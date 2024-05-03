Возник заочный спор между ISW и разведкой США по вопросу якобы переброски ВДВ РФ в украинском конфликте
На сайте польского интернет-издания Wiadomosci вышла статья, в которой автор описывает волнения Вашингтона по поводу складывающейся в украинском конфликте ситуации.
Как пишет Катажина Богданьска, из-за океана поступила весьма тревожная информация от американцев. Суть её в том, что российские военные перебрасывают свои силы из Запорожской области на Донбасс и на северо-восток. По мнению американских военных аналитиков, эти шаги призваны усилить наступательные действия, которые якобы готовит Кремль.
Как сообщают американские спецслужбы в своём последнем анализе хода военных действий, российская армия якобы перебрасывает части воздушно-десантных дивизий из Запорожской области севернее. Институт военных исследований указывает, что такие действия, скорее всего, укрепят и активизируют текущие российские наступательные операции.
Американский Институт изучения войны (ISW) пока не увидел подтверждения перемещения ВДВ на другие направления. Возник даже своеобразный заочный спор, где одни переброску ВДВ «видят», другие – нет.
Как пишет автор польской статьи, «любые перемещения российских десантников из Запорожской области в сторону востока Украины требуют более детального изучения».
В данный момент, по мнению американцев, России удобно воспользоваться нынешним окном уязвимости ВСУ до того, как военная помощь США начнет достигать линии фронта.
В последние месяцы американская и европейская пресса всё менее уверенно говорит о так называемой победе Украины на поле боя. Запад, очевидно, никогда не сможет открыто признать победу РФ и успех в СВО, проводимой российскими военными. Но, конечно, Вашингтон, не откажется от помощи ВСУ. Иначе всё это снизит все возможные мировые «рейтинги» США в качестве гегемона, каким они себя считали многие годы.
Однако и военно-экономическая помощь, оказываемая Белым домом и его прислужниками в ЕС, становится всё более тяжким бременем. Осуществляя крупные финансовые вливания в украинский нацизм, США и многие европейские государства создают проблемы для собственной политико-экономической системы.
Но резко перестать спонсировать Киев эти страны тоже не могут себе позволить. Поэтому и в данном случае фактор времени и реальных ресурсов превалирует.
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