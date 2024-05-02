Экс-аналитик ЦРУ: Запад оторван от реальности – у него нет ни стратегии, ни надежды
Американский эксперт Ларри Джонсон, работавший когда-то аналитиком ЦРУ, выступая на YouTube-канале Dialogue Works, заявил, что у Запада нет в отношении украинских событий ни стратегии, ни надежды.
По словам Джонсона, западные лидеры всё ещё надеются, что их санкции сделают своё дело и россияне начнут ненавидеть президента Путина, и внутриполитическая ситуация вынудит Москву действовать так, как хочет Запад. Но санкции привели лишь к обратному эффекту и популярность Путина лишь растёт. Однако Запад отделен от реальности, что ошеломляет, отметил эксперт.
- сказал Джонсон.
Стоит добавить, что оторванность от реальности приводит к тому, что западные страны продолжают выделять новую и новую помощь Киеву. Кроме того, для того, чтобы было кому использовать западную помощь, в Европе уже обсуждают возможность возвращения на Украину мужчин призывного возраста.
Очевидно, что после поставки новых партий оружия Запад будет требовать от Киева активизировать свои действия на фронте, что лишь приведет к новым бессмысленным жертвам.
При этом Запад решил провести странную «мирную» конференцию по Украине в июне в Швейцарии без участия России. Вероятно, там опять же надеются, что ВСУ, как и в прошлом году, перейдут в наступление.
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