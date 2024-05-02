Главу нацразведки США вызвали в сенат в связи с ситуацией на поле боя в украинском конфликте

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Главу нацразведки США вызвали в сенат в связи с ситуацией на поле боя в украинском конфликте

На слушания в американский сенат была вызвана глава национальной разведки Эйврил (Аврил) Хейнс. Основной вопрос, который интересовал на этот раз сенаторов, касался украинского конфликта и потенциала российской армии. Примечательно, что этот интерес возник на фоне многочисленных заявлений ряда американских генералов об «иссякающем военном потенциале России» и о «нехватке оружия и боеприпасов». Видимо, отдельным сенаторам в США надоело это слушать, видя, что украинская армия в последние месяцы только и делает что отступает, сдавая позиции «армии с иссякающим потенциалом».

Эйврил Хейнс в ходе слушаний дала понять, что слухи о якобы иссякающем военном потенциале Российской Федерации на поле боя сильно преувеличены. По словам Хейнс, ВС РФ добиваются перевеса и при использовании обычных вооружений.



Директор нацразведки США:

Мы видим сдвиг на поле боя в пользу Москвы. У России есть потенциал для тактических прорывов на разных участках линии фронта, включая Донецкий и Харьковский.

По словам Хейнс, российские войска демонстрируют прогресс.

У Эйврил Хейнс сенаторы поинтересовались, где именно, как считает разведка США, может остановиться украинский конфликт и каким может быть дальнейшее развитие ситуации. Глава службы, осваивающей десятки миллиардов долларов ежегодно, не смогла ответить на этот вопрос.

Хейнс:

Вполне очевидно, что скорого улучшения для Украины ситуации на поле боя не приходится.
11 комментариев
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  1. Anarchist Звание
    Anarchist
    +3
    Сегодня, 19:34
    Как же у них пуканы то разрывает...
    Столько бабок вложили, а Россия идёт вперёд.
    Скоро янки начнут переговоры, с цель обмануть и выиграть время.
    Но вот наши говорят, что боевые действия не остановят, даже в случае ведения переговоров.
    Будем надеяться, что наши развешивать уши больше не станут.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 20:54
      Так Хейнс в январе 2024 года говорила, что "у русских снаряды кончаются быстрее нежели они могут производить..."

      Ссылка: https://yandex.ru/video/preview/3264023042533251808
  2. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +3
    Сегодня, 19:36
    Хейнс прямо миссис очевидность! Понятно , и так что никакого прогресса для окраины не будет и впредь без ввода контингентов нато.
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 19:48
      До выборов резидента сша осенью 2024 года будет стабильно преподноситься картинка, что оказание военной помощи усраине дало положительную тенденцию, а вот потом..
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 20:19
      Хейнс......скорого улучшения для Украины ситуации на поле боя не приходится.

      Выкинуть ее из национальной разведки и отправить кастрюли драить.
  3. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 19:49
    Основной орган внешней разведки и контрразведки США - ЦРУ. А на ковер вызывают главу нацразведки США, одну из 17 других основных разведывательных служб США.

    Возглавляет эту службу с 21 января 2021 года Эврил Хейнс, первая в истории США женщина - директор Национальной разведки.

    На нее возложено исполнение обязанностей советника президента США, советника Совета национальной безопасности, советника Совета внутренней безопасности по вопросам разведки, а также она руководит исполнением Программы Разведывательного сообщества.

    Может за это все ей и выпало отдуваться?
  4. belost79 Звание
    belost79
    0
    Сегодня, 19:57
    Я смотрю, там в спецслужбах деградация похлеще наших.
    1. Фразах Звание
      Фразах
      0
      Сегодня, 20:28
      Да чего там, всё то же только в профиль. Пирамиды по одному лекалу строятся.
  5. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 20:24
    Хейнс: Вполне очевидно, что скорого улучшения для Украины ситуации на поле боя не приходится.
    Скорее Хейнс предоставила комиссии сента ровно ту информацию которую хотят от неё слышать.
  6. Markoni1950 Звание
    Markoni1950
    0
    Сегодня, 20:42
    Спасибо ЦРУ за столь впечатляющие результаты деятельности! А вы говорите у нас воруют... У нас приворовывают , как последние бандюки из 90-х в шароварах "Адидас" на босу ногу!
  7. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 20:55
    Проштрафилась. В подразделение жинок и на фронт, кровью искупать промахи.