Украинцы бросают машины на трассе и уходят пешком в Молдову
Пока киевские власти пытаются вернуть бежавших за границу граждан призывного и мобилизационного возраста, украинцы продолжают искать пути покинуть страну.
Как сообщает украинское издание «Политика страны», люди направляются на автомашинах в сторону украино-молдавской границы, где бросают на дороге свои автомобили и пешком переходят границу.
При этом издание ссылается на одного украинца, который записал видеоролик, где за кадром он говорит о бегстве людей через границу. При этом он сам едет по трассе, очевидно, со стороны той же молдавской границы.
Мужчина отмечает, что на дороге ведущей к границе с Молдавией можно увидеть автомобили с номерами из самых разных украинских регионов.
Напомним, что ранее Верховная Рада Украины приняла поправки, ужесточающие правила и нормы мобилизации в стране. Многие граждане, особенно мужчины, стараются избежать участи расстаться с жизнью на фронте и переправляются за границу.
Несмотря на укрепления пограничной зоны, люди пытаются найти любые пути, чтобы покинуть страну. Так, на границе с Румынией часты случаи, когда украинцы переплывают через реку Тису. В Бухаресте заявляют, что более девяти тысяч украинских граждан незаконно пересекли румыно-украинскую границу со времени начала конфликта.
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