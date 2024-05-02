Съели командирскую собаку: воспоминания солдата вермахта из сталинградского «котла»
Сталинградская битва стала одним из важнейших и крупнейших сражений в ходе Великой Отечественной войны, положившей начало Победы Красной армии над фашистскими захватчиками.
В «Сталинградском котле», который воины РККА замкнули 23 ноября 1942 года, оказалась 6-я армия вермахта под командованием генерала Фридриха Паулюса.
В свою очередь, о том, что ощущали оккупанты, оказавшись в окружении, красноречиво свидетельствуют воспоминания одного из немецких солдат, которому удалось спастись.
Как пишет автор мемуаров, после 23 ноября весь личный состав окруженных войск вермахта перегруппировали в штурмовые бригады независимо от воинской специальности.
Его батальон занял позиции в балке Карповка примерно в 500 метрах от расположения подразделений РККА.
Как вспоминает немец, «сталинский орган» (так назвали немцы нашу «Катюшу») вселял леденящий ужас в подразделения вермахта и ежедневно забирал десятки жизней бойцов подразделения, в котором он служил.
Из еды у окруженных немцев был один кусок хлеба в день, а также различные отходы вроде картофельных очисток, которые, как пишет автор мемуаров, однажды удалось найти на позиции командира.
К слову, о последнем. Майор, командовавший подразделением, не только питался лучше своих подчиненных, но и имел собаку, которую тоже нужно было кормить.
Позднее командирскую немецкую овчарку съели оголодавшие и обезумевшие от страха солдаты его подразделения. При этом он так и не смог наказать виновных, так как попросту их не нашел.
Что характерно, тот самый майор постоянно стыдил своих солдат за суицид, к которому прибегли многие из бойцов подразделения. Однако сам застрелился уже в начале января 1943-го.
Касательно автора мемуаров, ему удалось спастись лишь благодаря ранению и доброте русских стариков, которые буквально вытащили его из-под колес немецких же танков. В итоге он смог добраться до аэродрома «Питомник» и был эвакуирован.
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