Минобороны показало уничтожение ракетным ударом позиционного района ПВО ВСУ с ЗРК IRIS-T в Харьковской области

Российские ВКС на отлично отработали по позиционному району ПВО ВСУ в Харьковской области. Разведка, получив данные о позиции зенитного ракетного комплекса IRIS-T в районе села Островерховка Змиёвского района, передала их нашим лётчикам. Совершая боевой вылет, те нанесли высокоточный ракетный удар по пусковой установке ЗРК немецкого производства, переданной Берлином войскам киевского режима.Примечательно, что за всем происходящим спокойно «наблюдал» дрон ВС РФ, который осуществлял съёмку местности, находясь в непосредственной близости от позиционного района ПВО противника.На опубликованном Минобороны РФ видео можно наблюдать, как двумя ракетами наносится точечный удар, в результате которого следуют основные взрывы, а потом следует и детонация боекомплекта зенитной батареи вооружённых сил Украины. Так, несколько сотен миллионов долларов в виде натовского ЗРК буквально взлетели на воздух. Ликвидирован в результате этого удара и личный состав зенитного подразделения, который длительное время готовили для эксплуатации IRIS-T.

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