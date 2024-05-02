Показаны кадры испытаний разработанного для ВМС США прототипа подводного беспилотника

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Показаны кадры испытаний разработанного для ВМС США прототипа подводного беспилотника

Конфликт на Украине показал огромное значение в современных военных кампаниях беспилотных аппаратов различного типа и назначения. Речь идет прежде всего о разведывательном и боевом применении БПЛА. Но очевидно, что роль в битвах будущего будет возрастать и у наземных, морских, в том числе подводных, дронов.

Понимают это и в США. Правда, с присущими американцам гипертрофированными амбициями Пентагон отдает приоритет разработке в основном сложных и дорогих беспилотных аппаратов. Наверняка это объясняется еще и тем, что даже на создание прототипов таких дронов будущего требуются огромные средства, что очень выгодно оборонным компаниям США, а значит, военным чиновникам и политикам, утверждающим эти бюджеты.



Американское онлайн-издание военно-политической тематики The War Zone (TWZ) обратило внимание на снимки, опубликованные Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), отвечающем за разработку новых технологий для использования в интересах вооружённых сил. На них изображены кадры испытаний новейшего крупногабаритного подводного беспилотника Manta Ray, разработанного компанией Northrop Grumman по заказу Пентагона.

Сами испытания дрона прошли в воде у побережья Южной Калифорнии в феврале и марте этого года. Однако только опубликованные сейчас снимки позволяют рассмотреть некоторые особенности беспилотника и оценить в том числе его габариты, отмечает автор статьи.



Завершение испытаний в реальной морской среде знаменует собой важный этап для аппарата, который Northrop разработала для DARPA в рамках программы Manta Ray. Целью проекта является демонстрация критически важных технологий для нового класса беспилотных погружных аппаратов с очень длительным сроком службы, способных нести полезную нагрузку. Согласно DARPA, в настоящее время компания сотрудничает с ВМС США в следующих шагах по тестированию и внедрению технологии.

Согласно сообщению DARPA, недавние испытания Manta Ray в воде «продемонстрировали гидродинамические характеристики в море, включая операции под водой с использованием всех режимов движения и рулевого управления». Габариты дрона можно оценить, глядя на ниже опубликованный снимок, на котором руководитель программы DARPA доктор Кайл Вернер (справа) разговаривает с членом команды Northrop Grumman, стоя на борту транспортного средства.



Чтобы перевезти Manta Ray с места сборки в Мэриленде на место испытаний в Калифорнии, Northrop Grumman пришлось отправлять его по частям из-за его огромных размеров. По данным DARPA, это позволит реализовать возможность быстрого развертывания данных морских дронов по всему миру, не занимая ценного места на пирсах военно-морских объектов.

Сочетание модульной транспортировки по пересеченной местности, сборки в полевых условиях и последующего развертывания демонстрирует первые в своем роде возможности сверхбольшого беспилотного аппарата

— заявил изданию Вернер.

По сути, Manta Ray спроектирован так, чтобы иметь возможность выполнять длительные миссии на большие расстояния в океанических условиях, куда не могут попасть люди, сообщили в компании-разработчике. Ключевая часть его функционирования связана с дополнительными энергосберегающими технологиями, позволяющими дрону переходить в режим гибернации при низком энергопотреблении на морском дне.

Конечно, приобретет ли Министерство обороны в конечном итоге предложение Northrop или нет, еще предстоит выяснить, уточняет автор статьи. Однако, возвращаясь к началу нашей публикации, и в этом случае можно констатировать, что даже если Пентагон не заключит контракт на серийное производство данных дронов, то деньги на его разработку были наверняка потрачены немалые. Хотя сумма затрат не разглашается, наверняка речь идет о миллионах долларов. Кроме того, аналогичный дрон, конечно не за свой счет, разрабатывает американская корпорация PacMar Technologies.
26 комментариев
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  1. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 15:13
    Ждем противодроновые сетки на атомных подлодках?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      -1
      Сегодня, 15:16
      Скорее их на прикол поставят, чтобы не рисковать. Те же ракетоносцы могут стрелять прям от пирса никуда не выходя, если успеют, в час Ха.
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +2
        Сегодня, 16:01
        "Революционная" форма корпуса для подводных аппаратов. Ощущение, что разработка предназначена, для оценки дилетантами по внешнему экзотическому виду, ну естественно, для выделения средств. Именно внешне впечатляет и не более ибо не видно ни каких оптимизаций для работы под водой . Полагаю, что форма подводных лодок просчитана и оптимальна для подводных аппаратов, а тут....
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          +1
          Сегодня, 16:10
          Я вот дилетант и мне кажется такая форма это для солнечных батарей и хорошего сигнала со спутника, а не лучшего движения под водой.
        2. voyaka uh Звание
          voyaka uh
          +2
          Сегодня, 16:13
          Форма ПЛ просчитана для определенной крейсерской скорости.
          Акулы плывут быстро, и их тело округлой формы.
          А скаты плавают медленно и для них оптимальна плоская форма.
          Этот аппарат - для медленного подкрадывания к цели.
          1. DenVB Звание
            DenVB
            0
            Сегодня, 16:56
            Цитата: voyaka uh
            А скаты плавают медленно и для них оптимальна плоская форма.

