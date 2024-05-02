В Швейцарии в июне пройдёт «мирный саммит» по Украине, на который не пригласили Россию

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В Швейцарии в июне пройдёт «мирный саммит» по Украине, на который не пригласили Россию

Офис президента Украины Зеленского в своём телеграм-канале сегодня подтвердил, что «мирный саммит» по Украине пройдёт в Швейцарии.

Согласно опубликованной Офисом информации, саммит должен пройти в городе Бюргенштоке, что в центральной Швейцарии, 15-16 июня этого года.



По некоторым данным, на конференцию в Швейцарии приглашены главы государств членов G7, G20, БРИКС, а также представители ООН, ОБСЕ, Совета Европы. Кроме того, среди приглашенных папа римский и патриарха константинопольский.

Первый саммит мира для Украины станет платформой, которая начнет будущий мирный процесс

- с воодушевлением говорится в сообщении ведомства.

Однако не совсем понятно, как вообще можно проводить мирный саммит и какой в нём смысл, если в нём не участвует одна из сторон конфликта. Швейцарские власти заявили, что на данном этапе об участии России в саммите речи не идёт. При этом в Берне считают необходимым привлечение России к мирному процессу, так как без неё он невозможен.

В Киеве же, очевидно, хотят вместе с западными партнёрами выработать на саммите общее решение, которое в дальнейшем Запад должен предъявить Москве и потребовать его выполнения. Об этом ранее сказал украинский президент Владимир Зеленский.

А по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, переговоры с Россией могут начаться после проведения саммита в Швейцарии. И естественно, "на условиях Киева", как всерьёз заявляют в самом Киеве.
8 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:26
    В Швейцарии в июне пройдёт «мирный саммит» по Украине, на который не пригласили Россию
    . Ну конечно, туда ж "весь мир" собрался приехать.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:28
    Подождите инаугарционную речь Президента РФ 7 мая ,может придётся всё менять.На западе понос и истерика?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 14:35
      Цитата: tralflot1832
      Подождите инаугарционную речь Президента РФ 7 мая

      Да вот в укроСМИ пишут, что инаугурации Путина может и не быть в связи с его опасениями ударов ВСУ по Москве. laughing
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 14:29
    «Кроме того, среди приглашенных папа римский и патриарх константинопольский» —

    — Без Далай-ламы некомплект ...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 14:38
      главы государств членов G7, G20, БРИКС, а также представители ООН, ОБСЕ, Совета Европы. Кроме того, среди приглашенных папа римский и патриарха константинопольский.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 14:34
    Представители ЛГБТ платформы будут или ВLM ? Без них никак нельзя
  5. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 14:36
    "А Васька слушает да ест". Точнее продолжает СВО и утилизацию бандерлогов.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:39
    Кто с оружием в руках будет готов отстаивать западную формулу мира по Украине?Башир Асад знает кто должен уйти.