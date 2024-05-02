Индия и Россия готовят в Арктике совместный исследовательский проект, сравнимый по масштабу с МКС

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Индия и Россия готовят в Арктике совместный исследовательский проект, сравнимый по масштабу с МКС

Серия рабочих встреч представителей индийских и российских научных кругов должна начаться в самое ближайшее время. Это связано с тем, что Индия и Россия готовят в Арктике совместный исследовательский проект, сравнимый по своему масштабу с Международной космической станцией (МКС).

Такое сообщение сделал журналистам агентства ТАСС руководитель Арктического и антарктического научно-исследовательского института (Россия) Александр Макаров.



Перед этим ученый посетил с визитом город Васко-да-Гама в индийском штате Гоа, где встретился с коллегами из местного Национального центра полярных и океанических исследований.

В беседе с представителями СМИ Макаров упомянул о серьезном научно-исследовательском проекте, который реализуется на дрейфующей полярной станции «Северный полюс». В распоряжении российских ученых есть ледостойкая платформа, оснащенная самыми современными техническими средствами и оборудованием. Это уникальное судно представители науки используют для проведения исследовательских работ за полярным кругом.

Мы пригласили индийских коллег присоединиться к исследованиям

- сообщил руководитель российского научного учреждения.

По словам ученого, Индия проявляет интерес к Арктике из-за того, что масштабные климатические изменения в этом регионе оказывают значительное влияние на всю нашу планету. В частности, они существенно влияют на условия ведения сельскохозяйственных работ в Индии.
15 комментариев
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  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    -2
    Сегодня, 11:03
    С индусами опасно иметь что то общее, с самолётом соскачили, со всеми контрактами все мозги делали, и сейчас нет гарантии что не будет капризов.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 11:16
      А с кем не опасно? Все стараются для своей выгоды. request
    2. Юлиан_Б Звание
      Юлиан_Б
      0
      Сегодня, 11:19
      со всеми контрактами все мозги делали

      Не со всеми.
  2. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +1
    Сегодня, 11:04
    Индусы - веганы на Северном полюсе... wassat
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 11:22
      Потепление, однако request .
      Да, индусы веганы, конечно. А в кого ультроглобалисты хотят превратить всех людей сейчас? Если объявляют мясо и др с/х продукты вредными для человека и заставить питаться насекомыми recourse
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 11:24
        Веганы насекомых не едят. Они вообще никого не едят, только растения!
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 11:50
          Возможно Вы не знаете, что в Индуизме, Закон у каждой касты --- свой! А тем более у разных варн! Например, у варны Кшатриев запрет на мясоедение отсутствует от слова совсем!!! Например, в Махабхарате, один из 5 братьев Пандавов, сын Бога ветра Ваю, во время вынужденного изгнания Пандавов, а потом тайного присутствия, выдавал себя за повара, и прославился в качестве повара! И блюда он готовил --- мясные! Для двора махараджи! (Кстати, все Индийские артисты, которых Вы можете видеть в их фильмах, из привилегированных каст. Внешне очень отличаются от шудр и неприкасаемых)
          Кроме того, Индуисты всегда ели рыбу! Это считается у них неискоренимым злом, также как в католицизме обжорство, разврат и азартные игры у монахов...
          С другой стороны да, например, Джайнские монахи в Индии, постоянно носят маски (чтобы не вдохнуть какую-нибудь букашку), и во время прогулки непрерывно подметают перед собой пыль (чтобы не наступить на живое существо), но они там меньшинство, хотя и официально признанное.
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            0
            Сегодня, 12:04
            Я достаточно знаю про Индуизм и кастовую систему Индии. К чему эта ваша лекция? Снобизм?
            Веганство, это вообще английский термин, был введён в 1944 году британским общественным деятелем Дональдом Уотсоном при учреждении им Веганского общества!
            Индус веган на Северном полюсе, это был такой сарказм с моей стороны. Они же не только животную пищу не едят, вообще животных НИКАК не используют - одежда: кожа, шерсть, шёлк... всё под запретом!
            ЗЫ. И в Индии, кстати, не все индуисты, там и мусульман куча ещё со времён Империи Великих Моголов. А у них свои заморочки с Халялем! Почему вы в своей лекции этого не упомянули?
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 11:08
    В Арктике медом намазано? what
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 11:20
      Цитата: Mouse
      В Арктике медом намазано? what

      Там другие терки. Наши договариваються о создании русско-индийской трансарктической контейнерной линии.
      Индия заинтересована в использовании Северного морского пути — не только в силу его очевидных преимуществ перед альтернативными путями, но и в рамках региональной конкуренции с Китаем. yes
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:15
    По крайней мере у нас есть богатый опыт сотрудничества с Индией,мы обеспечивает доставку грузов и смену состава на Индийской Антарктической станции.Интересно ( не по делу) украинские зимовщики будут у нас политическое убежище,когда за ними приедет ТЦКники.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 11:22
      Цитата: tralflot1832
      Интересно ( не по делу) украинские зимовщики будут у нас политическое убежище,когда за ними приедет ТЦКники.

      Куда приедут ЦТКшники, в Арктику? belay
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 11:26
        Я имел ввиду антарктическую станцию Украины " Академик Вернадский" с началом СВО там рьяно кричали " Слава Украине" и требовали объявить бойкот Российским станциям в Антарктиде.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:18
    Индия и Россия готовят в Арктике совместный исследовательский проект,
    Коль начали сотрудничать с Индией в этом направлении значит есть интерес с нашей стороны. В этом случае надеюсь, что индусы не будут несколько лет "танцевать" прежде чем подписать договор?
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:24
    «Индия и Россия готовят в Арктике совместный исследовательский проект» —

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