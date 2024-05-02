Эксперты прогнозируют вероятный ответ Москвы на конфискацию Западом российских активов

31
Эксперты прогнозируют вероятный ответ Москвы на конфискацию Западом российских активов

В России существуют специальные счета типа «С», на которых хранятся деньги и ценные бумаги иностранных инвесторов, в том числе, западных. Теперь эти средства могут оказаться конфискованными властями РФ.

Так американские эксперты, опрошенные журналистами агентства Reuters, прогнозируют ответ Москвы на конфискацию Западом заблокированных российских активов. В общей сложности представители СМИ пообщались с шестью экономистами и юристами.



Так, управляющий инвестициями компании Aigenis Владимир Язев заявил, что, по его мнению, власти РФ могли бы изъять выплаты по западным активам, хранящимся на счетах «С». Помимо этого, Москва могла бы организовать блокировку внебиржевых активов, принадлежащих инвесторам из стран Запада.

Другой эксперт предположил, что Россия могла бы предложить вариант обмена замороженных активов на ценные бумаги компаний из РФ. В противном случае может быть принято решение о конфискации западных средств в пользу российского государства.

В целом, эксперты пришли к единому выводу. Они считают, что если западные лидеры решат конфисковать российские активы, Москва не будет иметь возможности совершить симметричные действия из-за того, что имеющиеся в пределах ее досягаемости иностранные инвестиции меньше по объему, чем хранящиеся на Западе российские средства.

В январе 2022 года агентство РИА Новости оценивало стоимость размещенных в России западных активов в сумму 288 миллиардов долларов. К концу прошлого года их объем снизился и составил 215 миллиардов.
31 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alystan Звание
    alystan
    +3
    Сегодня, 19:15
    Помимо этого Россия начинает готовить дорожную карту план действий по разрыву дипломатических отношений с США и странами, которые поддержат закон о конфискации российских ЗВР.

    Список стран будет состоять из США, Японии, Канады, стран Прибалтики, ФРГ, Франции и Финляндии.

    Будет несколько этапов разрыва отношений. С понижением уровня отношений на первое время в посольствах Турции и Израиля будут работать консулы этих стран для оказания помощи своим гражданам, проживающим в России. Собственность и имущество дипломатов этих стран и государственные активы будут заморожены и обращены в доход государства.

    Список частных компаний и активов, связанных с правительствами этих стран, уже существует. Суммарная стоимость возможных к изъятию активов оценивается в $78 млрд на сегодняшний день.

    Стоимость дипломатической собственности еще $2,4 млрд.
  2. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +7
    Сегодня, 19:17
    Так 215 млрд - это не вся сумма, если взять всех нерезидентов, то экономисты говорят что западных всех активов в 3 раза больше чем наши. Поэтому Европа то и боиться брать наши средства, т.к. основная доля их активов у нас как раз европейская. Вот и тянут уже 3-й год, а если бы могли, то сразу же забрали когда заморозили.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +4
      Сегодня, 19:27
      Особенно кузяво будет не тронуть активы тех, кто таки из России не сбежал а продолжает хоть как-то работать.. А вот ухилянтов - взгреть по полной на всю катушку и показательно. Ибо не фиг..
      1. антивирус Звание
        антивирус
        +4
        Сегодня, 20:04
        Для нас все хуже :очень многие западные инвесторы - это наши иванов иван Иванович. Сбежавшая электричка, набитая баблом.
        Все 2000 и 10гг инвестировал кипр и тп офшоры. Защемить нашим нефтгазсталь олигархов. Получилось бы полунационализация коллективных дерипвски-мордашевых. Изъятие прибылей за 20 лет.
        Отдельно япония. Сша возможно?
  3. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +5
    Сегодня, 19:21
    К концу прошлого года их объем снизился и составил 215 миллиардов.

    В смысле национализировали или таки измена и вывели потому что кто-то не заморозил западное в РФ?
  4. esl462 Звание
    esl462
    +9
    Сегодня, 19:22
    Америкосы конфисковали ГОСУДАРСТВЕННЫЕ активы России, а у нас находятся частные. На это мы никак пойти не могëм. Остальное-надувание щëк перед электоратом.
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      0
      Сегодня, 19:48
      Цитата: esl462
      На это мы никак пойти не могëм.