            Почему вы решили, что скаты плавают медленно?
        3. Shurik70 Звание
          Shurik70
          +1
          Сегодня, 16:21
          Если скорости небольшие - то форма ската оптимальна.
          Разнесённые максимально далеко сенсоры, пониженная видимость эхолокаторами, возможность "парения" под водой с выключенными двигателями.
          1. НИКНН Звание
            НИКНН
            0
            Сегодня, 16:35
            Согласен, не подумал, о скорости. hi
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -5
    Сегодня, 15:14
    Опять придётся Герасимову " невзначай " папочку показать журналисту !!! wassat
  3. Летунъ Звание
    Летунъ
    +7
    Сегодня, 15:14
    С присущими российским журналистам гипертрофированными амбициями, в очередной раз озвучена мысль "вот они там дypaки, не знают на что деньги потратить"
    1. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      -5
      Сегодня, 15:20
      Да нет, всё правильно сказали. В условиях реальной крупномасштабной войны все эти дорогущие дроны, типа Раптеров и прочих Байрактаров оказались очень хорошей целью и нафиг не нужны. Зато дешевые FPV дроны и прочее, правят балом.
      1. BlackMokona Звание
        BlackMokona
        -5
        Сегодня, 15:40
        Цитата: Serhio250381
        Да нет, всё правильно сказали. В условиях реальной крупномасштабной войны все эти дорогущие дроны, типа Раптеров и прочих Байрактаров оказались очень хорошей целью и нафиг не нужны. Зато дешевые FPV дроны и прочее, правят балом.

        Всякого мелкого и дешёвого они уже горы навыпускали. Давно уже
        Как примерчик
        1. Serhio250381 Звание
          Serhio250381
          +2
          Сегодня, 15:44
          И? Кстати, вот эта штука нифига не дешевая.
          1. Комментарий был удален.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:15
    «Пентагон отдаёт приоритет разработке в основном сложных и дорогих беспилотных аппаратов» —

    — Это американский ВПК отдаёт приоритет разработке дорогих аппаратов ...
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 15:19
      Логично. Они думают на перспективу, делать уже большие системы на замену привычным кораблям.
      1. agond Звание
        agond
        0
        Сегодня, 15:39
        Технически несложно сделать (если знать как) тепловой двигатель который будет работать на перепаде температуры воды ( у поверхности океана 18-22*С и на глубине 6-8*С) то есть аппарат всплыл поменял воду (с какой то средней
        тературой) которая в балластных цистернах на теплую и погрузился на глубину где холодно и там запустил свой двигатель , либо наоборот всплыл поближе к поверхности из глубины с запасом холодной воды . Так можно плавать годами., правда способ подходит только для тропиков, в холодных морях он не работает , нет нужного перепада температур.
    2. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 15:29
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Пентагон отдаёт приоритет разработке в основном сложных и дорогих беспилотных аппаратов» —

      — Это американский ВПК отдаёт приоритет разработке дорогих аппаратов ...

      Не столько дорогих, сколько при таких габаритах многофункциональных !
      Если они такое запустят, у нас шапок не хватит закидывать их.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 15:27
    Где бешеная Грета ,самцы мант все свои " зажимы " переломают об это творение рук человеческих. wassat
  6. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +2
    Сегодня, 15:36
    Понимают это и в США. Правда, с присущими американцам гипертрофированными амбициями Пентагон отдает приоритет разработке в основном сложных и дорогих беспилотных аппаратов

    Это говорит гражданин РФ, построившей "Посейдон"?
  7. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    +1
    Сегодня, 15:36
    Надеюсь РФ также работает в этом направлении... Как говорится. "....догоним и перегоним..." wink
  8. Ig sura Звание
    Ig sura
    0
    Сегодня, 15:42
    Вопрос а в арабских эмиратах что недавно показывали это одна кантора или эти сами по себе
  9. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 15:43
    позволяющими дрону переходить в режим гибернации при низком энергопотреблении на морском дне.

    Представилась картинка - десятки таких штуковин лежат на дне в районе вражеских портов и ВМБ и ждут приказа на атаку выходящих кораблей. Или на подрыв ядерного боезаряда на борту ...
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 15:49
      Да уже сегодня можно штуки попроще спустить на воду с проходящего мимо гражданского корабля и хоть в базу заходи хоть недалеко на грунт ложись. Просто пока этого не ждут, ну пока не утопили что то важное. Интересно кто будет первым.
  10. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 16:20
    Прежде всего без эффективных движителей и ВНЭУ бесполезно говорить об перспективности подводных аппаратов. При этом стоит отметить ,что подводная среда более энергоэффективным чем воздушная. Почему?!;
    1. Юра Звание
      Юра
      0
      Сегодня, 16:57
      Цитата: gridasov
      При этом стоит отметить ,что подводная среда более энергоэффективным чем воздушная. Почему?!;
      Почему?
  11. Юра Звание
    Юра
    0
    Сегодня, 16:56
    На сегодняшний день самые совершенные беспилотники это Пасейдон для водной среды и Буревестник для воздушной.