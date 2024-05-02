Представитель Пентагона: ядерное оружие РФ в космосе может сделать непригодной к использованию околоземную орбиту

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Представитель Пентагона: ядерное оружие РФ в космосе может сделать непригодной к использованию околоземную орбиту

Белый дом продолжает нагнетать атмосферу вокруг выдуманных самими американскими властями якобы существующих у Москвы планов по применению в космосе ядерного оружия. Одновременно Вашингтон обвиняет в наличии таких намерений и Китай, что совсем неудивительно.

Обычно, как это сложилось издавна, все подобные претензии означают, что сами Штаты намереваются совершить очередной опасный шаг, на этот раз в части милитаризации космоса. Ну или как минимум Пентагон под очередную байку о новой стратегической угрозе не только Америке, но и всему миру, естественно, попросить дополнительные миллиарды на финансирование программ по противостоянию «коварным русским и китайцам» у Конгресса.



Дабы навести ещё большей жути, американские пропагандисты-фантазеры начинают строить прогнозы последствий применения российскими военными ядерного оружия в космосе. О последствиях возможных «звездных войн» на слушаниях в подкомитете Палаты представителей по вооруженным силам Конгресса США рассказал помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны заявил законодателям в среду, что Россия разрабатывает «неизбирательное» противоспутниковое ядерное устройство, которое будет представлять угрозу для всех спутников, эксплуатируемых странами и компаниями по всему миру.

Концепция, которой мы обеспокоены, заключается в том, что Россия разрабатывает и — если мы не сможем убедить их в обратном — в конечном итоге запускает в космос ядерное оружие, которое будет оружием неизбирательного действия

— приводит «пророчество» американского военного чиновника телеканал NBC News.

При этом Пламб все же отметил, что новая угроза «не является неизбежной», но Пентагон и «вся администрация Байдена» обеспокоены этой российской программой. Отвечая на вопрос конгрессменов о потенциальном эффекте от применения такого оружия, Пламб сказал, что низкая околоземная орбита, насыщенная большим количеством спутников, в результате станет непригодна для использования, возможно, на срок до года из-за излучения от ядерного взрыва.

Комментарии Пламба — это первый случай, когда администрация Байдена обсуждает потенциальный российский противоспутниковый потенциал на открытых слушаниях в Конгрессе, отмечает издание. Выступление Пламба последовало аккурат после того, как во вторник министр обороны Ллойд Остин, не упоминая конкретное оружие, разрабатываемое Россией, заявил на другом слушании в Палате представителей, что ядерный взрыв в космосе «будет иметь разрушительные последствия для многих наших возможностей в космосе» и выведет из строя спутниковые группировки других стран.

Так и хочется добавить: выходит, и российских, и китайских, и индийских, и даже иранских. Зачем, спрашивается, это реальное самоуничтожение собственных спутников и космических аппаратов дружественных РФ стран нужно Москве? К сожалению, никто из конгрессменов не догадался задать этот вопрос главе Пентагона и его подчиненному, что вызывает большие сомнения в их адекватности. Впрочем, глядя на поведение президента Байдена, да и некоторых престарелых конгрессменов, удивляться особо нечему.
35 комментариев
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  1. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +3
    Сегодня, 17:18
    А ядерное оружие США в космосе этого не сделает?
    1. Kvakosavrus Звание
      Kvakosavrus
      +6
      Сегодня, 17:31
      Ядерное оружие США делает каждый кубический метр вакуума демократическим!
      1. Grencer81 Звание
        Grencer81
        +3
        Сегодня, 17:36
        Каждый кубический миллиметр.И цивилизованным.
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          +4
          Сегодня, 17:54
          Представитель Пентагона: ядерное оружие РФ в космосе может сделать непригодной к использованию околоземную орбиту
          Наличие США на планете земля, делает непригодной планету, для нормальной жизни.
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 18:02
            Представитель Пентагона: ядерное оружие РФ в космосе может сделать непригодной к использованию околоземную орбиту

