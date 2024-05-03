АНПА Manta Ray от Northrop Grumman вышел на испытания
Первое опубликованное фото АНПА Manta Ray от Northrop Grumman
В течение нескольких последних лет американская компания Northrop Grumman по заказу агентства перспективных разработок DARPA ведет разработку автономного необитаемого подводного аппарата Manta Ray. Не так давно она сообщила о завершении сборки первого опытного изделия этого типа, а также показала его внешний вид. Теперь же стало известно, что подводный беспилотник был готов еще раньше и даже успел пройти первые ходовые испытания.
Тайные испытания
Программа Manta Ray («Скат-манта») была запущена агентством DARPA в 2019-20 гг. Ее целью является создание крупногабаритного и тяжелого АНПА, способного осуществлять продолжительное плавание с большой полезной нагрузкой. В конкурсной части программы участвовало несколько компаний, но в конце 2021 г. заказ на подробную проработку проектов и строительство опытной техники получили только Northrop Grumman и PacMar Technologies.
К настоящему времени оба участника программы построили опытные АНПА. «Пакмар» вывела свой аппарат на испытания еще в сентябре прошлого года. «Нортроп-Грумман», в свою очередь, отчиталась о завершении изготовления своего «Ската» только 8 апреля 2024 г. К пресс-релизу на эту тему приложили первую фотографию реального АНПА в его актуальном облике. При этом технические подробности, по очевидным причинам, не раскрывались.
Ожидалось, что в ближайшее время изделие Manta Ray от Northrop Grumman выйдет на заводские ходовые испытания, на которых должно будет показать свои способности к плаванию, маневрированию, выполнению команд или к самостоятельной работе. Однако теперь появились новые любопытные сведения.
Аппарат в воде
1 мая агентство DARPA сообщило, что новый опытный АНПА уже прошел полномасштабные ходовые испытания. Как оказалось, их провели еще в феврале и марте – до первой открытой публикации о завершении строительства аппарата. Проверки проводились на морском полигоне у берегов Южной Калифорнии. Кроме того, часть мероприятий провели на суше.
Как сообщает DAPRA, в ходе недавних испытаний прошел проверку оригинальный способ транспортировки и развертывания АНПА. В разобранном виде в штатных контейнерах «Ската» по автодорогам доставили с завода-изготовителя в шт. Мэриленд на калифорнийский полигон, где вновь собрали и подготовили к работе. Никаких затруднений при этом не возникло.
Затем опытное изделие спустили на воду. Аппарат совершал плавание на поверхности и под водой, двигался с разной скоростью и на разных глубинах, а также демонстрировал работу двигательной установки, рулей и прочих систем и механизмов. Проверялись все режимы хода, предусмотренные проектом. Впрочем, подробности таких испытаний не сообщаются.
DARPA опубликовало три новые фотографии с прошедших испытаний. Они впервые показывают изделие Manta Ray в воде и при хорошем освещении. Один из снимков демонстрирует работу специалистов: двое участников проекта стоят на подводном аппарате, а за ними находится некая аппаратура, подключенная к бортовым системам АНПА.
Новые подробности
Первая фотография, опубликованная почти месяц назад, позволяла понять только общий вид и отдельные технические особенности АНПА Manta Ray от Northrop Grumman. Новые материалы от DARPA не раскрывают всех подробностей, но позволяют уточнить некоторые вопросы и сделать определенные выводы.
Работа с бортовыми приборами АНПА
Как уже было известно, внешне Manta Ray похож на летательный аппарат схемы «летающее крыло». Он имеет выпуклый корпус с парой боковых крыльев-консолей. В кормовой части имеется вертикальная плоскость. Верхняя обшивка корпуса имеет люки для доступа внутрь и выполнена из разных материалов либо просто выкрашена в разные цвета.
Размеры аппарата ранее были неизвестны, и определить их было невозможно. Теперь же появилась возможность примерно оценить их – благодаря фото с людьми. Ширину изделия можно оценить в 13-14 м. Общая высота с учетом вертикального «киля» превышает 2 м. При всем этом, длина АНПА остается под вопросом, т.к. ракурс на опубликованных фото серьезно нарушает пропорции и мешает оценить ее. Масса и водоизмещение тоже пока останутся неизвестными.
