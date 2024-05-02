Financial Times: Проблемы с международной торговлей из-за ситуации в Красном море могут сохраниться до конца года

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Financial Times: Проблемы с международной торговлей из-за ситуации в Красном море могут сохраниться до конца года

Практически с началом наземной операции в секторе Газа начались и проблемы с судоходством в Красном море и Аденском заливе из-за действий йеменских хуситов.

Напряженная ситуация в регионе сохраняется уже седьмой месяц и, как пишет Financial Times, вряд ли она изменится к лучшему до конца 2024 года. Данную точку зрения подтвердил и глава датской судоходной компании Moller-Maersk Винсент Клерк.



Перебои в международной торговле из-за ситуации в Красном море продолжатся, как минимум, во второй половине года

- сказал Клерк, добавив, что у него нет оптимизма по поводу того, что в ближайшее время их корабли будут ходить через Суэцкий канал.

Глава компании Moller-Maersk заметил, что не видит пока признаков ослабления напряженности в регионе.

Стоит ещё раз напомнить, что сложившаяся там ситуация напрямую зависит от положения вокруг сектора Газа. Очевидно, что безопасное судоходство в Красном море будет восстановлено, если Израиль прекратит свою операцию в палестинском анклаве.

Есть и другой вариант, когда западные страны во главе с США перейдут от морского присутствия в регионе к наземной операции против хуситов Йемена. Однако на такие риски они вряд ли пойдут в нынешней геополитической ситуации.

Пока же торговым судам западных стран и Израиля придётся и дальше совершать крюк через мыс Доброй Надежды, т.е. в обход Африки, теряя миллионы долларов.
6 комментариев
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  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 20:48
    "Пока же торговым судам западных стран и Израиля придётся и дальше совершать крюк через мыс Доброй Надежды, т.е. в обход Африки, теряя миллионы долларов."

    В этом есть своя романтика! (шутка)
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      0
      Сегодня, 21:02
      Пока же торговым судам западных стран и Израиля придётся и дальше совершать крюк через мыс Доброй Надежды, т.е. в обход Африки

      Морской беспилотник-камикадзе, в принципе, сделать не сложно.
      Сбросить его с проходящего судна - и привет всей международной морской торговле в любой точке мирового океана.
      Странно, что хуситы пока до этого не додумались
  2. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 20:56
    Проблемы и в Панамском канале, там засуха и сильно снижен трафик.
  3. Denis812 Звание
    Denis812
    +1
    Сегодня, 20:59
    Пока же торговым судам западных стран и Израиля придётся и дальше совершать крюк через мыс Доброй Надежды, т.е. в обход Африки, теряя миллионы долларов.

    Велкам на Северный морской путь. Там дольше (в их случае) но дешевле и безопаснее
  4. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 20:59
    Надо нам приложить все силы чтобы эти проблемы не заканчивались в интересах благосостояния России.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 21:07
    Прогноз очень оптимистичный,США из за кризиса в Красном море не страдают.Иран простили ,попросили больше не надо пугать Израиль.Ввели ни какие санкции против экспорта Иранской нефти( кстати западные эксперты в нефтетрейдинге чуть ли не матом обложили лично байдена,за его самонадеянность .Старый что ты несёшь.Мой перевод на русский.)Иран отвёл морскую базу от Йемена на отдых.Если Европе надо пусть расчехляется,а так бздунам только через мыс Доброй Надежды.В Красном море правят договорняки.Иран всегда на связи через Омман.Да и теряют миллионы рядовые потребители, а не перевозчики и хозяева грузов.