Украинские источники опубликовали кадры с российскими дронами-приманками для отвлечения средств ПВО ВСУ

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Украинские источники опубликовали кадры с российскими дронами-приманками для отвлечения средств ПВО ВСУ

С целью отвлечения внимания сил и средств противовоздушной обороны противника российская армия использует специальные беспилотные летательные аппараты – «приманки», на которые расходуются боекомплекты вражеских зенитных ракетных комплексов.

Украинские источники опубликовали кадры российских дронов-приманок для отвлечения средств ПВО ВСУ. На кадрах мы видим достаточно дешевые, судя по внешнему виду, беспилотники. Используя такие дроны, наша армия вынуждает противника расходовать дорогостоящие боекомплекты своих систем противовоздушной обороны.



Сейчас украинские вооруженные силы испытывают значительный дефицит боеприпасов для зенитных ракетных комплексов. По сообщениям ряда западных средств массовой информации, у ВСу заканчиваются противоракеты, с помощью которых украинская армия могла отражать ракетные удары российской армии.


Попытки руководителей киевского режима заполучить дополнительные системы противовоздушной обороны у стран Запада в настоящее время так и не увенчались успехом.


Страны Европы не в состоянии предоставить украинской армии необходимое количество систем противовоздушной обороны, поскольку в арсеналах европейских армий и так уже свелись к минимуму зенитные ракетные комплексы и боеприпасы к ним. Об этом ранее заявляли представители Польши, Германии и некоторых других государств Евросоюза.
7 комментариев
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 11:35
    Я вот тока не пойму... а что они хотели? Что бы их по головке погладили? На войне все средства хороши! Честь и хвала нашим воинам!
  2. свой1970 Звание
    свой1970
    +1
    Сегодня, 11:37
    Интересно - если сделать фюзеляж шире и оклеить метализированной плёнкой - будет эффект для ПВО укры- что более опасный объект летит чем в реальности? Или же лучше именно небольшой- чтоб пугались пропустить из-за малоразмерности?
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:38
    «Используя такие дроны, наша армия вынуждает противника расходовать дорогостоящие боекомплекты своих систем противовоздушной обороны» —

    — Чем больше "дронов-приманок",тем больше процент сбитых в отчётности спикеров украинских ПВО ...
    (И тут перемога)
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 11:38
    Норм. Это вообще работает у всех и пичалька для ПВО.
    Читаю вот свежую новость, что украинские дроны стали бить по тяговым подстанциям на наших ж/д.
  5. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 11:40
    российская армия использует специальные беспилотные летательные аппараты – «приманки», на которые расходуются боекомплекты вражеских зенитных ракетных комплексов

    Абсолютно грамотный подход!
    Я бы, скорее, удивился, если бы их не было
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:49
    Даже дрон-приманка наносит ущерб врагу заставляя его тратить на эту "авиамодель" свои ракеты ЗРК и б\п ЗСУ.
  7. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    +1
    Сегодня, 11:58
    Так и в нашу сторону скоро полетят подобные приманки! Тратиться будем мы!