            Да не за космос они беспокоятся, а за свои военные спутники в космосе... Вот их ядерный взрыв на орбите вполне может сделать непригодными к эксплуатации... am
        2. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 17:58
          Правильно! И ещё белым, англосаксом! Формула WASP в действии!
  2. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 17:19
    Пламб сказал, что низкая околоземная орбита, насыщенная большим количеством спутников, в результате станет непригодна для использования, возможно, на срок до года из-за излучения от ядерного взрыва.
    recourse Как получится, так и будет... request
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +1
      Сегодня, 17:51
      Чушь полнейшая -в вакууме /в космосе/ не будут действовать многие факторы поражения ЯО. Излучения на орбите и так хватает, а при космических расстояниях скорее всего и ЭМИ окажется не очень эффективен, разве что отразившись от ионосферы....
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 18:03
        Ну, будут полярные сияния по всему шарику, и магнитные бури тоже. Эх, метеозависимым придётся трудно...
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 17:19
    «Обычно, как это сложилось издавна, все подобные претензии означают, что сами Штаты намереваются совершить очередной опасный шаг, на этот раз в части милитаризации космоса» —

    — "Держи вора!" ...
  4. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +3
    Сегодня, 17:20
    Россия разрабатывает и — если мы не сможем убедить их в обратном — в конечном итоге запускает в космос ядерное оружие

    И ведь даже не солгал - в конечном итоге наши МБР, действительно, полетят через космос
  5. Enceladus Звание
    Enceladus
    +4
    Сегодня, 17:20
    Breaking news! В унитазе белого дома обнаружена российская термоядерная бомба! Дерьмом накроет весь мир.... laughing
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 18:08
      Ну да, ну да, они уже и на МКС нагадили--- не умеют пользоваться толчком
  6. popul
    popul
    +2
    Сегодня, 17:21
    Рассеять на орбите металлическую дробь - и орбита станет непригодной к использованию
  7. Монтесума Звание
    Монтесума
    +5
    Сегодня, 17:21
    Представитель Пентагона: ядерное оружие РФ в космосе может сделать непригодной к использованию околоземную орбиту

    А политика Америки вполне может сделать непригодной для жизни планету Земля.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 18:11
      ......непригодной для жизни планету Земля.

      А потом и другие планеты! Об этом Пол Андерсон, американский писатель фантаст, писал в рассказе "Сестра Земли" ещё в середине XX века
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 17:24
    Что самое главное это брехня действует,как же будут уничтожены космические спутники несущие демократические ценности,а остальные спутники ,так на них ядерная бомба не действует они же толстокожие не и демократические.Схвают такое " пойло ".
  9. Mister22408 Звание
    Mister22408
    +1
    Сегодня, 17:31
    Просто кетайсы узнали что на самом деле возит на орбите их Х-37...Правда это "космик" для матрасников, но агенство "ОБС" все знает...:-)
  10. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +2
    Сегодня, 17:53
    низкая околоземная орбита, насыщенная большим количеством спутников, в результате станет непригодна для использования, возможно, на срок до года из-за излучения от ядерного взрыва.

    Что за бред ? Взрыв многое превратит в мусор , но никак не помешает запускать новые аппараты
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +2
      Сегодня, 17:58
      Цитата: КВУ-НСвД

      Что за бред ?

      Ну что Вы, зачем помощнику министра самой демократичной демократии знать какую-то там плебейскую физику...
      Не удивлюсь, если вскоре они будут говорить об отравлении ядерными отходами трех китов, на которых стоит Земля...
      1. КВУ-НСвД Звание
        КВУ-НСвД
        +2
        Сегодня, 18:05
        Но тогда получается , что даун-патриций толкает речь перед сборищем таких же даунов-патрициев и ни у одного не возникает вопросов . Хреновый тогда это симптом . Есть риск , что мозги не включается и при угрозе обмена ядерными ударами .
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          0
          Сегодня, 18:16
          Цитата: КВУ-НСвД
          даун-патриций толкает речь перед сборищем таких же даунов-патрициев и ни у одного не возникает вопросов

          Может, у кого и возникли, но не было смысла портить торжественность момента
          Житихина без всякого шума шлепнули на Лубянке, даже не вздергивая предварительно на дыбу, потому что все и так было ясно. Официально, чтобы народу было понятнее, его обвинили в связях с мировым троцкизмом и эстонским Генеральным штабом. В суматохе как-то запамятовали, что эстонского Генерального штаба не существует уже полгода, поскольку накрылась и сама Эстония, но напомнить об этом Берии никто не решился — вопрос, в конце концов, был непринципиальный. Бушков, "Крючок для пираньи"

