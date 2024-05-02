Опубликованы кадры передвижной линии обороны ВС РФ в ДНР из более чем 2000 вагонов

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Опубликованы кадры передвижной линии обороны ВС РФ в ДНР из более чем 2000 вагонов

Одним из самых весомых достижений ВС РФ в плане построения обороны по праву считается легендарная «линия Суровикина». Именно об это масштабное укрепление вдребезги разбилось прошлогоднее широко разрекламированное контрнаступление ВСУ.

Между тем на фоне вышеупомянутого рубежа как бы в стороне осталось еще одно уникальное оборонительное сооружение, получившее название «царь-поезд».



В видео, опубликованном российскими околовоенными ТГ-каналами, рассказывается о передвижной линии обороны, состоящей из более чем 2000 железнодорожных вагонов и растянувшейся на 30 км от Еленовки до Волновахи в ДНР.

Весьма необычный оборонительный рубеж был создан нашими военными еще в середине прошлого года. Данное сооружение должно было помочь предотвратить глубокий прорыв ВСУ на Донецком направлении, если бы в Киеве выбрали его в качестве приоритетного в ходе своего контрнаступления.



Как рассказал автор ролика, в огромный железнодорожный состав встроены несколько локомотивов, которые постоянно двигались. Таким образом, преодолеть импровизированную линию обороны не представлялось возможным не только для военной техники войск противника, но и для личного состава.

При этом, с его слов, вагоны и локомотивы подвижного оборонительного рубежа сцеплены таким образом, что даже в случае падения они не могут отсоединиться и разорвать сплошное заграждение.



К счастью, в связи с крайне затруднительным положением, которое сложилось у ВСУ на Донецком фронте, уникальная линия обороны «на колесах» едва ли будет использована нашими военными по назначению.

31 комментарий
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 15:18
    Я бы запатентовал ,а потом бы Трампу продал.Идеальная штука от латинских мигрантов.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +7
      Сегодня, 15:25
      Это уже было опробовано а 2014.Игорем Стрелковым в Славянске.Конечно в более мелком масштабе
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 16:51
        Стрелок на Нарах.
        Дальше без него. Тимур и его команды нам в помощь. no
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 15:33
      Цитата: tralflot1832
      Идеальная штука от латинских мигрантов.

      латиносов этим не остановить
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +4
        Сегодня, 15:37
        Василенко Владимир. Но такой штукой на ж/д колёсах ,можно количество мигрантов удвоить,а то и утроить.Кому как повезёт.
        1. Вежливый Лось Звание
          Вежливый Лось
          +3
          Сегодня, 15:53
          Цитата: tralflot1832
          такой штукой на ж/д колёсах ,можно количество мигрантов удвоить,а то и утроить

          Вот, сразу видно: добрейшей души человек! drinks
          Цитата: Fachmann
          Сначала нужно, вдоль границы, ж/д построить.

          А можно и доставку мигрантов к действующему участку ЖД-пути организовать.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +4
            Сегодня, 16:13
            Вежливый Лось ,живя одно время в Ярославле у меня было жёсткое поавило- трамваям дорогу надо уступать,если ты не танке. drinks
            1. Вежливый Лось Звание
              Вежливый Лось
              +3
              Сегодня, 16:20
              Цитата: tralflot1832
              жёсткое поавило- трамваям дорогу надо уступать

              Мигрантам закон не писан.
          2. Shurik70 Звание
            Shurik70
            +1
            Сегодня, 16:14
            Такой поезд должен медленно двигаться.
            5-6 км в час, или даже медленней.
            Иначе, каким бы не был длинным - проедет участок быстро и надо будет разворачиваться. Да и последствия, еслу у какого вагона колёса оторвёт - на большой скорости поезд может разделиться, а так потащит вагон дальше.
            Это под огнём на него залезть сложно. А мигранты на такой скорости на него залезут, ещё и прокатятся до автострады.
        2. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +2
          Сегодня, 16:11
          Цитата: tralflot1832
          а то и утроить

          злой вы, недобрый
          не любите матрасию
    3. Fachmann Звание
      Fachmann
      +2
      Сегодня, 15:36
      Приветствую, Андрей!
      Сначала нужно, вдоль границы, ж/д построить. laughing
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 15:49
        Еugen Renk.Приветствую.Могущество США начиналось с ж/д дорог.Пусть возвращаются к истокам. hi drinks
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 16:12
          Цитата: tralflot1832
          Могущество США начиналось с ж/д дорог.

