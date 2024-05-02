Журналисты Al Jazeera расследуют роль граждан США в военной оккупации Израилем палестинских поселений
После нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября, а затем последовавшей за этими событиями военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, значительно усилились притеснения палестинцев и на западном берегу Иордана. Израильские военные проводят регулярные рейды и часто выгоняют жителей данных территорий из их домов. При этом некоторые из мирных граждан в ходе данных мероприятий были убиты или ранены.
В то же время, значительно усилившись после операции в Газе, притеснения палестинцев на Западном берегу израильскими переселенцами и военными происходили и до октябрьских событий.
Ранее сообщалось, что американская администрация даже подумывает ввести санкции против подразделения ЦАХАЛ, участвующего в вышеупомянутых бесчинствах.
В целом действия еврейского государства на палестинских территориях уже осудили более десятка стран, включая США, Великобританию и Австралию. Более того, некоторые из них объявили о визовых ограничениях для тех, кто участвовал в геноциде палестинцев.
Между тем, как сообщает Al Jazeera, в вышеупомянутых визовых ограничениях остается лазейка. Дело в том, что из 700 000 израильских поселенцев, которые живут в оккупированном Восточном Иерусалиме и на Западном берегу, по меньшей мере 60 000 имеют двойное гражданство, являясь в том числе и гражданами США.
В итоге, как сообщает телеканал, журналисты People&Power прямо сейчас расследуют роль граждан США в поселенческой и военной деятельности Израиля на оккупированной палестинской территории, чтобы виновные не избежали справедливого наказания.
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