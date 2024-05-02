«Небоевые товарищи»: украинский военный не видит пользы на фронте от насильно мобилизованных граждан

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«Небоевые товарищи»: украинский военный не видит пользы на фронте от насильно мобилизованных граждан

Украинский военный по имени Константин, чье подразделение действует в Херсонской области, не видит пользы на фронте от насильно мобилизованных граждан. Если человека схватили во время похода в магазин, то вряд ли он будет полезен на передовой.

Об этом солдат ВСУ заявил в беседе с журналистами эстонской телерадиокомпании ERR.



Если его перехватят на улице, когда он идет в магазин, то, к сожалению, особой пользы от него не будет

- утверждает украинский военный.

По его мнению, граждане, записывающиеся в ВСУ на добровольной основе, очень отличаются от мобилизованных, так как они гораздо лучше мотивированы. Константин утверждает, что добровольцы приносят большую пользу на фронте, в то время как мобилизованные «небоевые товарищи» «менее полезны».


Эту тему представители прибалтийского СМИ подняли потому, что с прошлого месяца на Украине были ужесточены условия проведения мобилизационных мероприятий.

Украинский офицер по имени Ярослав, с которым также поговорили эстонцы, высказался по поводу бесполезности подготовки новобранцев в рекрутском центре. По его мнению, их гораздо лучше обучили бы на передовой в реальной боевой обстановке более опытные сослуживцы.


Новый украинский закон о мобилизации был одобрен главой киевского режима Владимиром Зеленским в середине апреля. Он начинает действовать с 18 мая. Документ предусматривает более жесткие правила мобилизации граждан в ряды ВСУ. В частности, теперь каждый украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет, даже имеющий освобождение от воинской службы, будет должен всегда иметь при себе военный билет.
12 комментариев
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  1. Peter1First Звание
    Peter1First
    +5
    Сегодня, 17:34
    Лукавит этот ВСУшник -никто их на линии фронта учить не будет! Их просто пошлют впереди себя и вместо себя матёрые националисты-старослужащие, чтобы ценой их жизни продлить свою! Потому и "не товарищи"...
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +1
      Сегодня, 17:38
      Насильно мобилизованных - брать в плен. Пусть выучат сигнал "Волга".

      Бандеровцев- добровольцев - уничтожать. Вряд ли они поддадутся перевоспитанию.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 17:46
      Лукавит этот ВСУшник -никто их на линии фронта учить не будет! Их просто пошлют впереди себя и вместо себя

      Ну да... Девять из десяти мобилизованных и необученных станут грузом 200-ти или 300-то, а десятый действительно выучиться и обучиться и присоединится к "матерым националистам", чтобы посылать вновь прибывших мобилизованных и необученных новичков вперёд вместо себя... am
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 17:35
    ... украинский военный не видит пользы на фронте от насильно мобилизованных граждан

    Зато видят пользу западные кураторы Зе и К*, ведь вашингтонский обком под эту мобилизацию и пакет помощи Киеву протолкнул. Надо же кому-то против РФ воевать на ЛБС, "ЧВК укрорейх" должна отработать все вложенные в неё финансы.
  3. zelivee Звание
    zelivee
    0
    Сегодня, 17:40
    Пусть радуется ,что таких присылают,Рада приняла законопроект позволяющий умственно отсталым служить в тук и учебках. Ещё не много времени и этих в окопы загребать начнут.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 17:51
    Это не взгляд из окопа... это болтовня после второго, третьего стакана...
  5. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 18:03
    Какая интересная НОВОСТЬ! Столько в ней нового! laughing
  6. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +2
    Сегодня, 18:06
    Всё равно тцкщники на усраине будут грести всех и вся, чтобы выполнить план по могилизации. На мясные штурмы можно отправлять и немотивированных. А другой тактики у всу пока нет. Если, конечно, сырский не решит вопрос с утилизацией в мясных штурмах порядком надоевших ему "мотивированных" из правосеков бывшей 67 омбр и азивцев из 3 ошбр.
  7. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    +2
    Сегодня, 18:11
    Если его перехватят на улице, когда он идет в магазин, то, к сожалению, особой пользы от него не будет

    Абсолютно верно. А вот если его перехватить, когда он идет из магазина, то пользы будет гораздо больше.
  8. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 18:17
    И где этому одноклеточному хероев то набрать? wink
  9. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 18:25
    Украинцам придётся массово умирать до самых американских выборов, а это до самой осени. Так что любой условный Мыкола, подойдёт, чтобы стрелять куда покажут. Американцам надо тянуть время, жизни украинцев ничего не стоят для этой цели. request
  10. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 19:07
    Пусть теперь вместо майдана свинорылые скачут на минном поле wink