Украинский нардеп предсказал «быструю адаптацию» ПВО ВС РФ к ракетам ATACMS
Несмотря на долгий отказ удовлетворять настойчивые просьбы Киева, Соединенные Штаты поставили на Украину тактические баллистические ракеты дальнего радиуса действия MGM-140 ATACMS (Army TACtical Missile System) класса земля-земля для РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS. Когда американские ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров, а равно их количество поступили на вооружение ВСУ, держится в секрете.
Однако, судя по сообщениям Минобороны РФ о первых перехватах этих боеприпасов российскими зенитчиками, произошло это еще осенью прошлого года. О двух сбитых средствами ПВО ВС РФ оперативно-тактических ракетах ATACMS впервые российское военное ведомство заявило в сводке от 27 октября 2023 года.
Затем это очередное западное «чудо-оружие», которое киевский режим, конечно, начал применять для нанесения ударов вглубь российских территорий, перехватывалось силами противовоздушной обороны ВС РФ неоднократно. Причем с декабря прошлого года по апрель нынешнего данные боеприпасы в сводках Минобороны не упоминаются. Видимо, в прошлом году была поставка небольшой партии ракет, а новые поступили на Украину после одобрения Конгрессом крепко зависшего на несколько месяцев в нижней палате пакета помощи Киеву в размере 61 млрд долларов.
В середине апреля за неделю наши зенитчики сбили десять американских ракет, 28 апреля еще пять и шесть на следующий день. Очевидно, стремясь испортить россиянам первомайский праздник, максимальное количество ракет ВСУ выпустили за вчерашние сутки. Минобороны сообщает, что всего силами ПВО были сбиты шесть оперативно-тактических ракет ATACMS. В частности, очень неплохо в перехвате этих воздушных целей зарекомендовали себя ЗРК «Бук-М3».
И вот с немалым запозданием советник комитета по вопросам нацбезопасности Верховной рады Украины Иван Ступак в интервью американскому журналу Newsweek предсказал, что российская ПВО ну «очень быстро» адаптируется и научится сбивать американские баллистические ракеты ATACMS. На это он отвел нашим зенитчикам, которые и знать не знают, что им еще только предстоит адаптироваться и начать сбивать американские боеприпасы, два месяца.
— видимо после посещения гадалки предрек украинский нардеп.
При этом в качестве примера способности российской ПВО адаптироваться к новым западным средствам поражения Ступак привел статистику, согласно которой эффективность систем радиоэлектронной борьбы ВС РФ привела к снижению точности попадания по целям американских снарядов M982 Excalibur до шести процентов. Другими словами, в цель попадает только один из семнадцати 155-мм высокоточных управляемых активно-реактивных снарядов (АРС) увеличенной дальности со спутниковой системой наведения, поставляемых ВСУ. Надо было американскому журналисту спросить у «ясновидящего» украинского нардепа, сколько времени он предрекает истребителям F-16, если они все-таки появятся в небе над Украиной.
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