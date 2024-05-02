Минобороны РФ: Диверсионная группа ВСУ уничтожена на одном из островов в Херсонской области
На Херсонском направлении в зоне ответственности российской группировки «Днепр» ликвидирована украинская диверсионная группа, сообщает Минобороны России.
Диверсанты засели на одном из островов в дельте реки Днепр в Херсонской области. По данным оборонного ведомства, в ходе зачистки острова морскими пехотинцами Северного флота ВМФ России была уничтожена ДРГ в составе десяти человек.
В Минобороны РФ заявили, что на данный момент остров, где ранее засели диверсанты ВСУ, полностью находится под контролем российских военных. Здесь были установлены скрытые наблюдательные посты и огневые точки.
Кроме того, по словам начальника пресс-центра группировки «Днепр» Романа Кодряна, по противнику было нанесено огневое поражение в районах населённых пунктов Каменское и Степовое в Запорожской области и села Ивановка в Херсонской области. Потери ВСУ составили около двадцати военнослужащих и одна гаубица M777.
Также хорошо сработали средства ПВО группировки «Днепр». Кодрян заявил, что были сбиты восемь вражеских беспилотников и одна авиабомба «Хаммер».
Стоит отметить, что положение Вооружённых сил Украины на всех направлениях остаётся крайне плачевным – везде они, хоть и понемногу, но всё же отступают.
Ранее на Украине раскритиковали главкома Сырского, заявившего о переходе под контроль ВСУ острова Нестрига на Днепре. Критика связана с тем, что ВС РФ в итоге разбили подразделения ВСУ, которые на этот остров высадились.
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