          Вообще Бушков к Сталину очень даже почтительно относился, это он шутейно:))))
          Так и тут - обвинить РФ в распространении ЯО надо, а акцентировать внимание на грубейшей ошибке - зачем? Эдак кто-то еще решит, что Пламб и в остальном заблуждается...
  11. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 18:00
    ядерное оружие РФ в космосе может сделать непригодной к использованию околоземную орбиту

    А вот американское принесет тудыть демокрамию, макдак и дружбо-магию! wassat
  12. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 18:01
    Même en temps que néophyte je pense qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser une arme atomique dans l'espace pour neutraliser les orbites basses suffisamment de "déchets" feraient bien le travail.
    Et détruire avec une arme "aveugle" cela reviendrait AUSSI à détruire les siens , non ?
  13. алабурга Звание
    алабурга
    +1
    Сегодня, 18:02
    Значит или уже разместили, или вот вот разместят свое яо в космосе матрасники.
  14. avtandil Звание
    avtandil
    +2
    Сегодня, 18:06
    ДАВЫЧО?? Не ожидали от русских ДИКАРЕЙ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ?! Президент России сказал простые слова: зачем НАМ этот мир, если в нём не будет РОССИИ. Неужели кто-то ещё не понял?
  15. avtandil Звание
    avtandil
    0
    Сегодня, 18:08
    Уверен, что ВВП уже максимально наращивает наши вооружённые силы. Нам конкретно показали, что готовится новый поход на Россию.
  16. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:09
    Представитель Пентагона: ядерное оружие РФ в космосе может сделать непригодной к использованию околоземную орбиту
    . Шулера, маститые, брехливые...
    Они сколько договоров пох х х хоронили, не иафитицировали и все.
    Да и система у них такая, простая, простая, легко отказываются от обязательств, данных/подписанных предыдущей администрацией...
  17. avtandil Звание
    avtandil
    +1
    Сегодня, 18:13
    Не могу понять одного. У России уже есть всякое оружие. И космическое тоже. Откуда такая уверенность, что Запад выживет? Мы же в первые секунды отправим ракеты на европу, америку и австралию. Англосаксов не станет.
  18. avtandil Звание
    avtandil
    0
    Сегодня, 18:18
    Следующая глобальная раса на Земле будет негритянская. Или пингвинская. Ё.. Неужели возрождение земной цивилизации придет из Антарктиды?!
  19. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 18:19
    Так и нечего вам делать на околоземной орбите tongue
  20. Lupo Звание
    Lupo
    0
    Сегодня, 18:24
    avtandil .. Мы же в первые секунды отправим ракеты на европу, америку и австралию.
    Не отправим, у нас с вами кнопок нет. А те, кто это может.. Читайте Бжезинского
  21. Луенков Звание
    Луенков
    0
    Сегодня, 18:25
    Не вижу помех говорить по этой теме в ООН открыто сразу со всеми.
  22. Denis812 Звание
    Denis812
    0
    Сегодня, 19:03
    А ядерное оружие США в космосе этого не сделает?

    Вы не понимаете, это другое. Это свободное, демократическое оружие, точнее даже просто волеизъявление всех народов мира, включая подконтрольные всяким диктаторским режимам.
    Бомба США на орбите - это глас Господа, дарующий избавление, а то, что предлагает кровавый Мордор это уничтожение всех демократических ценностей, что есть на планете.

    Как сможет мир жить без CNN или ESPN?
    Вот избирательное уничтожение спутников, например, Россия24 - помогло бы прогрессу человечества.

    Эхх...:)
  23. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 19:07
    Россия разрабатывает «неизбирательное» противоспутниковое ядерное устройство, которое будет представлять угрозу для всех спутников, эксплуатируемых странами и компаниями по всему миру.

    1. Чего его разрабатывать. Ядерный взрыв в космосе абсолютно не проблема.
    2 Спутники США - оружие, которое активно используется на Украине. Давно пора взорвать.
    3. США и НАТО потеряют значительно больше спутников, чем Россия. Штаты вообще будут не боеспособны.