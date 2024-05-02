Военнослужащие «Западной» группировки ВС России заняли более выгодные рубежи на Купянском направлении. Также они отбили пять контратак подразделений ВСУ.Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в сегодняшней сводке.В оборонном ведомстве России официально подтвердили освобождение населенного пункта Бердычи на Авдеевском направлении в результате наступательных действий бойцов группировки «Центр». Они улучшили свое положение и в других местах этого участка фронта, нанеся существенный ущерб украинским подразделениям.ВС России нанесли поражение боевикам из четырех бригад ВСУ, действующих на территории той части Донецкой Республики, которая временно оккупирована киевскими силовиками. Помимо этого, украинские военные предприняли за сутки десять попыток контратак, которые были пресечены российскими подразделениями. В итоге потери ВСУ за этот период составили на данном направлении 380 человек убитыми и ранеными. Противник лишился восьми автомобилей, пяти бронемашин и двух артиллерийских орудий зарубежного производства.В районе Урожайного близлежащих населенных пунктов Запорожского направления войска группировки «Восток» поразили позиции 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад украинской армии, а также заняли более выгодные позиции. В районе Старомайорского противник из 128-й бригады территориальной обороны ВСУ попытался контратаковать наши подразделения, но его попытка оказалась безуспешной. Здесь враг потерял около ста своих бойцов и три гаубицы американского производства.

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