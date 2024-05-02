ВС РФ захватили на Авдеевском участке фронта БМП M3A3 Bradley в модификации Fire Support Vehicle

8
ВС РФ захватили на Авдеевском участке фронта БМП M3A3 Bradley в модификации Fire Support Vehicle

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают вести боевые действия на Авдеевском участке фронта. Недавно там была захвачена в качестве трофея боевая машина пехоты M3A3 Bradley в модификации Fire Support Vehicle (B-FiST) американского производства.

Как утверждается в сообщении российских военных корреспондентов, данная модификация американской боевой машины пехоты является относительно редкой. Это машина, используемая для ведения разведки, осуществления, наблюдения, целеуказания, наведения и корректировки огня артиллерийских орудий.



С помощью подобных бронемашин противник выполняет задачи по ведению разведки позиций российских войск на ряде направлений. Данные боевые машины поставлялись украинским формированиям странами Запада. Однако точное количество подобных боевых машин, используемых украинской армией, неизвестно. Вероятно, речь идет как минимум о нескольких единицах подобной военной техники.




Отметим, что в ходе боевых действий на Авдеевском участке фронта российские войска захватывают в качестве трофеев большое количество военной техники противника, в том числе и западного производства.


Помимо «стандартных» боевых машин пехоты, танков советского и западного производства, захватываются и образцы военной техники очень редкие, предназначенные для выполнения различных специализированных задач.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
    1. svp67 Звание
      svp67
      +7
      Сегодня, 10:56
      Цитата: ZeeD
      M3A3 - а такая бывает?

      Есть такая M3 Bradley Cavalry Fighting Vehicle — боевая разведывательная машина. Внешне отличается заглушенными крышками амбразур, отсутствием смотровых блоков по правому борту и дополнительными антеннами. М3 обладает увеличенным боекомплектом и радиолокационными станциями обнаружения наземных объектов. Одна из РЛС — AN/PPS-15 является переносной.
      Но вот
      модификации Fire Support Vehicle

      Это M7 Bradley Fire Support Vehicle (B-FiST)
      Модификация для замены M981 FISTV — машина разведки, наблюдения и целеуказания (наведения и корректировки огня в том числе артиллерийского при стрельбе с закрытых позиций). То есть машина передового артиллерийского и авиационного наводчика
      Блок ПТУР TOW заменен на приборный комплекс, интегрированный с системой целеуказания ISU. Включает в себя лазерный целеуказатель G/VLLD (Ground/Vehicular Laser Locator Designator — Наземный/Подвижный Лазерный Локатор-Целеуказатель, произносится как «Глид»), выносное оборудование для наблюдения, GPS/инерциальную систему топопривязки и подсистему ПУО. Экипаж 4 человека.
      1. NightWolf1991 Звание
        NightWolf1991
        +3
        Сегодня, 11:04
        Очень ценный трофей, надо бы нашим инженерам её хорошенько изучить
    2. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +2
      Сегодня, 10:59
      Да. M3 Bradley CFV очень похож на боевую машину пехоты M2 Bradley и оснащён той же двухместной башней с 25-мм пушкой Bushmaster со спаренным 7,62-мм пулемётом M240C. M3 классифицируется как бронированная разведывательная машина и не имеет огневых амбразур (firing ports), характерных для серии M2. М3 несёт больше ракет TOW, а также несёт больше боеприпасов для своих 25-мм пушки и 7,62-мм пулемёта.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 10:50
    ВС РФ захватили на Авдеевском участке фронта БМП M3A3 Bradley в модификации Fire Support Vehicle

    Судя по всему, мы вправе ожидать скорого, качественного улучшения техники и вооружения.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      -2
      Сегодня, 11:05
      мы вправе ожидать скорого, качественного улучшения техники и вооружения.

      Ну это вряд ли, для этого нужно сперва возродить производство своей электроники и много чего ещё из того что было разрушено .
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:58
    «Российские войска захватывают в качестве трофеев большое количество военной техники противника» —

    — Пополняют экспонаты выставки на Поклонной горе ...
  4. Ясная Звание
    Ясная
    +2
    Сегодня, 11:01
    ВС РФ захватили на Авдеевском участке фронта БМП M3A3 Bradley в модификации Fire Support Vehicle

    Изучить ее, а потом на срытый пологий холм в Западном административном округе Москвы, находящимся между реками Сетунь и Филька winked (Поклонную гору!)
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:28
    данная модификация американской боевой машины пехоты является относительно редкой.
    С уверенностью можно сказать, что наших бойцов в дальнейшем ожидают и др. "сюрпризы" редких образцов захваченной западной техники и вооружения.