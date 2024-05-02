Украинцы бросают машины на трассе и уходят пешком в Молдову

Пока киевские власти пытаются вернуть бежавших за границу граждан призывного и мобилизационного возраста, украинцы продолжают искать пути покинуть страну.Как сообщает украинское издание «Политика страны», люди направляются на автомашинах в сторону украино-молдавской границы, где бросают на дороге свои автомобили и пешком переходят границу.При этом издание ссылается на одного украинца, который записал видеоролик, где за кадром он говорит о бегстве людей через границу. При этом он сам едет по трассе, очевидно, со стороны той же молдавской границы.Мужчина отмечает, что на дороге ведущей к границе с Молдавией можно увидеть автомобили с номерами из самых разных украинских регионов.Напомним, что ранее Верховная Рада Украины приняла поправки, ужесточающие правила и нормы мобилизации в стране. Многие граждане, особенно мужчины, стараются избежать участи расстаться с жизнью на фронте и переправляются за границу.Несмотря на укрепления пограничной зоны, люди пытаются найти любые пути, чтобы покинуть страну. Так, на границе с Румынией часты случаи, когда украинцы переплывают через реку Тису. В Бухаресте заявляют, что более девяти тысяч украинских граждан незаконно пересекли румыно-украинскую границу со времени начала конфликта.

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