          могущество матрасии начиналось с торгашества и обмана
        2. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 16:56
          Могущество США начиналось с флота, с войны с североафриканскими странами и торговлей опиумом (наркотиками).
          Прошло двести лет, а США до сих пор занимаются войнами и наркотиками. am
  2. malyvalv Звание
    malyvalv
    +1
    Сегодня, 15:27
    Такая линия обороны хороша тем что её недолго и передвинуть. Ещё где нибудь может пригодиться.
  3. Alexej Звание
    Alexej
    -2
    Сегодня, 15:29
    Железку можно в нужный момент испортить в нескольких местах и на выходе будет "царь поезд", который не едет. И займет он достойное место в истории рядом с "царь пушкой", которая не стреляла, с "царь колоколом", который не звонил и царем (последним) который не правил.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      -1
      Сегодня, 15:32
      Зло, но прикольно написали.
      1. МВГ Звание
        МВГ
        0
        Сегодня, 16:33
        "...но прикольно написали" - это раньше было прикольно, теперь это "криативна" называитца. А автор, соответственно - креакл (по иностранщине)
        А вот ссылочка про них:
        https://dzen.ru/a/XgruK0KwPQCvpHvS
    2. Ig sura Звание
      Ig sura
      +1
      Сегодня, 15:40
      Если вы немного знали историю а не курили на уроках то знали царь колокол звонил а треснул когда тушили пожары когда Наполеон был в Москве учите историю
      1. Alexej Звание
        Alexej
        -1
        Сегодня, 15:47
        Цитата: Ig sura
        Если вы немного знали историю а не курили на уроках то знали царь колокол звонил а треснул когда тушили пожары когда Наполеон был в Москве учите историю

        Я хоть и курил на уроках истории, но и то знаю, что этих колоколов было три штуки в разное время. А я имел в виду последний, который на постаменте.
    3. Ильнур Звание
      Ильнур
      +2
      Сегодня, 15:47
      с "царь пушкой", которая не стреляла

      Результаты экспертизы показали, что "Царь пушка" все таки стреляла...
      1. Alexej Звание
        Alexej
        -1
        Сегодня, 15:49
        Цитата: Ильнур
        Результаты экспертизы показали, что "Царь пушка" все таки стреляла...

        Вот и секретные документы подъехали...
        1. МВГ Звание
          МВГ
          0
          Сегодня, 16:27
          Ничего секретного. Вернее, секретно очень для тех, кто сказки любит, особенно иностранные ))))
          https://topwar.ru/443-car-pushka-vovse-ne-pushka-chto-zhe-stoit-v-kremle.html
      2. Хорон Звание
        Хорон
        0
        Сегодня, 16:29
        Результаты экспертизы показали, что "Царь пушка" все таки стреляла...

        Естественно стреляла - при испытаниях после того как её изготовили. Но к моменту своего появления, она морально устарела и уступала другим, более современным орудиям, как по точности, так и по дальности стрельбы. Использовать её в боевых действиях было бы весьма печально для этой пушки и её расчёта. Она стала музейным экспонатом ещё на стадии проектирования. request
        1. Hitriy Zhuk Звание
          Hitriy Zhuk
          0
          Сегодня, 16:43
          Цитата: Хорон
          как по точности, так и по дальности стрельбы

          Бред.
          Это бомбарда\картечница.
          Что что а точность там не важна.
          Да и дальность не первостатейной важности параметр.
    4. Хорон Звание
      Хорон
      +2
      Сегодня, 16:23
      Железку можно в нужный момент испортить в нескольких местах и на выходе будет "царь поезд", который не едет.

      Это его основная обязанность никуда не ехать в случае прорыва противника, поэтому в случае необходимости путь повреждают обороняющиеся, а не атакующие. Причём здесь царь-пушка, царь-колокол и тем более заявить про царя, который там где-то не правил? Это лишь баррикада из вагонов с опцией перемещения, которую назвали"царь-поездом" для красного словца. Ваше ехидство в данном случае неуместно, так как вряд ли вы будете возражать против использования баррикад как способа препятствования продвижению противника или тоже считаете любые другие баррикады глупостью. belay
      Военные использовали всё что было под рукой, для остановки противника и противник возможно тоже оценил свои шансы при попытке её прорвать, поэтому выбрал другое направление.
    5. Normann Звание
      Normann
      0
      Сегодня, 16:37
      испортить в нескольких местах
      которые восстанавливаются в течении нескольких часов.
  4. Single-n Звание
    Single-n
    0
    Сегодня, 15:47
    Надеюсь что это "новость" от первого апреля. И автор ИА Панорама. Иначе это полный бред и растрата ресурсов..
  5. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 16:28
    Вообщето этот состав в прошлом году сформирован и принес тогда пользу, сегодня особо некуда его ставить.
  6. Загребун Звание
    Загребун
    0
    Сегодня, 16:52
    Вроде бы эту "новость" уже помещали на этот сайт.
  7. AlexWar
    AlexWar
    0
    Сегодня, 16:53
    Неплохая оборона. Вот поэтому железные дороги строить надо.