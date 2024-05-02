Под натиском ВС России подразделения ВСУ начинают покидать село Урожайное на границе ДНР и Запорожья
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Украинские военные продолжают терять территории, которые они временно заняли в ходе прошлогоднего контрнаступления на Запорожском направлении. Под натиском ВС России подразделения ВСУ начинают покидать ранее захваченное ими село Урожайное на границе ДНР и Запорожья.
Почти половина села уже находится под российским контролем. Подразделения ВС России вошли в этот населенный пункт с юга и закрепились там. Из-за этого украинские военные отступают на север, в направлении села Макаровка, которое они захватили прошлым летом.
В Урожайном наши войска продолжают с боями наступать в северном направлении. По разным данным, за день они продвинулись на участке шириной от 1,2 до 3,5 километра на глубину 600-700 метров.
Российский военный с позывным «Кисляк» написал в своем Telegram-канале, что север и центр населенного пункта находится под огнем авиации ВС России.
Успешное продвижение ВС России в Урожайном подтверждают также источники с Украины.
Помимо этого, Вооруженным силам РФ удалось занять украинские позиции в лесопосадке к югу от Старомайорского. В самом населенном пункте активно действует авиация 11-й армии ВВС и ПВО. В частности, нашим летчикам удалось поразить здесь пункт временной дислокации противника.
Также сегодня поступает множество сообщений о наступательных действиях российских войск на Донецком направлении. В частности, сообщается о продвижении наших подразделений к центру населенного пункта Архангельское.
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