Минобороны показало уничтожение ракетным ударом позиционного района ПВО ВСУ с ЗРК IRIS-T в Харьковской области

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Минобороны показало уничтожение ракетным ударом позиционного района ПВО ВСУ с ЗРК IRIS-T в Харьковской области

Российские ВКС на отлично отработали по позиционному району ПВО ВСУ в Харьковской области. Разведка, получив данные о позиции зенитного ракетного комплекса IRIS-T в районе села Островерховка Змиёвского района, передала их нашим лётчикам. Совершая боевой вылет, те нанесли высокоточный ракетный удар по пусковой установке ЗРК немецкого производства, переданной Берлином войскам киевского режима.

Примечательно, что за всем происходящим спокойно «наблюдал» дрон ВС РФ, который осуществлял съёмку местности, находясь в непосредственной близости от позиционного района ПВО противника.





На опубликованном Минобороны РФ видео можно наблюдать, как двумя ракетами наносится точечный удар, в результате которого следуют основные взрывы, а потом следует и детонация боекомплекта зенитной батареи вооружённых сил Украины. Так, несколько сотен миллионов долларов в виде натовского ЗРК буквально взлетели на воздух. Ликвидирован в результате этого удара и личный состав зенитного подразделения, который длительное время готовили для эксплуатации IRIS-T.

29 комментариев
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  1. alystan Звание
    alystan
    +18
    Сегодня, 19:36
    Приятная новость. И качество картинки на высоте.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +10
      Сегодня, 19:45
      .Ликвидирован в результате этого удара и личный состав зенитного подразделения, который длительное время готовили для эксплуатации IRIS-T.


      Личный состав ЗРК досрочно отправится в Германию.IRIS-T это немецкий ЗРК и за пультами управления явно не украинцы сидели.Жалко не сказали чем это так Ириску приложили.Свое оружие надо рекламировать.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +7
        Сегодня, 19:52
        В продолжении поста.
        Кстати не первая Ириска,уничтоженная в Харьковской области. Уничтожение системы ПВО IRIS-T. Фото и видео от 31 января 2024 года:

        https://rg.ru/2024/01/31/pod-harkovom-unichtozhen-nemeckij-zenitnyj-kompleks-iris-t.html

        Эта площадка использовалась еще Советской армией. До начала СВО здесь располагалась система ПВО С-300ПС, которая была уничтожена в 2022 году.
        1. krot Звание
          krot
          +3
          Сегодня, 20:21
          Приятная новость. И качество картинки на высоте

          Главное- качество удара на высоте! Так держать!
          А еще прикол, ПВО хваленое даже не видит ракеты, которые по нему летят))
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            +2
            Сегодня, 20:23
            Вот только чем ударили непонятно.
          2. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            +1
            Сегодня, 20:30
            А это точно ракеты были?Могли беспилотником, высокоточным артеллерийским снарядом или планирующей бомбой ударить.
            1. Арка Звание
              Арка
              +1
              Сегодня, 21:04
              Если честно, то всё равно чем. Главное - результат.
              Не в обиду царице полей, но для подготовки л/с для подобного комплекса требуется не менее полутора - двух лет. Так что сокращение тут приятное во всех отношениях. Фриц капут.
      2. alystan Звание
        alystan
        +4
        Сегодня, 19:57
        Раньше как-то еще вызывали сомнения такие детали (иноземные спецы за пультами), а теперь нет. Потому что кадровых военных у укров все меньше, а специально подготовленных и вовсе не осталось. Стало быть, вместе с дефицитом боевой техники у западных спонсоров скоро у самих начнется ощущаться и нехватка собственных кадров.

        Ух какой широкий круг задач уже выполняют ВС РФ в зоне СВО!
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +2
          Сегодня, 20:04
          Так только иностранные спецы и могут сидеть за пультами западных ЗРК,РСЗО HIMARS ,САУ Caesar и прочих.Откуда техника приходит, оттуда же и экипаж. Кстати на Leopard 2 A4/A6 и САУ Panzerhaubitze 2000 немцы. Есть и украинские экипажи танков,но их меньше. Погуглите. Это давно уже не секрет. Недавно накрыли в районе Харькова чехов.Они были экипажами РСЗО Vampire.
          1. alystan Звание
            alystan
            +2
            Сегодня, 20:11
            Я просто вспомнил, каким информационным шумом сопровождались сообщения о подготовке украинских специалистов на западные виды вооружения.
            Може единицы успели подготовить, а потом "плюнули" из-за низкой неэффективности и высоких временных и прочих затрат, решив "пожертвовать" своими специалистами. В планах у них наверняка уже была предусмотрено участие их вояк в боевых действиях на Украине.
            1. OrangeBigg Звание
              OrangeBigg
              +2
              Сегодня, 20:15
              Западные системы сложные ,те же ЗРК,САУ.На них надо годами учиться эксплуатации, обслуживание,то есть нужен ещё тех.персонал и экипажи для правильной эксплуатации сложной техники.А на самом простом и старом списываемом оружии вроде М-777, Leopard 2A4 можно и украинские экипажи посадить при их наличии.
              1. alystan Звание
                alystan
                0
                Сегодня, 20:18
                Скорее всего украинцев теперь уже никуда не посадят. Просто не наберут их столько.
                1. OrangeBigg Звание
                  OrangeBigg
                  +2
                  Сегодня, 20:22
                  Говорят за границей сейчас обучаются около 120 тысяч ВСУшников,но в Генштабе ВСУ хотят отказаться от этой практики,так как если в 2023 из всех отправленных на обучение за границей домой не вернулось 20%,то в 2024 году не вернулось уже треть от отправленных на обучение.Лавочку прикрывают.Будут обучать только на Украине,а сложные системы будут обслуживать иностранные экипажи.

