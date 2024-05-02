Глава МИД Польши предложил сформировать «тяжёлую бригаду» ВС стран Евросоюза без участия США

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Глава МИД Польши предложил сформировать «тяжёлую бригаду» ВС стран Евросоюза без участия США

Европейские страны могут создать собственные вооруженные силы Евросоюза без участия США. Ранее такую точку зрения высказывали многие европейские политики, включая президента Франции Эммануэля Макрона. Теперь с подобным тезисом выступил и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Глава МИД Польши предложил сформировать «тяжёлую бригаду» ВС стран Евросоюза без участия США. По мнению Сикорского, такая бригада должна быть сформирована для «быстрого реагирования» на различные сложные ситуации в соседних с Евросоюзом странах. Намек на украинский конфликт очевиден.



Я являюсь сторонником тяжелой бригады Европейского союза, что дало бы ЕС возможность немедленной реакции, чтобы не нужно было просить США о предоставлении их возможностей в случае каждой чрезвычайной ситуации

- сказал министр иностранных дел Польши.

Впрочем, в качестве примера Сикорский привел сложную ситуацию на Балканском полуострове и события в странах Северной Африки, вероятно – в Ливии. Если такая бригада будет создана, то ее костяк как раз и могут составить военнослужащие польской армии, наряду с представителями вооруженных сил Германии и ряда других государств, входящих в состав Североатлантического альянса.

Участие США в данном формировании, как мы понимаем, не предусматривается. То есть, европейские страны хотят большей автономии от Вашингтона в военных вопросах. С другой стороны, создание такой бригады позволит не вовлекать американскую армию в различные конфликты вблизи «зоны ответственности» ЕС.
10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:48
    «Глава МИД Польши предложил сформировать "тяжёлую бригаду" ВС стран Евросоюза без участия США» —

    — Без участия США "тяжёлой бригаде" будет тяжело ...
    1. marchcat Звание
      marchcat
      0
      Сегодня, 11:58
      Америкосы и надоумили поляков на это, а сами как всегда в сторонке...Соберут "тяжёлую бригаду" и ...жди войны с Европой, своего ума то нет.
    2. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 12:01
      — Без участия США "тяжёлой бригаде" будет тяжело ...

      Есть и иное мнение на этот счёт, учитывая то что Сикорский является выкормышем англосаксов, и оно звучит примерно так:
      "Без прямого участия войск США в различных военных конфликтах, будет проще посылать войска европейских стран НАТО на убой, оставляя за США право снабжать эти страны всем необходимым оружием за счёт бюджета этих стран." hi
    3. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 12:03
      — Без участия США "тяжёлой бригаде" будет тяжело ...

      Без участия США...??? А если Штаты обидятся...??? Без участия США ни одной пакости в этом мире не происходит... Как это без участия США...??? А впрочем создавайте но помните, всё что вы создадите Штаты быстро приберут к своим рукам и переподчинят под своё командование...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:53
    Глава МИД Польши предложил сформировать «тяжёлую бригаду» ВС стран Евросоюза без участия США
    Посполитые скачут, скачут, чем это закончится, можно предположить и угадать, с высокой долей вероятности.
  3. Владимириус Звание
    Владимириус
    0
    Сегодня, 12:01
    сами воевать не лезут, только пдстрекают всех вокруг и бряцают оружием, причем именно падляки больше всех в европе постарались развязать эту войну, тот же сценарий был применен и в Беларуси. Уничтожить одновременно нагличан и падляков и тогда в европе настанет мир
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 12:06
    По мнению Сикорского, такая бригада должна быть сформирована для «быстрого реагирования» на различные сложные ситуации в соседних с Евросоюзом странах.

    Сложная ситуация в ЕС одна - оккупация части стран США в виде содержания там военных баз.
    Большего вреда для Европы, чем США+GB, никто не нанёс. Ваша основная ошибка в том, что вы, как прикормленные дворовые собаки, отрабатываете кормёжку собственной свободой и ментальностью. Гавкаете по поводу и без. Большей угрозы самим себе, чем расширение НАТО, вы не придумали...
    Реакция у вас может быть только одна - не суйте носа в чужое просо...
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 12:06
    Глава МИД Польши предложил сформировать «тяжёлую бригаду» ВС стран Евросоюза без участия США.
    А Литовско-польско-украинская имени Великого гетмана Константина Острожского бригада, о которой говорили с 2009 г. и которая начала формироваться в 2015 г. уже не справится с "быстрым реагированием" или все, как обычно сталось исключительно на бумаге? Посмотрим, что получится с этой т.н. "тяжелой бригадой" если она вообще будет сформирована.
  6. Sergei Timofeich Звание
    Sergei Timofeich
    +1
    Сегодня, 12:08
    Пшеки и их хозяева так и не поняли,что воевать с ними пукалками ни кто не собирается...
  7. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    +1
    Сегодня, 12:08
    Ага, ещё 1 Ната только европейская с центром в ненормальной стране Польша, где живут больные Сикорские❗❗❗.