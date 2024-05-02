Украинский эксперт прогнозирует «очень трудные» недели в городе Часов Яр, штурмуемом российскими войсками

В ближайшие две недели обстановка в городе Часов Яр будет оставаться «очень трудной» для украинской армии. Об этом рассказал украинским средствам массовой информации эксперт Кирилл Сазонов.По утверждению аналитика, сейчас Вооруженные силы Российской Федерации перебросили в район Часова Яра дополнительные штурмовые подразделения. Сейчас российские войска, отмечает Сазонов, рассредоточены по укрытиям. Артиллерия постоянно обстреливает позиции украинских формирований.Сазонов считает, что ВС РФ готовятся к массированной атаке на Часов Яр. С этой целью, утверждает эксперт, российская армия стягивает к населенному пункту дополнительные подразделения. Одна часть российской армии, отмечает Сазонов, ведет «штурмовые действия в лоб», атакуя позиции ВСУ в Часовом Яре. Тем временем, другие подразделения ВС РФ обходят населенный пункт с флангов.Большой проблемой для противника является и огневой контроль российской армии над дорогами, ведущими в Часов Яр. Поскольку дороги простреливаются нашей артиллерией, противник испытывает проблемы с доставкой на позиции боеприпасов, резервных подразделений, продовольствия, и это приводит к еще большему ухудшению ситуации.Ранее ряд украинских и западных экспертов допускал вероятность падения Часова Яра в самом ближайшем будущем. У ВС РФ есть все возможности для прорыва обороны противника на данном участке фронта.

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