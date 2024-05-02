БПЛА «Привет-82»: любительская бюджетная замена «Ланцету»

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БПЛА «Привет-82»: любительская бюджетная замена «Ланцету»

В России осенью 2022 года было создано «Самодеятельное конструкторское бюро» ОКА, которое довело до серийного производства три модели беспилотников: «Привет-мини», «Привет-82» и «Привет-120».

Первый является самым «мелким» из линейки и создан для разведывательных целей. Дрон выполнен по классической самолетной схеме, имеет продолжительность полета 45 минут и боевой радиус 15 км.



«Привет-120», по сути, является дешевым аналогом «Гераней». Самый крупный из «Приветов» может похвастать двухсоткилометровой дальностью полета и способен нести 25-килограммовую полезную нагрузку.

В свою очередь, «Привет-82» некоторые специалисты называют бюджетной версией легендарных «Ланцетов». Последние, как известно, стали огромной проблемой для войск киевского режима и уже успели сжечь сотни единиц вражеской техники, включая западную.

Что характерно, свой индекс аппарат получил неслучайно. Все дело в том, что он разрабатывался под перенос и сброс минометной мины калибра 82-мм. Кроме того, создана авиационная модель, которую превратили в БПЛА, еще в 1982 году советскими «кружковцами».

Стоит отметить, что благодаря возможности нести грузы до 5,5 кг данный беспилотник способен применять в качестве вооружения не только 82-мм мины. Впрочем, то, чем дрон будет атаковать врага, определяют уже конечные потребители, так как ОКА является гражданской организацией и не имеет права использовать оружие в своих изобретениях.

К слову, о потребителях. Применяют БПЛА только немногочисленные добровольческие батальоны в составе ВС РФ, так как Минобороны не может заключать контракт с гражданским «кружком авиамоделирования».

Между тем «Привет-82» является самой массовой моделью из данной линейки. Беспилотник способен поражать цели на расстоянии до 30 км и имеет предельно простое управление. Обучение оператора длится не более суток.

На фронте бюджетную версию «Ланцета» впервые применили в прошлом году.

Последней модификацией вышеупомянутого беспилотника стал «Привет-82 РТЛ». Он выполняет роль ретранслятора и позволяет увеличить боевой радиус обычной версии почти вдвое.

8 комментариев
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  1. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +2
    Сегодня, 12:58
    Очень подходящее название для беспилотника. Передаёт привет и сразу отправляет на тот свет.
  2. certero Звание
    certero
    +2
    Сегодня, 13:14
    Почему-то войну, которую начало государство, приходится вести силами энтузиастов которые разрабатывают вооружение. За исключением ланцетов всё остальное государственной машине оказалось не слишком готова для новых боевых действий.
    Зато созданный энтузиастами дроны оказывают огромное влияние, причём это с обоих сторон конфликта происходит.
    Зачем тогда нужны государственные и полугосударственные конструкторские бюро? Чтобы дорогущий самолёты которые кидают бомбы не долетая до линии боевого соприкосновения делать?
    1. KCA Звание
      KCA
      +2
      Сегодня, 13:21
      "Ланцеты" делает ZALA, частная компания, входящая в частный холдинг "Калашников", государство отдыхает
    2. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      +1
      Сегодня, 13:42
      Цитата: certero
      Зачем тогда нужны государственные и полугосударственные конструкторские бюро?

      Тимурам Ивановым лучше знать laughing
    3. Arisaka Звание
      Arisaka
      +3
      Сегодня, 13:44
      Бум квадрокоптеров, RC авиации и прочего давно начался. Люди летали, снимали видео. Куча софта управления писалось опенсорсно и не только. Тренажёры и прочее делалось годами.
      А тут началась война и люди, любители, просто оказались в тысячи раз более готовыми, чем тяжёлая госмашина. Любители и комерсы просто не должны проходить сертификации по безопасности, надёжности.
      Государство не может скупить на алиэкспрессе вагон плат и из них на материнке на атмеге/стм32 наваять хочешь квадрик, хочешь планер, хочешь катер, хочешь луноход.
  3. Voronezh Звание
    Voronezh
    +2
    Сегодня, 13:56
    Те кто заключает контракты не сидят в окопах, поэтому и не могут заключать эти контракты. Отпоавитб бы их на первую линию на месячишко, глядишь и нашли бы возможность...
  4. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 13:59
    так как Минобороны не может заключать контракт с гражданским «кружком авиамоделирования»
    - все куда проще, не отработана схема отката, но думаю этот вопрос решаем, правда после данные аппараты перестанут быть дешевыми.... hi
  5. Stas157 Звание
    Stas157
    0
    Сегодня, 14:20
    . ОКА является гражданской организацией и не имеет права использовать оружие в своих изобретениях.

    Применяют БПЛА только немногочисленные добровольческие батальоны в составе ВС РФ, так как Минобороны не может заключать контракт с гражданским «кружком авиамоделирования».

    Бюрократы!