Если его перехватят на улице, когда он идет в магазин, то, к сожалению, особой пользы от него не будет

Украинский военный по имени Константин, чье подразделение действует в Херсонской области, не видит пользы на фронте от насильно мобилизованных граждан. Если человека схватили во время похода в магазин, то вряд ли он будет полезен на передовой.Об этом солдат ВСУ заявил в беседе с журналистами эстонской телерадиокомпании ERR.- утверждает украинский военный.По его мнению, граждане, записывающиеся в ВСУ на добровольной основе, очень отличаются от мобилизованных, так как они гораздо лучше мотивированы. Константин утверждает, что добровольцы приносят большую пользу на фронте, в то время как мобилизованные «небоевые товарищи» «менее полезны».Эту тему представители прибалтийского СМИ подняли потому, что с прошлого месяца на Украине были ужесточены условия проведения мобилизационных мероприятий.Украинский офицер по имени Ярослав, с которым также поговорили эстонцы, высказался по поводу бесполезности подготовки новобранцев в рекрутском центре. По его мнению, их гораздо лучше обучили бы на передовой в реальной боевой обстановке более опытные сослуживцы.Новый украинский закон о мобилизации был одобрен главой киевского режима Владимиром Зеленским в середине апреля. Он начинает действовать с 18 мая. Документ предусматривает более жесткие правила мобилизации граждан в ряды ВСУ. В частности, теперь каждый украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет, даже имеющий освобождение от воинской службы, будет должен всегда иметь при себе военный билет.