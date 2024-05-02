ВС РФ захватили на Авдеевском участке фронта БМП M3A3 Bradley в модификации Fire Support Vehicle
8
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают вести боевые действия на Авдеевском участке фронта. Недавно там была захвачена в качестве трофея боевая машина пехоты M3A3 Bradley в модификации Fire Support Vehicle (B-FiST) американского производства.
Как утверждается в сообщении российских военных корреспондентов, данная модификация американской боевой машины пехоты является относительно редкой. Это машина, используемая для ведения разведки, осуществления, наблюдения, целеуказания, наведения и корректировки огня артиллерийских орудий.
С помощью подобных бронемашин противник выполняет задачи по ведению разведки позиций российских войск на ряде направлений. Данные боевые машины поставлялись украинским формированиям странами Запада. Однако точное количество подобных боевых машин, используемых украинской армией, неизвестно. Вероятно, речь идет как минимум о нескольких единицах подобной военной техники.
Отметим, что в ходе боевых действий на Авдеевском участке фронта российские войска захватывают в качестве трофеев большое количество военной техники противника, в том числе и западного производства.
Помимо «стандартных» боевых машин пехоты, танков советского и западного производства, захватываются и образцы военной техники очень редкие, предназначенные для выполнения различных специализированных задач.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация