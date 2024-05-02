Съели командирскую собаку: воспоминания солдата вермахта из сталинградского «котла»

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Съели командирскую собаку: воспоминания солдата вермахта из сталинградского «котла»

Сталинградская битва стала одним из важнейших и крупнейших сражений в ходе Великой Отечественной войны, положившей начало Победы Красной армии над фашистскими захватчиками.

В «Сталинградском котле», который воины РККА замкнули 23 ноября 1942 года, оказалась 6-я армия вермахта под командованием генерала Фридриха Паулюса.



В свою очередь, о том, что ощущали оккупанты, оказавшись в окружении, красноречиво свидетельствуют воспоминания одного из немецких солдат, которому удалось спастись.

Как пишет автор мемуаров, после 23 ноября весь личный состав окруженных войск вермахта перегруппировали в штурмовые бригады независимо от воинской специальности.

Его батальон занял позиции в балке Карповка примерно в 500 метрах от расположения подразделений РККА.

Как вспоминает немец, «сталинский орган» (так назвали немцы нашу «Катюшу») вселял леденящий ужас в подразделения вермахта и ежедневно забирал десятки жизней бойцов подразделения, в котором он служил.

Из еды у окруженных немцев был один кусок хлеба в день, а также различные отходы вроде картофельных очисток, которые, как пишет автор мемуаров, однажды удалось найти на позиции командира.

К слову, о последнем. Майор, командовавший подразделением, не только питался лучше своих подчиненных, но и имел собаку, которую тоже нужно было кормить.

Позднее командирскую немецкую овчарку съели оголодавшие и обезумевшие от страха солдаты его подразделения. При этом он так и не смог наказать виновных, так как попросту их не нашел.

Что характерно, тот самый майор постоянно стыдил своих солдат за суицид, к которому прибегли многие из бойцов подразделения. Однако сам застрелился уже в начале января 1943-го.

Касательно автора мемуаров, ему удалось спастись лишь благодаря ранению и доброте русских стариков, которые буквально вытащили его из-под колес немецких же танков. В итоге он смог добраться до аэродрома «Питомник» и был эвакуирован.

3 комментария
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  1. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +1
    Сегодня, 11:26
    Мне, почему то, мопс представился... laughing
  2. Grossvater Звание
    Grossvater
    +2
    Сегодня, 11:27
    Собаку конечно жалко. Как написано на памятнике погибшим в войнах животным, на том, что в Лондоне: "у них не было выбора".
    Вот европейцев, сдохших под Сталинградом, а перед этим убивших моего деда, ни чуточку не жалко. Никто их туда не звал!
  3. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 11:33
    Черный крест на груди итальянца,
    Ни резьбы, ни узора, ни глянца,-
    Небогатым семейством хранимый
    И единственным сыном носимый…

    Молодой уроженец Неаполя!
    Что оставил в России ты на поле?
    Почему ты не мог быть счастливым
    Над родным знаменитым заливом?

    Я, убивший тебя под Моздоком,
    Так мечтал о вулкане далеком!
    Как я грезил на волжском приволье
    Хоть разок прокатиться в гондоле!

    Но ведь я не пришел с пистолетом
    Отнимать итальянское лето,
    Но ведь пули мои не свистели
    Над священной землей Рафаэля!

    Здесь я выстрелил! Здесь, где родился,
    Где собой и друзьями гордился,
    Где былины о наших народах
    Никогда не звучат в переводах.

    Разве среднего Дона излучина
    Иностранным ученым изучена?
    Нашу землю — Россию, Расею —
    Разве ты распахал и засеял?

    Нет! Тебя привезли в эшелоне
    Для захвата далеких колоний,
    Чтобы крест из ларца из фамильного
    Вырастал до размеров могильного…

    Я не дам свою родину вывезти
    За простор чужеземных морей!
    Я стреляю — и нет справедливости
    Справедливее пули моей!

    Никогда ты здесь не жил и не был!..
    Но разбросано в снежных полях
    Итальянское синее небо,
    Застекленное в мертвых глазах…

    Михаил Светлов.