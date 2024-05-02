Украинский эксперт прогнозирует «очень трудные» недели в городе Часов Яр, штурмуемом российскими войсками

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Украинский эксперт прогнозирует «очень трудные» недели в городе Часов Яр, штурмуемом российскими войсками

В ближайшие две недели обстановка в городе Часов Яр будет оставаться «очень трудной» для украинской армии. Об этом рассказал украинским средствам массовой информации эксперт Кирилл Сазонов.

По утверждению аналитика, сейчас Вооруженные силы Российской Федерации перебросили в район Часова Яра дополнительные штурмовые подразделения. Сейчас российские войска, отмечает Сазонов, рассредоточены по укрытиям. Артиллерия постоянно обстреливает позиции украинских формирований.



Сазонов считает, что ВС РФ готовятся к массированной атаке на Часов Яр. С этой целью, утверждает эксперт, российская армия стягивает к населенному пункту дополнительные подразделения. Одна часть российской армии, отмечает Сазонов, ведет «штурмовые действия в лоб», атакуя позиции ВСУ в Часовом Яре. Тем временем, другие подразделения ВС РФ обходят населенный пункт с флангов.

Большой проблемой для противника является и огневой контроль российской армии над дорогами, ведущими в Часов Яр. Поскольку дороги простреливаются нашей артиллерией, противник испытывает проблемы с доставкой на позиции боеприпасов, резервных подразделений, продовольствия, и это приводит к еще большему ухудшению ситуации.

Ранее ряд украинских и западных экспертов допускал вероятность падения Часова Яра в самом ближайшем будущем. У ВС РФ есть все возможности для прорыва обороны противника на данном участке фронта.
9 комментариев
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  1. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +3
    Сегодня, 11:41
    Паршивый эксперт. Не недели , а ДНИ!
  2. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 11:43
    . У ВС РФ есть все возможности для прорыва обороны противника на данном участке фронта.

    А мне картинка нравится....
  3. мазута Звание
    мазута
    +4
    Сегодня, 11:44
    Главное жизни наших ребят сохранить.Как можно больше,лучше всех.
  4. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    +2
    Сегодня, 11:47
    Гитлер капут вам там будет в ближайшее время, больше ничего❗❗❗
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:51
    Украинский эксперт прогнозирует «очень трудные» недели в городе Часов Яр, штурмуемом российскими войсками
    Ниче, ниче, после "трудных недель" наступит праздник ОСВОБОЖДЕНИЯ!
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:54
    — Вроде обещали к 9 Мая сдать,так сдавайте,что зря время терять ...
  7. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    0
    Сегодня, 11:58
    Сыплется фронт у тарасиков. На днях наши накрыли у них три "Хаймарса", причём один - "Ланцетом", что говорит о близости к линии соприкосновения. Раньше тарасы берегли американские подарки, а сейчас бросают всё на передовую. Видно, очень им туго))
  8. Бускан
    Бускан
    0
    Сегодня, 11:59
    Российская армия стремится занять как можно больше территории противника пока полностью не поступила американская помощь на 61 млр. долларов. Оценивать результаты нужно не ранее конца мая 24 года.
    Наиболее тяжёлая ситуация для ВСУ в районе Очеретино.
  9. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:59
    противник испытывает проблемы с доставкой на позиции боеприпасов, резервных подразделений, продовольствия, и это приводит к еще большему ухудшению ситуации.
    Что начертано судьбой и умелыми действиями российской армии не изменить ни Сырскому, ни Зеленскому. Поэтому