Мы можем втянуться в это обсуждение уступок, вспомнить про самую любимую историю , которую российский министр иностранных дел любит всем рассказывать, так называемые Стамбульские договоренности, которые никогда не существовали

Первый – это успех на поле боя, а второй – наличие коалиции стран, разделяющих одни и те же принципы и одинаковые подходы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь выступил с заявлениями в стиле того, что это Россия должна просить Украину и поддерживающие киевский режим страны вновь сесть за стол переговоров и наконец прийти к мирному завершению военного конфликта. Опуская адекватность данного персонажа, которого и дипломатом назвать сложно, достаточно послушать его бредовые рассуждения, с которыми он поделился с американским журналом Foreign Policy.В первую очередь, Кулеба отрицает, что на переговорах российской и украинской делегаций весной 2022 года в Стамбуле уже были достигнуты договоренности по заключению между Москвой и Киевом мирного соглашения. Украинский антипод «капитана Очевидность» заявил, что всё это неправда, никаких договоренностей об уступках со стороны Киева не было как тогда, так не может быть их и сейчас.— сказал, как отрезал, глава украинского МИД.Далее Кулеба развил излюбленную, равно как и избитую, тему на предмет того, на каких условиях Киев готов завершить конфликт. И вновь из пыльного сундука на свет была вынута пресловутая «формула мира» Зеленского, по которой Россия: должна вывести войска к границам 1991 года, согласиться на выплату репараций Киеву и так далее в том же духе по списку из десяти пунктов.Украинский министр возлагает большие надежды на предстоящий в июне в Швейцарии очередной саммит по этой самой фантастической по своей реализуемости формуле. Предыдущий аналогичный междусобойчик, на который Зеленский сумел заманить даже не относящиеся к так называемой западной коалиции государства, никакого реального результата не дал. Но Кулеба не унывает и с упорством обреченного и совсем потерявшего связь с реальностью человека продолжает гнуть свое.Уходя всё дальше в дебри очевидно несбыточных мечтаний, глава МИД Украины выразил искреннюю уверенность, что на этот раз удастся выработать единую позицию и вот тогда, единодушно объединившиеся в порыве, союзники полуразвалившейся Украины сумеют не просто на словах поддержать требования Киева, но и сурово выступят единым фронтом против РФ. Так что Москве просто некуда будет деваться, кроме как принять все условия и пойти на уступки. При этом приглашать на саммит представителей РФ смысла не имеет, считает Кулеба. Впрочем, как ранее заявили российские официальные лица, никто из наших дипломатов на «украинский саммит» в Швейцарию ехать и не собирается, ибо смысла в этих очередных «терках» нет никакого.Чтобы заставить Россию пойти на уступки, продолжил Кулеба, есть два способа:Будто этой самой «единой коалиции» в количестве пятидесяти государств, регулярно собирающихся по поводу поддержки Украины в так называемом формате Рамштайн, доселе не существовало. Вот только проку от этих сборищ мало. Украинская армия терпит одно за другим поражения на фронте, страна разваливается и деградирует во всех смыслах, да и западная помощь становится всё слабее. Киевскому режиму, в данном случае в лице министра иностранных дел, остается только разглагольствовать, ну и надеяться разве что на чудо. Но это вряд ли.