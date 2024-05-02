Журналисты Al Jazeera расследуют роль граждан США в военной оккупации Израилем палестинских поселений

После нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября, а затем последовавшей за этими событиями военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, значительно усилились притеснения палестинцев и на западном берегу Иордана. Израильские военные проводят регулярные рейды и часто выгоняют жителей данных территорий из их домов. При этом некоторые из мирных граждан в ходе данных мероприятий были убиты или ранены.В то же время, значительно усилившись после операции в Газе, притеснения палестинцев на Западном берегу израильскими переселенцами и военными происходили и до октябрьских событий.Ранее сообщалось, что американская администрация даже подумывает ввести санкции против подразделения ЦАХАЛ, участвующего в вышеупомянутых бесчинствах.В целом действия еврейского государства на палестинских территориях уже осудили более десятка стран, включая США, Великобританию и Австралию. Более того, некоторые из них объявили о визовых ограничениях для тех, кто участвовал в геноциде палестинцев.Между тем, как сообщает Al Jazeera, в вышеупомянутых визовых ограничениях остается лазейка. Дело в том, что из 700 000 израильских поселенцев, которые живут в оккупированном Восточном Иерусалиме и на Западном берегу, по меньшей мере 60 000 имеют двойное гражданство, являясь в том числе и гражданами США.В итоге, как сообщает телеканал, журналисты People&Power прямо сейчас расследуют роль граждан США в поселенческой и военной деятельности Израиля на оккупированной палестинской территории, чтобы виновные не избежали справедливого наказания.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»