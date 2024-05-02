Военнослужащих американской 10-й горнострелковой дивизии перебрасывают из США в Восточную Европу

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Военнослужащих американской 10-й горнострелковой дивизии перебрасывают из США в Восточную Европу

Базирующихся в Форт-Джонсоне (штат Луизиана) несколько тысяч военнослужащих 3-й бригады американской 10-й горнострелковой дивизии перебрасывают из США в Восточную Европу. Этим летом они заменят своих коллег из 101-й воздушно-десантной дивизии, которые находятся здесь с осени прошлого года.

Такое сообщение поступило вчера от пресс-службы американской армии.



Там утверждают, что подразделения горных стрелков развернут в Румынии и некоторых других странах Восточной Европы. 3-я бригада 10-й горнострелковой дивизии включает в себя подразделения штаба, три пехотных полка, а также по одному артиллерийскому, инженерному и кавалерийскому полку.

На данный момент Вооруженные силы США занимаются ротацией подразделений в рамках своего весеннего развертывания. В сентябре американская армия отправила в Юго-Восточную Европу и Скандинавию 3,4 тысячи военнослужащих из 101-й и 200 человек из 82-й воздушно-десантных дивизий. Целью переброски подразделений стало наращивания сил США на Европейском континенте на фоне российской спецоперации на Украине.


Примечательно, что за день до этого сообщения поступила информация о действиях 3-й бригады 10-й горнострелковой бригады на севере Европы. Сообщалось о марш-броске 1,6 тысячи ее военнослужащих и 200 единиц техники на значительное расстояние. Начальный пункт их маршрута находится в Норвегии. Он проходит через шведскую территорию и заканчивается в Финляндии.
17 комментариев
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  1. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    +1
    Сегодня, 12:36
    Готовимся к крупным военным действиям, не сидится американцам ровно, ищут приключения на всю свою звëздно полосатую задницу, только идиоты смогут направить воевать других идиотов за интересы фашингтона, а до дурной головы не доходит, в бункере не отсидется, и не всем там будет место!
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +3
      Сегодня, 12:42
      Цитата: belovvladimir
      ищут приключения на всю свою звëздно полосатую задницу,

      Зачем так грубо. Они просто подтвердят странам Скандинавии ,что те под защитой. И попросят ух немного поучаствовать в войне на Украине ,своими войсками.Тем более там некоторые из штанов выпрыгивают ,как хотят наказать русских.Да еще ,заметили как сбавили обороты поляки ,до них стало что то доходить ?
      1. Mедвежонок Звание
        Mедвежонок
        -2
        Сегодня, 12:53
        В какой момент они замедлились?
        "Начальник штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула представил новые планы развития армии с учетом опыта конфликта на Украине. Предстоит внедрить решения концепции всеобщей воинской повинности. Войско Польское будет насчитывать 450 000 солдат». Мне кажется, это ускорение, а не замедление.
        1. APASUS Звание
          APASUS
          +3
          Сегодня, 13:18
          Цитата: Mедвежонок
          В какой момент они замедлились?

          ТАм через день кто нибудь выступал для СМИ ,с воинственными речами .Сейчас наверно месяц вообще нет комментов
  2. Sergei Timofeich Звание
    Sergei Timofeich
    0
    Сегодня, 12:37
    Кавалерийский полк?Вот это вот серьёзно...
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 12:40
    Лёгкая пехота... чего ей делать в гейропах? По курорта Швейцарии шляться или в австрийские посетить?
    1. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      +4
      Сегодня, 12:41
      Демографию скандинавов поднять. Разбавить кровь, так сказать
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 12:45
    Сообщалось о марш-броске 1,6 тысячи ее военнослужащих и 200 единиц техники на значительное расстояние.

    С приближением тепла дрожжи, брошенные в кучу дерьма, забродили...
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 12:53
    1,6 тысячи ее военнослужащих и 200 единиц техники на значительное расстояние. Начальный пункт их маршрута находится в Норвегии. Он проходит через шведскую территорию и заканчивается в Финляндии.
    Так и тянет к границам с Россией и при этом не забывают орать на каждом углу, что от нее исходит опасность для Европы и всего "демократического" мира.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 12:57
      Цитата: rotmistr60
      от нее исходит опасность для Европы и всего "демократического" мира.

      А может правильно кричат? Развалит РФ и ЕС, и псевдодемократию США. laughing
      1. rotmistr60 Звание
        rotmistr60
        +1
        Сегодня, 13:11
        Для них опасность исходит от России всегда даже если она находится исключительно в своих границах. Уж очень манят их ее территория и природные ресурсы. И это длится уже сотни лет.
        Развалит РФ и ЕС, и псевдодемократию США
        Рано или поздно она (псевдо демократия) развалит себя сама, а уж ЕС в первую очередь.
  6. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +2
    Сегодня, 12:54
    . Сообщалось о марш-броске 1,6 тысячи ее военнослужащих и 200 единиц техники на значительное расстояние.

    Луизианские негры выдержали марш-бросок аж в Норвегию?
  7. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    -2
    Сегодня, 13:10
    Готовятся.
    Но скорее всего - демонстрация. Наступать повсюду, да ещё на Россию?!
    Растаскивают наши резервы перед операцией по захвату Белоруссии.
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:11
    — Интересно сравнить их "горных стрелков" с нашими горными стрелками ...
    (Слышишь кричат "Акбар"? Это идут "барбудос"!)
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 13:15
      — Интересно сравнить их "горных стрелков" с нашими горными стрелками ...

      Скоро такая возможность представится. И не стоит сильно западать на парадный строй. В деле всё решает подготовка и оснащение. При этом отставание в средствах связи и обеспечения выглядит неприятно.
  9. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    +1
    Сегодня, 13:39
    Горные стрелки? Уж не на Кавказ ли они метят - Грузию или Армению?
  10. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 13:57
    Базирующихся в Форт-Джонсоне (штат Луизиана) несколько тысяч военнослужащих 3-й бригады американской 10-й горнострелковой дивизии перебрасывают из США в Восточную Европу.
    Обычная ротация и ничего сверх естественного.
    Примечательно, что за день до этого сообщения поступила информация о действиях 3-й бригады 10-й горнострелковой бригады на севере Европы. Сообщалось о марш-броске 1,6 тысячи ее военнослужащих и 200 единиц техники на значительное расстояние. Начальный пункт их маршрута находится в Норвегии. Он проходит через шведскую территорию и заканчивается в Финляндии.
    Плановая боевая подготовка.