Офис президента Украины Зеленского в своём телеграм-канале сегодня подтвердил, что «мирный саммит» по Украине пройдёт в Швейцарии.Согласно опубликованной Офисом информации, саммит должен пройти в городе Бюргенштоке, что в центральной Швейцарии, 15-16 июня этого года.По некоторым данным, на конференцию в Швейцарии приглашены главы государств членов G7, G20, БРИКС, а также представители ООН, ОБСЕ, Совета Европы. Кроме того, среди приглашенных папа римский и патриарха константинопольский.- с воодушевлением говорится в сообщении ведомства.Однако не совсем понятно, как вообще можно проводить мирный саммит и какой в нём смысл, если в нём не участвует одна из сторон конфликта. Швейцарские власти заявили, что на данном этапе об участии России в саммите речи не идёт. При этом в Берне считают необходимым привлечение России к мирному процессу, так как без неё он невозможен.В Киеве же, очевидно, хотят вместе с западными партнёрами выработать на саммите общее решение, которое в дальнейшем Запад должен предъявить Москве и потребовать его выполнения. Об этом ранее сказал украинский президент Владимир Зеленский.А по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, переговоры с Россией могут начаться после проведения саммита в Швейцарии. И естественно, "на условиях Киева", как всерьёз заявляют в самом Киеве.

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