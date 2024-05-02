Назначенный Киевом мэр Часова Яра: боевые действия дошли до городской черты
Российская армия продолжает развивать наступление, ежедневно освобождая все новые территории и населенные пункты в ДНР. Ситуация для противника на всем Донецком направлении становится все более критической, что с большой неохотой и сильным запозданием признают и в Киеве.
При этом риторика украинского военно-политического руководства меняется в зависимости от того, на какую аудиторию рассчитаны очередные пропагандистские заявления. Для внутреннего пользователя сообщается, что ВСУ якобы оказывают упорное сопротивление, сдерживают натиск российских войск, а если где-то и отступают, то на заранее подготовленные рубежи (которых на деле нет) и только по решению командования (часто боевики бегут сами). В западных СМИ, напротив, киевские чиновники плачутся, что все очень плохо и требуют срочных масштабных поставок вооружений.
Но реальность, даже самую неприятную, вечно скрывать, вещая о виртуальных перемогах, невозможно. Вот и назначенный Киевом глава администрации Часов Яра Сергей Чаус с большим запозданием признал, что бои идут уже в пригороде этого находящегося к западу от Артемовска населенного пункта. На самом деле, наши бойцы закрепились на восточных окраинах в микрорайоне Канал далеко не вчера. Даже немецкий военный эксперт и ярый русофоб Юлиус Репке признал накануне, что передовые части ВС РФ не только прорвали оборону ВСУ на южном фланге Часов Яра, вышли к каналу Северский Донец-Донбасс, но и перешли его, значительно продвинувшись к городу. О боях в окрестностях города 21 апреля сообщил один из офицеров Нацгвардии Украины.
Между тем, «мэр» Часов Яра сообщает, что эвакуация в городе завершена, хотя, по его данным, уехали не все. В самом населенном пункте и окрестностях остается около 700 человек, покидать свои дома они отказываются, хотя от построек в ходе боев остались практически одни развалины. Цифра явно взята с потолка. Сомнительно, что украинские чиновники, если они еще есть в городе, бегают под обстрелами и подсчитывают в подвалах количество людей, ожидающих прихода российских военных.
И снова в Киеве не могут обойтись без громких заявлений, явно зеркаля свои собственные традиции на российское командование. Украинское командование утверждает, будто Генеральный штаб ВС РФ отдал приказ своим войскам занять Часов Яр к девятому мая, когда в нашей стране отмечается День Победы в Великой Отечественной войне. Если это и произойдет, то наверняка безо всякого символизма, а просто по совпадению. Но ничего плохого в таком сценарии точно нет, это тот редкий случай, когда с прогнозами киевской пропаганды грех не согласиться.
Между тем, российские источники сообщают, что в районе Часова Яра продолжаются позиционные бои, как в городской черте, так и на подступах. Наши войска предпринимают действия по расширению зоны контроля и улучшению собственных позиций. В частности, ВС России продолжают зачистку лесополос вдоль канала Северский Донец-Донбасс южнее микрорайона Канал.
Если учитывать параллельное продвижение со стороны Богдановки, то выходит, что восточные окраины Часов Яра в скором времени рискуют оказаться в «клещах», пишет телеграм-канал WarGonzo. При этом противник испытывает нехватку резервов, наши сковывают силы ВСУ на северо-восточных подступах к городу, здесь ВС РФ предпринимают регулярные беспокоящие атаки. Ну и конечно, по позициям противника продолжает активно работать авиация и артиллерия.
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