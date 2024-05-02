Главу нацразведки США вызвали в сенат в связи с ситуацией на поле боя в украинском конфликте

Мы видим сдвиг на поле боя в пользу Москвы. У России есть потенциал для тактических прорывов на разных участках линии фронта, включая Донецкий и Харьковский.

Вполне очевидно, что скорого улучшения для Украины ситуации на поле боя не приходится.