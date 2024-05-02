Associated Press пишет о нехватке тыловых оборонительных линий, призванных обеспечить прикрытие отступающим ВСУ
После своего прошлогоднего провального контрнаступления командование ВСУ приняло решение переходить в «стратегическую оборону». В связи с этим войска киевского режима начали спешное возведение укреплений по всей линии фронта.
Между тем на фоне текущих успехов ВС РФ на Авдеевском, Артемовском и Купянском направлениях становится очевидным, что украинская армия не успевает закрепиться на своих позициях и планомерно отступает.
Впрочем, исходя из данных, опубликованных Associated Press News со ссылкой на украинских военных, чиновников и строительные компании, Киев столкнулся с проблемой нехватки и тыловых оборонительных линий, призванных обеспечить прикрытие отступающим ВСУ.
В издании напоминают, что на возведение оборонительных рубежей украинские власти выделили в этом году около 1 млрд долларов.
При этом строительство первой линии обороны легло на плечи военных, которые, как говорится в материале, занимаются возведением укреплений параллельно с ведением боевых действий.
В свою очередь, второй и третий оборонительные рубежи строят, дословно, плохо оснащенные инженерные войска, а также частные строительные компании соответственно. Последние выполняют работы по военным контрактам с Минобороны Украины.
Стоит отметить, что о предельно слабых оборонительных рубежах ВСУ, по крайней мере на Донецком направлении, пишут и украинские СМИ. В частности, ряд экспертов опасаются глубокого прорыва ВС РФ после недавнего взятия н. п. Очеретино, за которым украинская армия якобы даже не успела установить минные поля.
Информация