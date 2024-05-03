Возник заочный спор между ISW и разведкой США по вопросу якобы переброски ВДВ РФ в украинском конфликте

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Возник заочный спор между ISW и разведкой США по вопросу якобы переброски ВДВ РФ в украинском конфликте

На сайте польского интернет-издания Wiadomosci вышла статья, в которой автор описывает волнения Вашингтона по поводу складывающейся в украинском конфликте ситуации.

Как пишет Катажина Богданьска, из-за океана поступила весьма тревожная информация от американцев. Суть её в том, что российские военные перебрасывают свои силы из Запорожской области на Донбасс и на северо-восток. По мнению американских военных аналитиков, эти шаги призваны усилить наступательные действия, которые якобы готовит Кремль.



Как сообщают американские спецслужбы в своём последнем анализе хода военных действий, российская армия якобы перебрасывает части воздушно-десантных дивизий из Запорожской области севернее. Институт военных исследований указывает, что такие действия, скорее всего, укрепят и активизируют текущие российские наступательные операции.

Американский Институт изучения войны (ISW) пока не увидел подтверждения перемещения ВДВ на другие направления. Возник даже своеобразный заочный спор, где одни переброску ВДВ «видят», другие – нет.

Как пишет автор польской статьи, «любые перемещения российских десантников из Запорожской области в сторону востока Украины требуют более детального изучения».

В данный момент, по мнению американцев, России удобно воспользоваться нынешним окном уязвимости ВСУ до того, как военная помощь США начнет достигать линии фронта.

В последние месяцы американская и европейская пресса всё менее уверенно говорит о так называемой победе Украины на поле боя. Запад, очевидно, никогда не сможет открыто признать победу РФ и успех в СВО, проводимой российскими военными. Но, конечно, Вашингтон, не откажется от помощи ВСУ. Иначе всё это снизит все возможные мировые «рейтинги» США в качестве гегемона, каким они себя считали многие годы.

Однако и военно-экономическая помощь, оказываемая Белым домом и его прислужниками в ЕС, становится всё более тяжким бременем. Осуществляя крупные финансовые вливания в украинский нацизм, США и многие европейские государства создают проблемы для собственной политико-экономической системы.

Но резко перестать спонсировать Киев эти страны тоже не могут себе позволить. Поэтому и в данном случае фактор времени и реальных ресурсов превалирует.
19 комментариев
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  1. salat Звание
    salat
    +6
    Сегодня, 07:14
    Или да или нет, помощь всу и тд. Про что статья не понятно
    1. Msi Звание
      Msi
      -3
      Сегодня, 07:21
      Про что статья не понятно

      Перечитайте, иногда помогает... yes
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 07:40
        Американский Институт изучения войны (ISW) пока не увидел подтверждения перемещения ВДВ на другие направления. Возник даже своеобразный заочный спор, где одни переброску ВДВ «видят», другие – нет.

        Ты суслика видишь...???
        - Нет...
        Вот и я не вижу.
        А он есть...
        1. ААК Звание
          ААК
          +2
          Сегодня, 08:38
          В нынешних военных действиях роль ВДВ как индикатора возможного наступления утрачена, десантирование парашютным способом - это отголосок военной доктрины СССР, тяжёлого оружия в штате подразделений недостаточно, осталась только усиленная индивидуальная подготовка солдат и офицеров. К чему огород городить - непонятно.
  2. Msi Звание
    Msi
    +2
    Сегодня, 07:15
    российская армия якобы перебрасывает части воздушно-десантных дивизий из Запорожской области севернее

    Так вроде и в Запорожской области наступательные действия проводим. Не видно ослабления этого направления. А так хорошо, что спорят между собой, не могут разгадать наши планы.
    1. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      +1
      Сегодня, 07:53
      Пока противник придумывает планы мы перестраиваем ландшафт.
      Это... Если что, то я - связь. Не артиллерия.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 07:16
    «Возник заочный спор между ISW и разведкой США» —

    — Негоже разведке спорить с ISW,интернет-издание знает больше и лучше ...
    (Априори)
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 08:36
      А ВО тащит на свои виртуальные страницы всё подряд без рабору! Лишь бы натащить побольше. laughing
  4. JonnyT Звание
    JonnyT
    +2
    Сегодня, 07:21
    В эту игру можно играть вдвоём, правда американцы?
    Ваш залужный с американскими советниками не дадут соврать
  5. Лешак Звание
    Лешак
    +3
    Сегодня, 07:24
    Ну и пускай спорят, а Россия идёт вперёд несмотря на их споры. wink
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 07:30
    Сам факт "спора" ISW с американской разведкой уже вызывает улыбку. Институт, который выдает на гора свои "исследования" часто по просьбе той же разведки вдруг решил с ней поспорить по поводу переброски российских ВДВ. Спорте пока на публику, а когда придет время сами увидите кто был прав.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 07:32
    Как пишет автор польской статьи, «любые перемещения российских десантников из Запорожской области в сторону востока Украины требуют более детального изучения».
    . Да ладно, изучайте дальше...
    А мы пойдём на... север, запад, да вообще туда, куда нам надо!
  8. Романенко Звание
    Романенко
    +2
    Сегодня, 07:32
    Это только начало, впереди для ВСУ и их приятелей еще очень много сюрприхов а уж на их фоне ВДВ постарается украсить все это шикарной вишенкой на торте, не сомневайтесь твари!
  9. AlexWar
    AlexWar
    -3
    Сегодня, 07:51
    Если и перебрасывают только там где пробить оборону надо. Понятие ВДВ растяжимое сейчас. ВДВ называли вагнеровцев. Под херсоном стояли части спецназа росгвардии.
  10. 75Сергей Звание
    75Сергей
    -2
    Сегодня, 08:45
    Мы по-прежнему ждем признания наших Побед от Запада, но не будет этого, помощь нацистам Украины будет идти до тех пор, пока их невыдавят в Польшу!
    Кстати, после того, как Эуропа стала отправлять "беженцев" с Украины обратно в "неньку", эти ... тела потянулись в Россию, т.к. здесь их мобилизовывать явно не будут.
    А теперь вопрос, а оно нам НАДО, это же пятая колонна, их менталитет - тихо стырил и пошел, называется нашел!
    1. Shkilet Звание
      Shkilet
      0
      Сегодня, 08:55
      Видимо есть какие-то научные работы по этому вопросу? Насчёт "стырил" у нас тоже не всё в порядке, 90-е это показали всему миру, да и сегодня грабёж страны не остановлен
    2. 30 вис Звание
      30 вис
      -1
      Сегодня, 08:58
      Цитата: 75Сергей
      "беженцев" с Украины обратно в "неньку",

      Цитата: 75Сергей
      эти ... тела потянулись в Россию

      Цитата: 75Сергей
      а оно нам НАДО, это же пятая колонна, их менталитет - тихо стырил и пошел, называется нашел!

      Э то Вы о Тимуре Иванове ? Заместителе Сергея Кожугетовича Шойгу ? laughing
  11. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    0
    Сегодня, 09:14
    Один "типок" - бывший полковник в видосе высказался, что Харьков не окружать будут и не "брать" - а просто отрежут от Свиностана ! И что вы скажите нам??? hi
    1. Аргон Звание
      Аргон
      0
      Сегодня, 09:37
      Так и надо делать! Отрезать и ждать, пока они сдадутся.