      С чего бы?
      Мотивировать это действиями США и пусть к США и стучатся за компенсациями.
      1. al3x Звание
        al3x
        -1
        Сегодня, 20:38
        А вы бы на месте крупных инвесторов рискнули бы свой капитал вкладывать в страну, которая может кинуть частника из-за государственных разборок? Я бы мимо прошёл. А те, кто уже вложились тоже будут не в восторге, возможно даже захотят вывести свои активы от греха подальше.
        1. Hitriy Zhuk Звание
          Hitriy Zhuk
          0
          Сегодня, 20:46
          Цитата: al3x
          А вы бы на месте крупных инвесторов рискнули бы свой капитал вкладывать в страну

          А не важно кто бы чо там рискнул.
          Они вкладываются в по сути в вывоз ресурсов или сборку авто из комплектухи своей же.
          Станкостроение или производство процессоров "иностранные инвесторы" тут не подымут.
          Проще просто забыть бредни про "влажность западных инвестиций".
          И вспомнить о офиглиардах что пылилися в США(а могли быть вложены государством в производства внутри РФ).
          И наконец то сделать выводы, наказать виновных.
        2. fif21 Звание
          fif21
          0
          Сегодня, 21:10
          Цитата: al3x
          А вы бы на месте крупных инвесторов рискнули бы свой капитал вкладывать в страну, которая может кинуть частника из-за государственных разборок?

          А разве Запад не кинул частников из РФ ? И началось это еще в Греции . Поэтому заморозить активы всех , и если начнут их использовать , то обернуть в пользу РФ. hi
      2. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +1
        Сегодня, 20:39
        Уже пошли.
        У банка JPMorgan Chase и его дочки конфисковали 200 и 180 млрд (правда, рублей, а не долларов).
        Только есть один маленький нюанс - JPMorgan Chase попытался вывести свои средства из России. Тех, кто не пытается вывести - не трогают.
      3. fif21 Звание
        fif21
        +1
        Сегодня, 21:06
        Цитата: Hitriy Zhuk
        Мотивировать это действиями США

        США вовремя не предоставили визы на сходняк МВФ , РФ уже вычеркнули из зоны доллара . Вот Вам и мотивация . hi
    2. bk0010 Звание
      bk0010
      +2
      Сегодня, 20:27
      Цитата: esl462
      Америкосы конфисковали ГОСУДАРСТВЕННЫЕ активы России
      Не только, да и плевать.
      Цитата: esl462
      На это мы никак пойти не могëм.
      Могём, уже J.P.Morgan за вымя взяли.
    3. sdivt Звание
      sdivt
      +1
      Сегодня, 20:44
      Цитата: esl462
      Америкосы конфисковали ГОСУДАРСТВЕННЫЕ активы России

      Технически - не конфисковали.
      По крайней мере, на сегодняшний день - не конфисковали. Заморозили. Это совершенно не одно и то же.
      Второе.
      На сами США приходится, дай бог, меньше 10% от этих 300 млрд. Остальное - в Европе. Что-то - в Японии
      Да, эти ребята вполне могут завтра придумать уловку, как их именно конфисковать, вполне могут.
      Но на сегодня они всё-таки заморожены, а не конфискованы
  5. Peter1First Звание
    Peter1First
    +2
    Сегодня, 19:24
    Так надо не выпускать и заблокировать хотя бы оставшиеся 215 миллиардов!
  6. юрий Л Звание
    юрий Л
    +3
    Сегодня, 19:27
    Ну да,эффективно отвечаем.Они ( США)5 лярдов конфисковывать стали,а мы им сполна ответили...540млн.(1/10) Все,JP Morgan-банкрот.На 300лярдов похоже своими 30 ответим.А больше нет( ну не такая у нас была большая для инвестиций экономика,как хотя бы китайская,увы), а что интересного было ,то по тихой договоренности с инвесторами продавалось последние два года по спецразрешениям Правительства,пусть и с дисконтом( иногда известия об этом выплывали в СМИ,но..быстро пропадали) Так что бойся Запад,как уколем тебя иголкой в ответ на твой удар здоровенной дубиной,как уколем!
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +3
      Сегодня, 19:42
      Это показательная акция. Ибо JP Morgan - это свято, никто даже подумать не мог что его посмеют тронуть хоть на цент. Кого угодно - но только не жирных котов.. А тут - на тебе. Причём - не просто волей гаранта или там какой-то международной инстанции, а показательно решением обычного местного суда. Однако - нехороший для них прецедентик-то... Выходит - не одним американским судьям из захолустья таким развлекаться можно..
  7. Владимир М Звание
    Владимир М
    +4
    Сегодня, 19:28
    Надо средства производства забирать у евролюдей, находящиеся на территории России. А счета это так.
    1. антивирус Звание
      антивирус
      +1
      Сегодня, 20:10
      Строго по классикам:надо развивать свои производительные чилы и производственые отношения. А отобрали - не отобрали - это о прибылях из прошлом десятилетии.
      Будущее страны как видит наш кремль?
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 19:53
    Интересно ,если запад всётаки конфискует наши активы ,мы обязаны гасить наши долговые обязательства? laughingГосударственный долг РФ почти 53 млрд.Кому должны тому прощаем.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 20:00
      Не всё так просто с этими активами.Это не у соседа деньги в долг взять ,а потом не отдавать.
  9. Бускан
    Бускан
    +3
    Сегодня, 19:58
    Что насчёт ответственности "эффективных менеджеров" вообще хранивших деньги за границей? Почему не вывели в январе 22? Не надо писать, что они не знали о начале СВО.
    1. Керенский Звание
      Керенский
      0
      Сегодня, 21:05
      Что насчёт ответственности "эффективных менеджеров" вообще хранивших деньги за границей? Почему не вывели в январе 22?

