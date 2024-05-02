Глава МИД Венгрии: Столтенберг хочет собрать деньги, чтобы продлить конфликт на Украине ещё на пять лет

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Глава МИД Венгрии: Столтенберг хочет собрать деньги, чтобы продлить конфликт на Украине ещё на пять лет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг хочет собрать деньги, чтобы продлить конфликт на Украине еще на пять лет. На этой неделе он уже поставил данное предложение на рассмотрение в первом чтении среди государств-участников альянса.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Сейчас НАТО хочет закачать новые 100 миллиардов долларов в эту войну

- написал высокопоставленный венгерский чиновник.

По его мнению, принятие данного решения приведет к затягиванию военных действий на Украине еще на пять лет. Он считает, что такой шаг несет с собой большие риски.

НАТО рассчитывает на затягивание войны еще на пять лет, а мы знаем, какие риски это несет

- заявил глава внешнеполитического ведомства Венгрии.

Сийярто называет сбор средств для нового украинского фонда безумием, которое обязательно нужно остановить. По крайней мере, чиновник высокого ранга намерен бороться за то, чтобы его страна не оказалась втянута в готовящиеся руководством Североатлантического альянса процессы. Министр иностранных дел Венгрии выступает категорически против поставок оружия украинским военным, подготовки иностранными инструкторами военнослужащих ВСУ и сбора для киевского режима еще 100 миллиардов долларов.

Ранее Сийярто говорил о том, что руководство НАТО стремится стать координатором поставок западного оружия на Украину и подготовки личного состава украинской армии. Руководство и 31 страна-участница альянса поддерживают такую цель, но Венгрия – 32-й член НАТО – не хочет этого.
7 комментариев
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  1. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    -1
    Сегодня, 20:30
    Так наверно и Столтенберг в корман немного положит, не только Зе бабки холявные прикорманивать, вот и Столтенберг решил тоже на дачку под Киевом, тьфу на Канарских остравах обжится, или островок прикупить, а может уже в Штаты на пмж собрался, только боюсь он долго не проживёт, после выхода в отставку, спецы найдут этого урода-руссофоба!
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 20:36
      Так они разворуют свои склады быстрее,чем Украина свои разбазарила после распада СССР.На Украине политики за счёт этого обогащались и эти так же хотят.Другое дело что деньги они возможно и выделят,а вот где найдут снаряды и найдут ли их вообще чтобы купить вопрос.Но тут приоритет выделить деньги и под шумок их растащить по карманам.Это их приоритет.А после этого хоть потоп.Но склады они свои растащат,а на производство,чтобы восполнить их запасы уйдут годы.В какой то момент они просто не смогут поддерживать конфликт ,снабжать ВСУ не смогут и тогда то и наступит мир.
  2. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 20:37
    Руководство и 31 страна-участница альянса поддерживают такую цель, но Венгрия – 32-й член НАТО – не хочет этого.

    Неужели и словаков "сломали"?
    Сколько шума было про 50 млрд. евро от ЕС на помощь Украине, которые, как потом оказалось, рассчитаны не несколько лет.
    Может и эти 100 млрд. "дембельских" евро от Столтенберга тоже не на один год предусмотрены? Да их еще к тому же надо собрать. Успеет генсек НАТО или нет, еще вопрос.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 20:50
      Цитата: alystan
      Может и эти 100 млрд. "дембельских" евро от Столтенберга тоже не на один год предусмотрены?

      БУДАПЕШТ, 2 мая - РИА Новости. Страны НАТО во вторник получили от генерального секретаря Йенса Столтенберга предложение о сборе нового фонда на 100 миллиардов долларов для Украины на пять лет
  3. Taskhyl
    Taskhyl
    0
    Сегодня, 20:58
    Этот конфликт в любом будет длиться эти пять лет)
  4. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    0
    Сегодня, 21:02
    Не продлится оно 5 лет , там уже воевать некому будет . Общества в принципе тем больше устают от войны,чем более они зажористы и чем больше это страдает из за войны. По ВВ1 видно, что крупный конфликт - это 3-4 года , по ВВ2 у нас 5-6 лет (хотя в Азии долбились подольше, но там и уровень жизни был сильно ниже) . Если брать за точку отсчета 24.02.22 - то год,ну полтора. А дальше там просто уже сгорят все зады ,наступит коллапс и апатия .
    Если туда до кучи еще и вагон наемников-чужой солдатни понаедет "типа помогать", то ситуация лишь усугубится -кого-то где-то эти солдаты постреляют, ограбят,зарежут под тем или иным соусом ,и понеслаась..

    Моё мнение - не будет "еще 5 лет войны" , потому что это бред. Там тупо уедет вся экономика, уедет демография, пойдет лютая нищета и чёрно-серая экономика. Ротация наводнит общество валом людей с ПТСР ,психотравмами разной тяжести, привыкшим к смерти и насилию.
    Мы ведь не будем на попах сидеть тоже - наши действия будут это усугу6лять повсеместно.
  5. Комментарий был удален.
  6. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 21:09
    Столтенберг готовит новый фонд помощи укрорейху деньгами и оружием, а некий бойцовый петушок снова взялся за свою любимую тему. Видимо, опять пробует найти единомышленников в Европе для организации совместной военной авантюры.
    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в случае прорыва Российской армией линии фронта и поступления соответствующего запроса со стороны Украины «стоит задуматься об отправке войск» в эту страну, передаёт сегодня, 2 мая, France-Presse (AFP).

    На вопрос о том, придерживается ли он выраженного ранее мнения о возможности введения войск западных союзников на Украину, Макрон ответил утвердительно.

    Простое совпадение или нечто согласованное?