                  Ценный трофей.Российская армия захватила редкую в ВСУ машину передовых артиллерийских наблюдателей и передового авиационного наведения М7 BFIST.Видео по ссылке ниже.

                  Основное отличие от БМП М2 Bradley, на шасси которой ее сделали, наличие на борту специального электронного оборудования управления огнем артиллерии, в частности 155-мм самоходными установками М109А6 Paladin.


                  https://vestnik-rm.ru/articles/blog-tankoveda-1945-stranicy-voennoj-istorii/bolshaya-udacha-zahvachen-m7-bfist-na-baze-bradley-s-sekretnym-oborudovaniem
                2. Арка Звание
                  Арка
                  0
                  Сегодня, 21:09
                  Для того, чтобы л/с освоил современный ЗРК требуется более полугода. Я имею ввиду подготовленный состав а не пойманных на улице или тупых волонтёров. А потом, после освоения, уже доведения до боевой готовности.
                  Освоение - это как изучение, разборка и чистка АК.
  2. Матвей Леонидович Звание
    Матвей Леонидович
    +10
    Сегодня, 19:38
    На такое можно смотреть бесконечно Красавцы наши hi
  3. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +5
    Сегодня, 19:46
    Ликвидирован в результате этого удара и личный состав зенитного подразделения, который длительное время готовили для эксплуатации IRIS-T.

    Хорошо бы это были немчики.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 19:54
      А разве есть другие варианты?
    2. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 21:00
      Конечно немцы. Машинки вот аккуратно в рядок выстроили. Не рассредоточили по объекту. Орднунг, однако.
  4. Antimondialiste Звание
    Antimondialiste
    0
    Сегодня, 19:46
    Никаких больше дронов дальней разведки.
  5. Уарабей Звание
    Уарабей
    +4
    Сегодня, 19:46
    Красивое))
    ........................
  6. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 19:51
    На опубликованном Минобороны РФ видео можно наблюдать, как двумя ракетами наносится точечный удар

    Знатно заторнадили, а может и заискандерили.
    1. Imperor_Alive Звание
      Imperor_Alive
      +1
      Сегодня, 20:14
      автор статьи утверждает, что ракеты были авиационные.
      Но в любом случае - хорошо.
    2. Imperor_Alive Звание
      Imperor_Alive
      0
      Сегодня, 20:37
      Файербомбер говорит, что ударили двумя ракетами Х-35
  7. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    +3
    Сегодня, 19:52
    Эта штука не далеко от фронта должна была быть. Не мешает взять за практику после подобного уничтожения ЗРК не далеко от переднего края ракетным ударом, еще и планирующими боеприпасами отрабатывать по подобным местам дислокации. Чтобы наверняка закрепить успех. Оно штук восемь в туда не помешает. По пол тонны каждый. yes
  8. bars042 Звание
    bars042
    +1
    Сегодня, 19:56
    Генералы НАТО, которые основали ИГИЛ и руководят террористической войной Украины против России

    http://newsstreet.ru/blog/inosmi/34026.html
  9. WBond Звание
    WBond
    +2
    Сегодня, 19:59
    ...отличная работа!!!...так держать!!!!...молодцы!!!
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 20:27
    Интересно ,в западной высокотехнологичной технике ИИ умеет на "мове " разговаривать или только на родном.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:42
    Этож сколько км до границы,если Островерховка находится югозападней Харькова.Наши БПЛА совсем "обнаглели".
    1. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      0
      Сегодня, 21:06
      . Этож сколько км до границы,если Островерховка находится югозападней Харькова.Наши БПЛА совсем "обнаглели".

      Да они летают над Одессой и районом, сам недавно видел и не один раз.