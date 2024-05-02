Британская газета: Россия наращивает производство вооружений, нанося серьёзный удар по Украине

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Британская газета: Россия наращивает производство вооружений, нанося серьёзный удар по Украине

Очередное западное издание обрисовало довольно мрачную перспективу для киевского режима. Британская ежедневная газета Daily Express констатирует, что Россия непрерывно наращивает производство вооружений, тем самым нанося серьезный удар по Украине. Российская армия уже контролирует почти пятую часть бывших украинских территорий и продолжает продвигаться на запад, особенно на юго-востоке.

В качестве серьезности намерений Москвы не останавливаться на достигнутом издание цитирует министра обороны РФ Сергея Шойгу, который заявил 1 мая на совещании в штабе Объединенной группировки войск в зоне СВО:



Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения.



Британскому журналисту явно стало боязно после этих слов главы российского военного ведомства за судьбу Украины. Он напомнил об успехах ВС РФ на Донецком направлении и в Харьковской области. Сложности с удержанием обороны и сопротивлением российскому наступлению подтвердил накануне и главком ВСУ Александр Сырский, признавший потерю нескольких населенных пунктов к западу от ключевого опороного пункта на востоке Украины — города Авдеевка.

Правда, главной причиной неудач вновь названо отсутствие должной военной помощи Киеву со стороны Запада. И это при том, что российские военные на фронте никаких проблем со снабжением не испытывают. Более того, оборонные компании РФ производят столько боеприпасов, что их с лихвой хватает не только для воюющей группировки, но и для пополнения складских запасов. Одним словом, для Киева буквально «всё пропало», если западные союзники не предпримут срочных мер по исправлению ситуации.



Озабоченность по этому поводу (в какой уже раз) в минувший понедельник выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он признал, что именно задержки с предоставлением обещанной военной помощи со стороны альянса позволили России получить преимущество на поле боя. Что тогда мешало ВСУ в прошлом году добиться успеха в ходе «контрнаступления», когда в войсках всего было в избытке, остается за скобками.

Западные партнеры пообещали поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», однако задержка военной помощи сказалась на способности Киева к обороне, констатировал британский журналист. И сам не заметил, что ненароком подставил украинского пока еще президента Зеленского, который снова обещает взять реванш на фронте и с маниакальным упорством требует от России пойти на уступки в рамках придуманной фантазерами на Банковой «формулы мира».

13 комментариев
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  1. ulembeck Звание
    ulembeck
    +1
    Сегодня, 13:10
    Казалось бы, с чего так беспокоиться Столтенбергу..
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +4
      Сегодня, 13:28
      Столтенберг - марионетка. Если он о чём и беспокоится, то только о том, как угодить кукловодам, чтобы его не посыпали нафталином.
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 13:16
    Daily Express констатирует, что Россия непрерывно наращивает производство вооружений, тем самым нанося серьезный удар по Украине.
    Неужели наконец решили скинуть со своих ушей хотя бы часть украинской лапши о "перемогах" и границах 1991 г? И опять старая песня о запоздалой помощи Киеву и ее нехватке. Пластинка уже на западном граммофоне заезжена до основания, но труба продолжает хрипеть.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 13:16
    Британская газета: Россия наращивает производство вооружений, нанося серьёзный удар по Украине
    . Какая неожиданность то... вот никогда такого не было и вот опять!
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 14:20
      Интересно, куда делась его (столтенберга) прошлая озабоченность насчёт НАТОвской битой техники в Москве? wassat пережил как-то. И эту озабоченность переживёт. Попереживает, поплачет crying и переживёт
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 14:23
        Ха, среди наглов полно таких, которые считают, что нашим людям поплохеет, от вида "космической, продвинутой" техники НАТО... fool
        Дебилы, блин, слушают всякую чушь, от того в головах полная каша!
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:17
    Англия бы обеспокоилась экспортом товаров для производства товаров- что то спрос упал во всем мире особенно в Азии.Но она ещё держится как то на производстве товаров потребления.Кстати Англия имеет рост экономики в отличии от ЕС,она всётаки финансовый центр мира - пока.
  5. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    +1
    Сегодня, 13:31
    Очередной раз, очередное СМИ... Ну и что? Может они призывают Антироссию (бывшую Украину) безоговорочно капитулировать? Нет, они снова нагнетают антирусскую истерию в мире. Так стоит ли это подобного пересказа?
  6. Fachmann Звание
    Fachmann
    +2
    Сегодня, 13:35
    Статья о "наращивании производства вооружений Россией". Приятно читать, что британское издание признаёт это.
    Но какое отношение к наращиванию производства имеет фото бойца с боеприпасами от зенитного орудия С-60, производимого и стоящего на вооружении в 40-50 годы?
    Неужели редакция ВО не могла подобрать другое, актуально соответстующее теме производства, фото подобрать?
  7. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 13:45
    Бедный британец, так переживает за Украину, сейчас заплачу ))))) ❗
  8. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +3
    Сегодня, 13:46
    Ну так и радуйтесь что по укре... Пока по укре , а потом вас , мразей , одним ударом на НОЛЬ! И так много веков издевались на всей планете! Пора сдыхать!
  9. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 13:49
    «Россия наращивает производство вооружений, нанося серьёзный удар по Украине» —

    — "Всё для фронта,всё для победы!" ...
  10. dfg Звание
    dfg
    +1
    Сегодня, 14:03
    А урон надо наносить Британии в кораблях и личном составе чтоб они так просто о войне не рассуждали