      Активы, это не совсем деньги и кусковое золото. Вот идёт теплоход, 11/18 которого принадлежит Российско - Китайской компании, в которой наша доля 5/8, из которых 51% принадлежит государству. Что будете скручивать на ходу?
  10. Бускан
    Бускан
    0
    Сегодня, 20:00
    Цитата: tralflot1832
    Интересно ,если запад всётаки конфискует наши активы ,мы обязаны гасить наши долговые обязательства? laughingГосударственный долг РФ почти 53 млрд.Кому должны тому прощаем.

    Здравствуйте. Конечно, обязаны гасить.
    Иначе будет как с швейцарской фирмой Нога, если помните эту историю.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 20:18
      У нас на западе и так все конфисковано,кроме посольств.А так они сопрут свои же 53 млрд $.Мы в расчёте.С" Ногой" это не тот вариант,для примера.
    2. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 20:51
      А что там было? Вроде они судились-судились, да не высудились.
  11. gorunov Звание
    gorunov
    +2
    Сегодня, 20:18
    Взять украинскими активами
  12. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    +1
    Сегодня, 20:31
    ИМХО помимо конфискации их активов надо еще и принять закон предварительно, дающий право нашим властям легализовывать практику обхода лицензий на производство,авторские права и демонстрацию контента в границах РФ в отношении крупных западных компаний .
    Этакое "каперское свидетельство 21 века" - гос-во продает лицензии внутренним резидентам , разрешающие и создающие благоприятствование деятельности по созданию внутри страны (и в обход лицензирования) контрафакта западных брендов ,которые мы технически можем подделывать.
    Условно -можем подделывать "Сникерс" - берём и подделываем , занимаем им свой рынок, продвигаем подделку по меньшей цене на соседние. Можем пускать в кинотеатрах западное кинище в обход лицензии - берём и пускаем . Можем подделывать западные муз.альбомы или игровую продукцию - берём и подделываем в условиях того,что гос-во этого не прессует ,этих инициаторов не гоняет и даже помогает им выбивать буржей из их ниш в сопредельных рынках.

    Всё э то делается не просто так а по "счётчику" - мы это подаем как компенсацию экономического ущерба ,нанесенного нам западом. Компенсируем с % - все, все свободны.
    Запад должен усвоить что за все нужно платить ,что ущерб будет посчитан и возмещен с процентами.
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:35
    Выход у запада из РФ будет дорогой ,а вход будет ещё дороже.
  14. Denis812 Звание
    Denis812
    0
    Сегодня, 20:57
    Я не очень понимаю, почему эта история до сих пор не завершилась.
    Западу уже давно плевать на право собственности и это ясно.
    Объяснить ему что такое это право собственности его собственный суд не может.

    Остановка только одна - вооружённая сила.

    У меня лично есть собственность за рубежом но мне уже немножко похрен. Пока эти дрязги успели в другие так скажем комфортные зоны повыводить. А что до того, что в ЕС, вы уже просто определитесь, забираете или не забираете. Заберёте, ну ок, три месяца на продажу. Главное людей трудоустроить, но потом пох. Дом продать вообще не проблема. ые овцы в Евросоюзе. И не менее ые в наших организациях.

    В соотвествии с этим будем работать. А то приходишь в посольство РФ тебе одно звонят, читаешь СМИ - другое. Дебилы...
  15. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 21:02
    В России существуют специальные счета типа «С», на которых хранятся деньги и ценные бумаги иностранных инвесторов, в том числе, западных. Теперь эти средства могут оказаться конфискованными властями РФ.

    Ну можно было бы сделать ещё хитрей, я конечно не юрист, но можно заявить этим инвесторам, что их деньги мы разместили за границей и если хотят их назад, то пусть требуют их от запада.