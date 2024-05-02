Экс-аналитик ЦРУ: Запад оторван от реальности – у него нет ни стратегии, ни надежды

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Экс-аналитик ЦРУ: Запад оторван от реальности – у него нет ни стратегии, ни надежды

Американский эксперт Ларри Джонсон, работавший когда-то аналитиком ЦРУ, выступая на YouTube-канале Dialogue Works, заявил, что у Запада нет в отношении украинских событий ни стратегии, ни надежды.

По словам Джонсона, западные лидеры всё ещё надеются, что их санкции сделают своё дело и россияне начнут ненавидеть президента Путина, и внутриполитическая ситуация вынудит Москву действовать так, как хочет Запад. Но санкции привели лишь к обратному эффекту и популярность Путина лишь растёт. Однако Запад отделен от реальности, что ошеломляет, отметил эксперт.



Популярность Путина выше, чем у Макрона, Трюдо, Байдена и Шольца вместе взятых

- сказал Джонсон.

Стоит добавить, что оторванность от реальности приводит к тому, что западные страны продолжают выделять новую и новую помощь Киеву. Кроме того, для того, чтобы было кому использовать западную помощь, в Европе уже обсуждают возможность возвращения на Украину мужчин призывного возраста.

Очевидно, что после поставки новых партий оружия Запад будет требовать от Киева активизировать свои действия на фронте, что лишь приведет к новым бессмысленным жертвам.

При этом Запад решил провести странную «мирную» конференцию по Украине в июне в Швейцарии без участия России. Вероятно, там опять же надеются, что ВСУ, как и в прошлом году, перейдут в наступление.
15 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:04
    «Запад оторван от реальности – у него нет ни стратегии, ни надежды» —

    — Запад - это закат ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 16:55
      — Запад - это закат ...

      А Китай вроде как рассвет...??? laughing Запад ещё сто лет может вот так закатываться, если мы ему в этом не поможем... На Китай надежда слабая...
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 16:04
    Экс-аналитик ЦРУ: Запад оторван от реальности – у него нет ни стратегии, ни надежды

    Оторванность от реальности чувствуется, а стратегия проста: волчья стая против медведя, - авось выгорит...
    1. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      +1
      Сегодня, 16:19
      Это скорее стая шакалов
  3. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 16:19
    Они так были уверены, что санкции им помогут, что плана Б просто не существовало. А теперь хоть с Европы (поганой овцы) шерсти клок.
  4. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 16:20
    Американский эксперт Ларри Джонсон, работавший когда-то аналитиком ЦРУ, выступая на YouTube-канале Dialogue Works, заявил, что у Запада нет в отношении украинских событий ни стратегии, ни надежды.
    Лучше Соловьева смотреть, который хоть и еврей но хотя бы говорит по русски. На актерскую роль исполняет мастерски ...
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      0
      Сегодня, 16:30
      Ради любопытства я проверил этот канал на YouTube. Мужчина, у которого 100 000 подписчиков и его последнее видео — интервью со Скоттом Риттером. Классика. Что кому-то не стыдно цитировать такие "источники". Лучше Соловьева смотреть.
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 16:58
        Скорее составители новостей на сайте ВО несколько погрязли в мелочах.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:20
    Действительно а какой план у запада ,когда они проиграют на Украине? Переговоры- так мы это уже проходили! Граблями по голове получили.Один выход - Тегеранская конференция 2.0
    1. pyagomail.ru Звание
      pyagomail.ru
      +1
      Сегодня, 16:40
      Цитата: tralflot1832
      Один выход - Тегеранская конференция 2.0

      Тегеранская, равно, как и Ялтинская конференции были между союзниками. Здесь должно быть принятие безоговорочной капитуляции и подписание условий (денацификация - демилитаризация - нейтральный статус) на территории Украины где-нибудь в Харькове - ни Швейцария, ни Турция, ни прочие как бы нейтральные страны неприемлемы. При этом, место переговоров должна назначать Россия.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 16:50
        Павел. hi А чем вас Одесса ,Львов не устраивает.Можно Пхеньян,чтобы ЮК,Япония и Тайвань задумались.
  6. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 16:30
    В тех краях, где президентом Венесуэлы Гуайдо, а Белоруссии - Тихановская, там Украина все время наступает, и скоро даже победит.
    У них все также как у нас, но только больше в десять раз...
  7. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 16:33
    Экспертные благоглупости. Реальность - это возможность иметь банкет за чужой счет, с чем верхушка западной банды пока неплохо справляется. Такая вот стратегия.
  8. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 16:40
    Смысл есть- ослабить максимально Россию, оторвать Россию от Европы и продержаться Байдону до выборов.
  9. МВГ Звание
    МВГ
    0
    Сегодня, 16:58
    Запад оторван от реальности

    не правда. Запад просто беспредельно обнаглел от безнаказанности. Сколько лет им улыбались и кланялись. А теперь просто не могут поверить, что может быть иначе.
    Хорошо бы уже и морду набить показательно, махом отрезвели бы