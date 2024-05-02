Украинцы бросают машины на трассе и уходят пешком в Молдову

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Украинцы бросают машины на трассе и уходят пешком в Молдову

Пока киевские власти пытаются вернуть бежавших за границу граждан призывного и мобилизационного возраста, украинцы продолжают искать пути покинуть страну.

Как сообщает украинское издание «Политика страны», люди направляются на автомашинах в сторону украино-молдавской границы, где бросают на дороге свои автомобили и пешком переходят границу.



При этом издание ссылается на одного украинца, который записал видеоролик, где за кадром он говорит о бегстве людей через границу. При этом он сам едет по трассе, очевидно, со стороны той же молдавской границы.

Мужчина отмечает, что на дороге ведущей к границе с Молдавией можно увидеть автомобили с номерами из самых разных украинских регионов.


Напомним, что ранее Верховная Рада Украины приняла поправки, ужесточающие правила и нормы мобилизации в стране. Многие граждане, особенно мужчины, стараются избежать участи расстаться с жизнью на фронте и переправляются за границу.

Несмотря на укрепления пограничной зоны, люди пытаются найти любые пути, чтобы покинуть страну. Так, на границе с Румынией часты случаи, когда украинцы переплывают через реку Тису. В Бухаресте заявляют, что более девяти тысяч украинских граждан незаконно пересекли румыно-украинскую границу со времени начала конфликта.
22 комментария
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  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 13:12
    Границу с Молдавией не охраняют, что ли? Получается, её пешком перейти можно? Надо же, куда власти смотрят.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +5
      Сегодня, 13:19
      Уж лучше пешком в Молдавию, чем на колесах в окопы на Донбасс... Правильный выбор!!! good
    2. Peter1First Звание
      Peter1First
      +6
      Сегодня, 13:21
      Думаю, что конечно не всё так просто, как тут пишут! Скорее всего есть договорняк с погранцами и выделенный коридор. И погранцы при деньгах, и хлопци живы!
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +8
    Сегодня, 13:12
    Подумаешь машина, Жизнь она много, много важнее!
  3. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 13:14
    направляются на автомашинах в сторону украино-молдавской границы, где бросают на дороге свои автомобили и пешком переходят границу.

    Не понял, велосипеды закончились?
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 14:04
      Цитата: Tagan
      Не понял, велосипеды закончились?

      На велосипедах это наши хипстеры-релоканты...
      1. Tagan Звание
        Tagan
        0
        Сегодня, 14:10
        И не только. Помнится к финикам через Россию ломились "транзитёры".
  4. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    +5
    Сегодня, 13:17
    "Брошу всё, отпущу себе бороду, и в Молдову уйду по шоссе.."
    Навеяло drinks
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 13:53
      Великий Савелий Крамаров..Да..Все верно-ведро с болтами,это одно.А шкурка подороже выходит.. good
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 13:20
    Показывали эти кадры по ТВ, а еще, как украинский пограничник бежит по обочине дороги за ухилянтом, который чешет со скоростью автомобиля и догнать его невозможно. Слаба физподготовка у украинских пограничников.
    1. Kvakosavrus Звание
      Kvakosavrus
      +4
      Сегодня, 13:35
      Да ладно слаба. Просто желание жить ухилянта намного сильнее служебного долга погранца
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        -1
        Сегодня, 13:55
        Вроде думки петуха,бегущего за курицей....
    2. Peter1First Звание
      Peter1First
      +2
      Сегодня, 13:37
      Это с чего погранцу быстро бегать, а тем более догонять ухилянтов? Кто же ему тогда денежку принесет перед "забегом"?
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 13:27
    «Несмотря на укрепления пограничной зоны» —

    — Погранцы за деньги помогают бегунцам,да уже и сами бегут ...
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 14:16
      Это да, погранцы на обе стороны тоже имеют свою долю от "бегунцов". А в случае самых погранцов со стороны "404" моментом слиняют на стороны другой границы по договоренности.
      Вот такая арифметика...
      Дёшево - зато сердито и безопасно.
  7. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    +2
    Сегодня, 13:40
    - Кто бежит?
    - "Трудовые резервы"
    - А "Динамо" бежит?
    - Все бегут...
    Вспомнилось чего-то.
  8. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 13:47
    Ничего удивительного когда родная власть очень любит своих граждан. Кстати мало кто из верховной рады Украины осмелится переплыть реку потому как река не выдает своих секретов бытия ...
  9. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +2
    Сегодня, 13:51
    Вспомнился фильм про зомби с Брэдом Питом в главной роли,там есть фраза "каждый спасенный человек это минус один зомби".Так вот и здесь каждый сбежавший за границу украинский мужчина это минус один ВСУ-ушник...
  10. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 14:03
    остается порадоваться за сумевших свалить с Украины
  11. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 14:04
    Одного не понимаю...
    Почему до сих пор власти РФ не предложили гражданство тем, кого "киевский режим" выдавливает из т.н. "Украины"?
    Стесняются?!
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      0
      Сегодня, 14:15
      Цитата: Смею_заметить_

      Почему до сих пор власти РФ не предложили гражданство тем, кого "киевский режим" выдавливает из т.н. "Украины"?

      На таджиках квота закончилась!
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 14:19
      Как могут дать гражданство тем, если они сами в окружении нациков и идейных??? Чтобы попасть в РФ, особенно, кто живет на западе или в центральной, им приходится идти окружным путём, и то всем это удаётся такой маневр.