51/755182887858518.jpg

      Владимир Вольфович Жириновский. - Главный раввин России Берл Лазар сказал: "Столько, сколько сделал Путин для евреев, никто никогда в России не делал. Это самый лучший президент". И я согласен с ним. Но почему русские не могут так сказать, что Путин хоть чуть-чуть сделал для русского народа?!“
  5. kvv Звание
    kvv
    +3
    Сегодня, 10:53
    хоть один честный появился, назвал вещи своими именами, а то все теперь такие многовекторные и толерантные
  6. kvv Звание
    kvv
    -2
    Сегодня, 10:54
    Цитата: kroskar99
    А между тем Путин: "у меня много еврейских друзей...". https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/8/51/755182887858518.jpg

    да он сам непонятно какой
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 10:55
    Вот точно так же надо поступить и России!
  8. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 10:58
    Интересно , что только президент Колумбии оказался честным.
    А в Израиле уже назвать убийцу убийцей ,сразу антисемитизм.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 11:14
      Цитата: APASUS
      Интересно , что только президент Колумбии оказался честным.
      А в Израиле уже назвать убийцу убийцей ,сразу антисемитизм.

      Опять же Жириновский В.В. - „Вот смотрите: пятница — мусульмане не работают, суббота — евреи не работают, воскресенье — православные не работают… в понедельник — революция“
  9. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 11:05
    Не трогать Израиль не моги... сразу антисемит... а вот русофобия в порядке вещей....
    1. мыслитель Звание
      мыслитель
      +3
      Сегодня, 11:22
      "Антисемит — это не тот, кто не любит евреев, а тот, кого не любят евреи".
      Джо Собран
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 11:30
        И ник у вас подходящий... мыслете... hi
  10. Аскер Звание
    Аскер
    +1
    Сегодня, 11:07
    Удивительно, что есть страны не подверженные тотальному влиянию библейских первонацистов.
  11. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 11:14
    назвал колумбийского лидера антисемитом.
    Стоит только кому бы то ни было сказать что-то против Израиля и сразу, автоматически становишься антисемитом, а как "бонус" у этому еще и не признающим холокост. Хорошо пристроились евреи считающие, что их должны не только жалеть, но и прощать им все их военные преступления.
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:57
    Президент Колумбии заявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем, власти Израиля назвали его антисемитом
    Да ладно ... хозяин барин, сам оценил сложившуюся ситуацию и принял самостоятельное решение!