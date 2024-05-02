Экс-нардеп Рады призналась, что на Украине были прилеты по складам с дальнобойными западными ракетами Storm Shadow

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Экс-нардеп Рады призналась, что на Украине были прилеты по складам с дальнобойными западными ракетами Storm Shadow

ВС РФ планомерно наносят удары по территории Украины, уничтожая военные объекты ВСУ в глубоком тылу, при этом серьезно усложняя противнику доставку вооружения, в том числе западного, на фронт.

В свою очередь, заявляя о прилетах в разных регионах страны, киевские власти регулярно сообщают о попаданиях по гражданской инфраструктуре и обвиняют нашу страну в «терроре».



Между тем правда то и дело «просачивается» наружу. Например, обсуждая в ходе недавнего интервью местным СМИ ситуацию с украинцами, якобы сотрудничающими с российскими спецслужбами, экс-нардеп Верховной Рады Анна Гопко призналась, что на Украине были прилеты по складам с дальнобойными западными ракетами Storm Shadow.

При этом она отметила, что попадания были «очень точными». В связи с этим Гопко выразила уверенность, что о местонахождении западного вооружения россиянам сообщили информаторы, находящиеся на территории Украины.

Стоит напомнить, что ВСУ используют вышеупомянутые дальнобойные ракеты для ударов по российской территории. Так, недавно атаке с использованием Storm Shadow в очередной раз подвергся Луганск (ЛНР). Удар пришелся по машиностроительному заводу, который уже в скором времени должен был заработать и обеспечить рабочими местами несколько десятков граждан.
22 комментария
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 17:56
    В связи с этим Гопко выразила уверенность, что о местонахождении западного вооружения россиянам сообщили информаторы, находящиеся на территории Украины.

    Чтобы что-то объяснить, приходится и правду порой говорить... На одной лжи далеко не уедешь - глаза всем не завяжешь и уши всем не заткнешь...
  2. Fachmann Звание
    Fachmann
    +5
    Сегодня, 17:57
    Что можно сказать нашим военным?
    Как говорил великий Ленин: "Верной дорогой идёте, товарищи"!
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +1
      Сегодня, 19:02
      И разведка порадовала и искандерчик точно прилетел и зарево огромное было. Приятно.
  3. frruc Звание
    frruc
    -1
    Сегодня, 18:01
    Так, недавно атаке с использованием Storm Shadow в очередной раз подвергся Луганск (ЛНР).

    Xoxлы заявили, что вчера (1 мая) поразили военный полигон с техникой и военнослужащими в п. Рогово (ЛНР) этими самыми ракетами в кол-ве 3-х штук.
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      0
      Сегодня, 19:04
      Это они только говорят. Сколько дезы от них было, с их фейками: склеиными и монтированными видео разных участков и из старых видосиков. Они даже здорово и не парятся, для кастрюль заходит.
  4. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +4
    Сегодня, 18:02
    Чем больше будет успехов Вооружённых Сил России на фронте, тем больше будет таких помощников в тылу всу.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 18:03
    Помощ партизан и подпольщиков самое то, что нам надо и пойдёт на пользу нашего общего дела, освобождение нашей земли от нечисти - нелюди!
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 18:06
    Не надо верить всяким ,надо верить только документальному контролю.
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      +1
      Сегодня, 18:21
      Работу с сочувствующей агентурой на чужой территории никто не отменял.
  7. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +5
    Сегодня, 18:16
    А вот и само сообщение: Наблюдатели подсчитали, что на уничтоженном вчера в Одессе складе боеприпасов находилось 12 000 снарядов калибра 155 мм, 22 ракеты Storm Shadow, 14 ракет SCULP, 4 бронемашины CV 90 и запчасти к еще 20 таким бронемашинам. Все уничтожено подчистую.
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      +3
      Сегодня, 18:23
      Зато укропье воет, что погибли "мирная" бытовая техника и товары для детей из интернет-магазинов. Вот уже где лицемерие, неужели неясно, что горели и взрывались боеприпасы, находившиеся на этом складе.
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +3
        Сегодня, 18:30
        Цитата: Южноукраинец
        А вот и само сообщение: Наблюдатели подсчитали, что на уничтоженном вчера в Одессе складе боеприпасов находилось 12 000 снарядов калибра 155 мм, 22 ракеты Storm Shadow, 14 ракет SCULP, 4 бронемашины CV 90 и запчасти к еще 20 таким бронемашинам. Все уничтожено подчистую.

