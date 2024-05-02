Под натиском ВС России подразделения ВСУ начинают покидать село Урожайное на границе ДНР и Запорожья

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Под натиском ВС России подразделения ВСУ начинают покидать село Урожайное на границе ДНР и Запорожья

Украинские военные продолжают терять территории, которые они временно заняли в ходе прошлогоднего контрнаступления на Запорожском направлении. Под натиском ВС России подразделения ВСУ начинают покидать ранее захваченное ими село Урожайное на границе ДНР и Запорожья.

Почти половина села уже находится под российским контролем. Подразделения ВС России вошли в этот населенный пункт с юга и закрепились там. Из-за этого украинские военные отступают на север, в направлении села Макаровка, которое они захватили прошлым летом.




В Урожайном наши войска продолжают с боями наступать в северном направлении. По разным данным, за день они продвинулись на участке шириной от 1,2 до 3,5 километра на глубину 600-700 метров.

Российский военный с позывным «Кисляк» написал в своем Telegram-канале, что север и центр населенного пункта находится под огнем авиации ВС России.

Успешное продвижение ВС России в Урожайном подтверждают также источники с Украины.

Помимо этого, Вооруженным силам РФ удалось занять украинские позиции в лесопосадке к югу от Старомайорского. В самом населенном пункте активно действует авиация 11-й армии ВВС и ПВО. В частности, нашим летчикам удалось поразить здесь пункт временной дислокации противника.


Также сегодня поступает множество сообщений о наступательных действиях российских войск на Донецком направлении. В частности, сообщается о продвижении наших подразделений к центру населенного пункта Архангельское.
4 комментария
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  1. senima56 Звание
    senima56
    +6
    Сегодня, 16:02
    "Работайте, братья!" Храни вас Господь!
  2. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 16:17
    Мда, тут еще та конфигурация местности. Н.п. находятся то слева от реки, то с права. А Великая Новосёлка просто жуть для штурма. Тяжело тут будет, маневрировать практически негде, придется только в лоб идти
  3. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +3
    Сегодня, 16:18
    Век бы слушал такие новости... Впрочем, с такими ежедневными новостями война настолько и не затянется
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 17:00
      Андрей, новостная лента меняется: ежедневно приходят сообщения об освобождении очередных населённых пунктов. Сегодня взяли Архангельское. good