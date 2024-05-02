Госдеп США: Пекин отказывается от переговоров с Вашингтоном по контролю над ядерными вооружениями
В Соединенных Штатах сильно переживают по поводу наращивания военного потенциала странами, не входящими в НАТО и не относящимися к союзникам Вашингтона, особенно в части развития стратегических вооружений. Будучи по факту сами инициаторами новой гонки вооружений и объявив сразу несколько стран, в первую очередь Россию и Китай, своими главными стратегическими соперниками, американские власти умудряются обвинять руководство этих государств в якобы нежелании выстраивать конструктивные взаимоотношения ради «обеспечения безопасности» во всем мире.
С очередными претензиями в адрес КНР выступил Госдепартамент США, представитель которого выразил обеспокоенность тем, что Пекин отказывается от переговоров с Вашингтоном по контролю над ядерными вооружениями после последних консультаций на эту тему, состоявшихся в ноябре 2023 года.
— приводит слова неназванного сотрудника Госдепа США онлайн-издание Semafor.
Как указал представитель американского дипведомства, речь шла в том числе об улучшении коммуникации между Вашингтоном и Пекином, системе оповещений о тестовых запусках баллистических ракет и усилиях по снижению напряженности в космосе, в том числе неразмещении на орбите ядерных вооружений.
В свою очередь, ситуацию и очередные претензии по отказу от сотрудничества в вопросах контроля над вооружениями прокомментировали в Министерстве иностранных дел Китая. Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй ответил на соответствующий запрос онлайн-издания, заявив, что США стоит отказаться от «мегафонной дипломатии», когда реальные договоренности и соглашения подменяются безосновательными претензиями. Китайский дипломат призвал страны с большими ядерными арсеналами, включая Штаты, прежде значительно сократить их, а уже затем вести переговоры по контролю.
В ноябре 2023 года США и КНР провели в Вашингтоне консультации по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия на уровне ответственных за эти вопросы ведомств. Комментируя эту встречу, руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл высказал мнение, что не стоит воспринимать подобные консультации как прорыв и ждать значительного прогресса по этим вопросам в диалоге между Вашингтоном и Пекином как минимум в среднесрочной перспективе.
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