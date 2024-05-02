Глава МИД Венгрии: Столтенберг хочет собрать деньги, чтобы продлить конфликт на Украине ещё на пять лет
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг хочет собрать деньги, чтобы продлить конфликт на Украине еще на пять лет. На этой неделе он уже поставил данное предложение на рассмотрение в первом чтении среди государств-участников альянса.
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
- написал высокопоставленный венгерский чиновник.
По его мнению, принятие данного решения приведет к затягиванию военных действий на Украине еще на пять лет. Он считает, что такой шаг несет с собой большие риски.
- заявил глава внешнеполитического ведомства Венгрии.
Сийярто называет сбор средств для нового украинского фонда безумием, которое обязательно нужно остановить. По крайней мере, чиновник высокого ранга намерен бороться за то, чтобы его страна не оказалась втянута в готовящиеся руководством Североатлантического альянса процессы. Министр иностранных дел Венгрии выступает категорически против поставок оружия украинским военным, подготовки иностранными инструкторами военнослужащих ВСУ и сбора для киевского режима еще 100 миллиардов долларов.
Ранее Сийярто говорил о том, что руководство НАТО стремится стать координатором поставок западного оружия на Украину и подготовки личного состава украинской армии. Руководство и 31 страна-участница альянса поддерживают такую цель, но Венгрия – 32-й член НАТО – не хочет этого.
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