        Цитата: А. Эверт
        Зато укропье воет, что погибли "мирная" бытовая техника и товары для детей из интернет-магазинов. Вот уже где лицемерие, неужели неясно, что горели и взрывались боеприпасы, находившиеся на этом складе.

        Причём склады принадлежали конторе "Почта украины". Детонация "посылок" и "бандеролей" долгое время не позволяла пожарным расчётам приступить к тушению открытого огня.
        1. А. Эверт Звание
          А. Эверт
          +1
          Сегодня, 18:48
          Так "Новая почта" или "Почта усраины"? Вроде пишут, что " Новая почта".
          1. Ныробский Звание
            Ныробский
            +1
            Сегодня, 19:01
            Цитата: А. Эверт
            Так "Новая почта" или "Почта усраины"? Вроде пишут, что " Новая почта".

            Да вы правы - "Новая почта", хотя наименование особой роли не играет, поскольку они используют сугубо гражданские организации в военных целях. Главное то, что "бандерольки" взорвались и не дошли до "адресата". yes
            1. А. Эверт Звание
              А. Эверт
              +1
              Сегодня, 19:04
              Ну да, вот ведь какие "кондиционеры" некачественные пошли. Взрываются почем зря, прямо "беда"...
  8. bars042 Звание
    bars042
    -1
    Сегодня, 18:17
    Да шо такое происходит с этими экс`ами ?!
  9. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 18:51
    Неугомонная " Гганя Ггопко". Пора бы ей уже резюме в евробардели готовить. Для арабов- сойдет.
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 19:02
      В 2014 году журнал Foreign Policy включил её в список 100 мировых мыслителей. Это же "гигант мысли" и "мать усраинской дерьмократии", а Вы её в бордель...
  10. next322 Звание
    next322
    0
    Сегодня, 18:52
    экс-депутат рады-все знает......и врать никогда не станет winked
  11. 30 вис Звание
    30 вис
    0
    Сегодня, 18:57
    Ну и ведьма эта самая Гопко .Вурдалакша ..... Прямо из повестей и романов Николая Васильевича Гоголя ....
  12. Дмитрий Иванов_1991 Звание
    Дмитрий Иванов_1991
    +2
    Сегодня, 19:00
    на фото - простой пример местечковости. Вышиванка головного мозга. Флаг. Вышиванка.
    Что только доказывает местечковость и какое-то завидование другой нации-соседу, в попытках показать - вот-вот-вот, я -вот тут.. И прыгать при этом, чтобы заметили. Махать руками.

    Представьте себе русского человека, который постоянно бы постился на фоне флага России, в ушанке, с балалайкой и стаканом гранёным на столе. Вызывало бы смех? да.
    Заместо флага России повесим флаг Франции, добавим багет, одежду мима и на фоне плакатик Эйфелевой Башни. Тоже выглядит бредом? да.
    а вот украинцы этого не понимают.
    и эти вышиваночно-показушные фото-видео вечно говорят об их местечковом мировоззрении что ли.

    я не разжигаю ненависть - просто предлагаю взглянуть на эту девушку , вышиванку под этим углом зрения.
    .
  13. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 19:01
    Это был выверенный прилет в отмщение жертв "2 мая 2014 года"!

    А безмозглая курица, член команды Зе-Ермака, возмущена, что кто-то оказывается сдал склад боеприпасов (законная военная цель), который был размещен в центре Одессы на сортировочной "Новой Почты" (?!)