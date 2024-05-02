Associated Press пишет о нехватке тыловых оборонительных линий, призванных обеспечить прикрытие отступающим ВСУ

9
Associated Press пишет о нехватке тыловых оборонительных линий, призванных обеспечить прикрытие отступающим ВСУ

После своего прошлогоднего провального контрнаступления командование ВСУ приняло решение переходить в «стратегическую оборону». В связи с этим войска киевского режима начали спешное возведение укреплений по всей линии фронта.

Между тем на фоне текущих успехов ВС РФ на Авдеевском, Артемовском и Купянском направлениях становится очевидным, что украинская армия не успевает закрепиться на своих позициях и планомерно отступает.



Впрочем, исходя из данных, опубликованных Associated Press News со ссылкой на украинских военных, чиновников и строительные компании, Киев столкнулся с проблемой нехватки и тыловых оборонительных линий, призванных обеспечить прикрытие отступающим ВСУ.

В издании напоминают, что на возведение оборонительных рубежей украинские власти выделили в этом году около 1 млрд долларов.

При этом строительство первой линии обороны легло на плечи военных, которые, как говорится в материале, занимаются возведением укреплений параллельно с ведением боевых действий.

В свою очередь, второй и третий оборонительные рубежи строят, дословно, плохо оснащенные инженерные войска, а также частные строительные компании соответственно. Последние выполняют работы по военным контрактам с Минобороны Украины.

Стоит отметить, что о предельно слабых оборонительных рубежах ВСУ, по крайней мере на Донецком направлении, пишут и украинские СМИ. В частности, ряд экспертов опасаются глубокого прорыва ВС РФ после недавнего взятия н. п. Очеретино, за которым украинская армия якобы даже не успела установить минные поля.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:26
    «Украинская армия не успевает закрепиться на своих позициях и планомерно отступает» —

    — Иногда "план" перевыполняет ...
  2. Last centurion Звание
    Last centurion
    0
    Сегодня, 16:28
    Бегите, глупцы. (Тут должна быть картинка с Гэндальфом)
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 16:35
      Будет забавно, если они таки разбегутся, но по городам, вместе с оружием и техникой.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 16:40
      «Тут должна быть картинка с Гэндальфом» —
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 16:30
    Associated Press пишет о нехватке тыловых оборонительных линий, призванных обеспечить прикрытие отступающим ВСУ
    Ну, тогда... попробуйте фиговый лист!
    Да, согласен, это не кружевные труселя, но... срам прикроет.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:32
    На Украине разве ЖБИ остались ,проклятое коммунистической наследие.У нас остались,и в номенклатуре изделий есть - " противотанковый надолб"( но он как то по другому называется) и сушильные камеры есть,для быстрого застывания бетона и каркас из арматуры мы делаем ,в отличие от украинцев.Вот с ГОСТОМ я не разобрался,один источник пишет что ГОСТ есть,другой нет.
  5. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 16:33
    И зачем им в наступлении оборонительные линии? Они же будут мешать быстрым абрамсам и леопардам.
  6. МВГ Звание
    МВГ
    +1
    Сегодня, 16:38
    украинские власти выделили в этом году около 1 млрд долларов.

    выделить то выделили, но вот сразу же сп..дили. Мало, эх мало выделили, на цемент не хватило...
  7. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    +2
    Сегодня, 16:48
    Ничего в этом мире не меняется: планомерно отступаем, выравниваем линию фронта, а в конце: Где Венк!