Эксперты прогнозируют вероятный ответ Москвы на конфискацию Западом российских активов
В России существуют специальные счета типа «С», на которых хранятся деньги и ценные бумаги иностранных инвесторов, в том числе, западных. Теперь эти средства могут оказаться конфискованными властями РФ.
Так американские эксперты, опрошенные журналистами агентства Reuters, прогнозируют ответ Москвы на конфискацию Западом заблокированных российских активов. В общей сложности представители СМИ пообщались с шестью экономистами и юристами.
Так, управляющий инвестициями компании Aigenis Владимир Язев заявил, что, по его мнению, власти РФ могли бы изъять выплаты по западным активам, хранящимся на счетах «С». Помимо этого, Москва могла бы организовать блокировку внебиржевых активов, принадлежащих инвесторам из стран Запада.
Другой эксперт предположил, что Россия могла бы предложить вариант обмена замороженных активов на ценные бумаги компаний из РФ. В противном случае может быть принято решение о конфискации западных средств в пользу российского государства.
В целом, эксперты пришли к единому выводу. Они считают, что если западные лидеры решат конфисковать российские активы, Москва не будет иметь возможности совершить симметричные действия из-за того, что имеющиеся в пределах ее досягаемости иностранные инвестиции меньше по объему, чем хранящиеся на Западе российские средства.
В январе 2022 года агентство РИА Новости оценивало стоимость размещенных в России западных активов в сумму 288 миллиардов долларов. К концу прошлого года их объем снизился и составил 215 миллиардов.
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