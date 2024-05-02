Украинский ТГ-канал: MI-6 передали Киеву разведданные о якобы планах ВС РФ по окружению ВСУ в укрепрайонах Константиновка и Славянск
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Стремительное продвижение ВС РФ от Авдеевки ставит под угрозу обрушения оборону войск киевского режима на оккупированной им части ДНР.
В частности, украинские эксперты считают, что ВСУ попали в крайне трудное положение после освобождения российскими войсками н. п. Очеретино. По их мнению, прорыв на данном направлении дает ВС РФ возможность дальнейшего продвижения вглубь контролируемых Киевом территорий и окружения крупной группировки ВСУ.
Стоит отметить, что с аналогичными опасениями выступает и британская разведка. Так, по данным ТГ-канала «Резидент», офис Зеленского получил от MI-6 разведданные, в которых говорится о якобы планах ВС РФ по окружению ВСУ в укрепрайонах Константиновка и Славянск после создания широкого плацдарма со взятием города Покровск.
В итоге, по мнению британцев, используя подобный маневр, командование российской армии намерено обойти украинские оборонительные сооружения и зайти с тыла к группировке украинских войск в славянско-краматорской агломерации, затем взяв ее в окружение.
Как пишут авторы вышеупомянутого ТГ-канала, якобы получившие инсайдерскую информацию, оценив обстановку, британцы рекомендуют Киеву срочно перебросить все резервы на направление прорыва ВС РФ с целью стабилизации фронта.
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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