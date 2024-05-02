Российские войска нанесли удары по объектам в Кривом Роге и по колонне ВСУ к северо-востоку от Харькова

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Российские войска нанесли удары по объектам в Кривом Роге и по колонне ВСУ к северо-востоку от Харькова

Российские войска наносят удары по объектам противника в Днепропетровской области. Сообщается о взрывах в Кривом Роге – крупном промышленном центре не только Днепропетровщины, но и фактически всей подконтрольной киевскому режиму территории.

Взрывы в Кривом Роге прогремели с интервалом около 15 минут. Местные жители сообщают о том, что как минимум один из взрывов прогремел на объекте промышленности. О том, где именно, пока не говорится.



Также удары нанесены по объектам и позициям противника в Харьковской области. Известно о том, что в результате одного из таких ударов были поражены сразу 9 единиц военной техники противника. Этот удар, по последним данным, пришёлся по колонне ВСУ в районе харьковского села Заречное. Оно находится на правом берегу Северского Донца, северо-восточнее Харькова. Вместе с военной техникой уничтожены были и те, кто её сопровождал. По самым скромным оценкам, ликвидировано 18 украинских военнослужащих.



Переброска военной техники для её применения в боевых действиях (в том числе и у границ Российской Федерации) сорвана нашими войсками.
1 комментарий
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  1. Аргон Звание
    Аргон
    0
    Сегодня, 19:07
    По колоннам бить, это хороший тон! Одобрямс