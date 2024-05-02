БПЛА «Привет-82»: любительская бюджетная замена «Ланцету»
В России осенью 2022 года было создано «Самодеятельное конструкторское бюро» ОКА, которое довело до серийного производства три модели беспилотников: «Привет-мини», «Привет-82» и «Привет-120».
Первый является самым «мелким» из линейки и создан для разведывательных целей. Дрон выполнен по классической самолетной схеме, имеет продолжительность полета 45 минут и боевой радиус 15 км.
«Привет-120», по сути, является дешевым аналогом «Гераней». Самый крупный из «Приветов» может похвастать двухсоткилометровой дальностью полета и способен нести 25-килограммовую полезную нагрузку.
В свою очередь, «Привет-82» некоторые специалисты называют бюджетной версией легендарных «Ланцетов». Последние, как известно, стали огромной проблемой для войск киевского режима и уже успели сжечь сотни единиц вражеской техники, включая западную.
Что характерно, свой индекс аппарат получил неслучайно. Все дело в том, что он разрабатывался под перенос и сброс минометной мины калибра 82-мм. Кроме того, создана авиационная модель, которую превратили в БПЛА, еще в 1982 году советскими «кружковцами».
Стоит отметить, что благодаря возможности нести грузы до 5,5 кг данный беспилотник способен применять в качестве вооружения не только 82-мм мины. Впрочем, то, чем дрон будет атаковать врага, определяют уже конечные потребители, так как ОКА является гражданской организацией и не имеет права использовать оружие в своих изобретениях.
К слову, о потребителях. Применяют БПЛА только немногочисленные добровольческие батальоны в составе ВС РФ, так как Минобороны не может заключать контракт с гражданским «кружком авиамоделирования».
Между тем «Привет-82» является самой массовой моделью из данной линейки. Беспилотник способен поражать цели на расстоянии до 30 км и имеет предельно простое управление. Обучение оператора длится не более суток.
На фронте бюджетную версию «Ланцета» впервые применили в прошлом году.
Последней модификацией вышеупомянутого беспилотника стал «Привет-82 РТЛ». Он выполняет роль ретранслятора и позволяет увеличить боевой радиус обычной версии почти вдвое.
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