Арифметический изъян 115-й омбр ВСУ: Под Очеретино мы стояли до последнего, сдерживая превосходящие в 10-15 раз российские силы

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Арифметический изъян 115-й омбр ВСУ: Под Очеретино мы стояли до последнего, сдерживая превосходящие в 10-15 раз российские силы

В стане противника ситуация дошла до того, что военнослужащие вступили в спор с блогерами и журналистами. Так, командование 115-й бригады ВСУ, которая должна была «держать позиции в Очеретино», решило опровергать заявления украинского ресурса Deep State о том, что военнослужащие именно этой бригады оставили позиции. Напомним, что ВСУ несколько дней назад потеряли контроль над Очеретино и, как следствие, над ключевыми высотами на местности. После – оборона ВСУ посыпалась в Новобахмутовке, Соловьёво, Новокалиново, Керамике и окрестностях.

В 115-й отдельной механизированной бригаде «объясняют» произошедшее так:



Заявления о том, что россияне прорвали оборону в Очеретино из-за того, что наша бригада самовольно оставила позиции и скрылась, неправдивы. Мы занимали полосу обороны от Очеретино до Керамика, по нам россияне постоянно наносили удары и часть наших позиций была уничтожена. Но никто из оставшихся бойцов не убежал.

Далее – особенно интересно:

Мы продолжали вести бой с противником, численность которого превышала нашу в 10-15 раз.

Если в бригаде ранее утверждали, что потеряли не более 20 процентов личного состава, то получается, что на позициях в Очеретино и округе оставалось около 80 процентов численности 115-й омбр. Если сопоставить это с новыми заявлениями о численности ВС РФ на этом направлении (якобы в 10-15 раз больше), то выходит это невероятные для столь узкого участка 8-13 бригад ВС РФ. Как говорится, где-то в арифметике 115-й омбр кроется значительный изъян – либо в числе собственных потерь, либо в численности противостоящих сил. Хотя в украинском случае одно другому не мешает.

В итоге командование бригады, пытаясь оправдаться, заявляет, что «бойцы находились на позициях до последнего», чтобы в бой вступила свежая бригада – 47-я. Правда, в украинских пабликах в бегстве ранее обвинили и её. А в западной прессе заявили, что эта бригада просто была разгромлена российскими войсками на участке Бердычи-Очеретино.
11 комментариев
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  1. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 20:39
    30 шт гераклов в шкурах льва против 10000 колорадов.
    Защекотали гераклов.
    А мы, якобы еще и не начинали воевать и можем еще сильнее щекотать
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 20:41
      115 бригаде сильно досталось,их должна была менять 100 бригада ,но последняя оценив ситуацию смоталась.Последняя и виновата.В результате после побега 100 бригады,смешно вернули на фронт 47 ОМБр Магура,которую размотать авиацией на марше.В итоге от 47 ОМБр мало что осталось,115 и 100 бригады расформировывать хотят.
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 21:07
      Антивирус, Вы плохо знаете украинство. Укры- народ хитрый,изворотливый,подловатенький,вороватенький и двуличный. Никогда не верьте им наслово- останетесь в дураках. Говорят- одно. Думают- другое. Делают- третье. Все просто...)
  2. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 20:41
    После – оборона ВСУ посыпалась в Новобахмутовке, Соловьёво, Новокалиново, Керамике и окрестностях.

    В окрестностях оказалось и село Архангельское. soldier
  3. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    +1
    Сегодня, 20:42
    Мда. Уж загнули так загнули в 10-15 раз. Врать надо правдоподобнее.
  4. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 20:45
    Ну а что бандеровцы должны были сказать в своё оправдание? Не признаваться же в трусости. Конечно, наступали целые орды орков, которых героически сдерживали "300 спартанцев", но вынуждены были отойти на "заранее подготовленные позиции." laughing
  5. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 20:48
    мы стояли до последнего, сдерживая превосходящие в 10-15 раз российские силы

    Старая добрая поговорка - у страха глаза велики.
    Вот это и есть её конкретное воплощение
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 20:52
    Западному читателю скармливают тему- войска РФ несут катострафические потери при наступлении,подключено всё,даже враньё блогеров которые работают на западные СМИ находясь в РФ.Так что эти объяснения 115 бригады полностью устроят западных хозяев.( Проверка документов на камеру у мигрантов в РФ,выдаётся как "отлов добровольцев" на передовую и в это верят).
    1. Арка Звание
      Арка
      0
      Сегодня, 21:12
      Была такая книга "Беги, негр, беги". Пусть изучают и осваивают как руководство к действию.
  7. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 20:55
    Мы продолжали вести бой с противником, численность которого превышала нашу в 10-15 раз.

    очередные 300 еврейцев?
  8. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 20:59
    Арифметика это москальская наука, истинный укроп такую ерунду изучать не будет. Они вон чёрное море выкопали без всяких расчётов. Так что в десять раз больше или не в десять - истинному xoxлy без разницы! wink