Украинский ТГ-канал: MI-6 передали Киеву разведданные о якобы планах ВС РФ по окружению ВСУ в укрепрайонах Константиновка и Славянск

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Украинский ТГ-канал: MI-6 передали Киеву разведданные о якобы планах ВС РФ по окружению ВСУ в укрепрайонах Константиновка и Славянск

Стремительное продвижение ВС РФ от Авдеевки ставит под угрозу обрушения оборону войск киевского режима на оккупированной им части ДНР.

В частности, украинские эксперты считают, что ВСУ попали в крайне трудное положение после освобождения российскими войсками н. п. Очеретино. По их мнению, прорыв на данном направлении дает ВС РФ возможность дальнейшего продвижения вглубь контролируемых Киевом территорий и окружения крупной группировки ВСУ.



Стоит отметить, что с аналогичными опасениями выступает и британская разведка. Так, по данным ТГ-канала «Резидент», офис Зеленского получил от MI-6 разведданные, в которых говорится о якобы планах ВС РФ по окружению ВСУ в укрепрайонах Константиновка и Славянск после создания широкого плацдарма со взятием города Покровск.



В итоге, по мнению британцев, используя подобный маневр, командование российской армии намерено обойти украинские оборонительные сооружения и зайти с тыла к группировке украинских войск в славянско-краматорской агломерации, затем взяв ее в окружение.

Как пишут авторы вышеупомянутого ТГ-канала, якобы получившие инсайдерскую информацию, оценив обстановку, британцы рекомендуют Киеву срочно перебросить все резервы на направление прорыва ВС РФ с целью стабилизации фронта.
6 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 13:50
    Аа!Секрет Полишинеля раскрыт.. smile am
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:59
      британцы рекомендуют Киеву срочно перебросить все резервы
      Вон оно чо ! А украинцы-то не знали ! recourse
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:55
    « MI-6 передали Киеву разведданные о якобы планах ВС РФ по окружению ВСУ в укрепрайонах Константиновка и Славянск» —

    — А вы обманите и убегите оттуда ...
  3. Новик225 Звание
    Новик225
    0
    Сегодня, 13:56
    Советчики... Если перебросить ВСЕ резервы к Очеретино, то кто будет останавливать прорывы у Работино, Красногоровки, Часов Яра и Кисловки?
  4. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 13:58
    Хорошо бы... кабы так.
    Но для такого маневра нужны люди.
    Намного больше того, чем сейчас располагаем мы.
    Я хочу верить в то, что я НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ.
  5. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 14:08
    MI-6 передали Киеву разведданные о якобы планах ВС РФ по окружению ВСУ в укрепрайонах Константиновка и Славянск

    Передал видимо лично агент 0 0 очевидность. laughing lol lol