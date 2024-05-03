Возник заочный спор между ISW и разведкой США по вопросу якобы переброски ВДВ РФ в украинском конфликте

На сайте польского интернет-издания Wiadomosci вышла статья, в которой автор описывает волнения Вашингтона по поводу складывающейся в украинском конфликте ситуации.Как пишет Катажина Богданьска, из-за океана поступила весьма тревожная информация от американцев. Суть её в том, что российские военные перебрасывают свои силы из Запорожской области на Донбасс и на северо-восток. По мнению американских военных аналитиков, эти шаги призваны усилить наступательные действия, которые якобы готовит Кремль.Как сообщают американские спецслужбы в своём последнем анализе хода военных действий, российская армия якобы перебрасывает части воздушно-десантных дивизий из Запорожской области севернее. Институт военных исследований указывает, что такие действия, скорее всего, укрепят и активизируют текущие российские наступательные операции.Американский Институт изучения войны (ISW) пока не увидел подтверждения перемещения ВДВ на другие направления. Возник даже своеобразный заочный спор, где одни переброску ВДВ «видят», другие – нет.Как пишет автор польской статьи, «любые перемещения российских десантников из Запорожской области в сторону востока Украины требуют более детального изучения».В данный момент, по мнению американцев, России удобно воспользоваться нынешним окном уязвимости ВСУ до того, как военная помощь США начнет достигать линии фронта.В последние месяцы американская и европейская пресса всё менее уверенно говорит о так называемой победе Украины на поле боя. Запад, очевидно, никогда не сможет открыто признать победу РФ и успех в СВО, проводимой российскими военными. Но, конечно, Вашингтон, не откажется от помощи ВСУ. Иначе всё это снизит все возможные мировые «рейтинги» США в качестве гегемона, каким они себя считали многие годы.Однако и военно-экономическая помощь, оказываемая Белым домом и его прислужниками в ЕС, становится всё более тяжким бременем. Осуществляя крупные финансовые вливания в украинский нацизм, США и многие европейские государства создают проблемы для собственной политико-экономической системы.Но резко перестать спонсировать Киев эти страны тоже не могут себе позволить. Поэтому и в данном случае фактор времени и реальных ресурсов превалирует.