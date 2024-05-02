Военнослужащих американской 10-й горнострелковой дивизии перебрасывают из США в Восточную Европу

Базирующихся в Форт-Джонсоне (штат Луизиана) несколько тысяч военнослужащих 3-й бригады американской 10-й горнострелковой дивизии перебрасывают из США в Восточную Европу. Этим летом они заменят своих коллег из 101-й воздушно-десантной дивизии, которые находятся здесь с осени прошлого года.Такое сообщение поступило вчера от пресс-службы американской армии.Там утверждают, что подразделения горных стрелков развернут в Румынии и некоторых других странах Восточной Европы. 3-я бригада 10-й горнострелковой дивизии включает в себя подразделения штаба, три пехотных полка, а также по одному артиллерийскому, инженерному и кавалерийскому полку.На данный момент Вооруженные силы США занимаются ротацией подразделений в рамках своего весеннего развертывания. В сентябре американская армия отправила в Юго-Восточную Европу и Скандинавию 3,4 тысячи военнослужащих из 101-й и 200 человек из 82-й воздушно-десантных дивизий. Целью переброски подразделений стало наращивания сил США на Европейском континенте на фоне российской спецоперации на Украине.Примечательно, что за день до этого сообщения поступила информация о действиях 3-й бригады 10-й горнострелковой бригады на севере Европы. Сообщалось о марш-броске 1,6 тысячи ее военнослужащих и 200 единиц техники на значительное расстояние. Начальный пункт их маршрута находится в Норвегии. Он проходит через шведскую территорию и заканчивается в Финляндии.

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