Стал известен способ передвижения АНПА. DARPA сообщает об использовании принципа планирования за счет изменения плавучести и особой формы корпуса. Это ограничивает максимальную скорость и маневренность, но позволяет значительно улучшить экономичность и дальность плавания. Как именно аппарат управляет своей плавучестью, не уточняется.
DARPA сообщает, что на борту Manta Ray имеется несколько отсеков для полезной нагрузки с разными размерами и вместимостью. По всей видимости, они находятся под темно-серыми участками обшивки. На новых фото видно, что на последних имеются люки с рядами винтов или замков. При этом специалисты стараются не наступать на эти участки поверхности АНПА и используют мягкий коврик.
Характерные прямоугольные вырезы в обшивке, замеченные на первом известном фото, оказались нишами для кнехтов, используемых при швартовке. Кроме того, в верхней поверхности аппарата имеются лючки для доступа к внутренним разъемам и подключения необходимой аппаратуры.
Оба варианта АНПА Manta Ray создаются в качестве носителей разнообразной полезной нагрузки. В недавней новости DARPA подтвердило эти планы, но не стало уточнять конкретные варианты оснащения и применения. Вполне возможно, что такие вопросы пока находятся на стадии проработки, и список возможного целевого оборудования еще не определен.
Конкурентные преимущества
Главной задачей программы Manta Ray является создание тяжелого АНПА с большой полезной нагрузкой и высокой продолжительностью плавания, тогда как подрядчики DARPA должны найти оптимальный облик такого изделия, а также технологии и решения для его реализации. Все подробности проекта от Northrop Grumman пока остаются неизвестными. Однако уже понятно, чем он должен заинтересовать потенциального заказчика, и за счет чего планируется обойти конкурента.
Задачу повышения дальности и продолжительности плавания предлагается решать за счет специфического способа передвижения – изменения плавучести и планирования в толще воды. Такой принцип давно и хорошо известен, а также используется в разных проектах. При этом «Скат» является наиболее крупным из АНПА, двигающихся подобным образом. Его размеры обеспечивают большую площадь поверхности и соответствующие гидродинамические характеристики. Кроме того, внутри крупного корпуса можно разместить емкие батареи. Все это позволяет рассчитывать на автономность в недели или месяцы.
Ранее «Нортроп-Грумман» рассказывала еще об одном решении, которое должно положительно повлиять на продолжительность миссий. АНПА будет иметь режим ожидания со сниженным энергопотреблением, в котором сможет оставаться на морском дне до получения команд на возобновление движение. Кроме того, предлагается идея донных зарядных станций, способных снабжать аппараты энергией прямо во время их нахождения в море.
Сообщалось о разработке новой системы управления, которая сможет в полной мере использовать потенциал конструкции в части дальности и продолжительности похода. Она сможет управлять аппаратом на всех режимах, а также контролировать работу целевого оборудования. В ходе недавних испытаний система управления, похоже, показала свои возможности, но точные результаты этих мероприятий неизвестны. Ожидается, что в будущем систему управления проверят и в контексте управления дополнительным оборудованием.
Конкурентным преимуществом может стать разборная конструкция АНПА. Она значительно упрощает переброску и развертывание аппарата на новых театрах. Возможность использования стандартных контейнеров резко снижает требования к транспорту и к портовой инфраструктуре. Кроме того, отпадает необходимость в выделении для крупного подводного беспилотника отдельного места у пирса. Если аппарат не должен будет выходить в море в течение длительного времени, его можно будет попросту поднять из воды и убрать в штатные контейнеры.
Задел на будущее
В ближайшие месяцы агентство DARPA планирует продолжать испытания двух экспериментальных подводных аппаратов и сравнивать их. К концу 2025 г. проведут анализ испытаний и выберут наиболее удачный образец, а также определят его перспективы. Затем он получит развитие и дойдет до эксплуатации в войсках либо станет основой для новых разработок.
В свете доступной на данный момент информации проект Manta Ray от Northrop Grumman выглядит вполне достойно. В нем есть ряд любопытных решений и технологий, которые позволяют решить основные задачи программы. Удастся ли с их помощью обойти конкурирующую разработку, станет известно только в будущем.
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