Арифметический изъян 115-й омбр ВСУ: Под Очеретино мы стояли до последнего, сдерживая превосходящие в 10-15 раз российские силы

Заявления о том, что россияне прорвали оборону в Очеретино из-за того, что наша бригада самовольно оставила позиции и скрылась, неправдивы. Мы занимали полосу обороны от Очеретино до Керамика, по нам россияне постоянно наносили удары и часть наших позиций была уничтожена. Но никто из оставшихся бойцов не убежал.

Мы продолжали вести бой с противником, численность которого превышала нашу в 10-15 раз.

В стане противника ситуация дошла до того, что военнослужащие вступили в спор с блогерами и журналистами. Так, командование 115-й бригады ВСУ, которая должна была «держать позиции в Очеретино», решило опровергать заявления украинского ресурса Deep State о том, что военнослужащие именно этой бригады оставили позиции. Напомним, что ВСУ несколько дней назад потеряли контроль над Очеретино и, как следствие, над ключевыми высотами на местности. После – оборона ВСУ посыпалась в Новобахмутовке, Соловьёво, Новокалиново, Керамике и окрестностях.В 115-й отдельной механизированной бригаде «объясняют» произошедшее так:Далее – особенно интересно:Если в бригаде ранее утверждали, что потеряли не более 20 процентов личного состава, то получается, что на позициях в Очеретино и округе оставалось около 80 процентов численности 115-й омбр. Если сопоставить это с новыми заявлениями о численности ВС РФ на этом направлении (якобы в 10-15 раз больше), то выходит это невероятные для столь узкого участка 8-13 бригад ВС РФ. Как говорится, где-то в арифметике 115-й омбр кроется значительный изъян – либо в числе собственных потерь, либо в численности противостоящих сил. Хотя в украинском случае одно другому не мешает.В итоге командование бригады, пытаясь оправдаться, заявляет, что «бойцы находились на позициях до последнего», чтобы в бой вступила свежая бригада – 47-я. Правда, в украинских пабликах в бегстве ранее обвинили и её. А в западной прессе заявили, что эта бригада просто была разгромлена российскими войсками на участке Бердычи-Очеретино.