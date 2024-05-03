Численность морской пехоты армии США вырастет более чем в три раза
Тренировка расчета ПЗРК Stinger из состава КМП
С 2020 г. Пентагон реализует программу развития и модернизации Корпуса морской пехоты под названием Force Design 2030. В рамках этой программы в течение нынешнего десятилетия планируется увеличить численность и нарастить боеспособность КМП. Те или иные нововведения затронут все основные компоненты Корпуса. В частности, предусмотрены меры по совершенствованию и переоснащению подразделений противовоздушной обороны.
Стартовые позиции
На данный момент КМП не располагает многочисленной и развитой войсковой ПВО. Основную работу по защите войск от воздушного нападения должны брать на себя самолеты-истребители из состава авиации Корпуса или предоставленные ВМС. Кроме того, в соответствующих обстоятельствах прикрывать войска в море и на берегу могут корабельные зенитные ракетные комплексы.
Собственные противовоздушные возможности линейных сухопутных / амфибийных подразделений и частей КМП значительно скромнее. В войсках массово распространены и используются переносные ЗРК FIM-92 Stinger. По низколетящим целям также могут применяться малокалиберная артиллерия или крупнокалиберные пулеметы на боевых машинах.
Схожими возможностями обладают батальоны (дивизионы) «маловысотной ПВО» (Low-Altitude Air Defense) из состава авиационных крыльев КМП. Каждому крылу полагается только одна такая часть. В составе батальона имеется несколько батарей, оснащенных самоходными комплексами AN/TWQ-1 Avenger. Машины этого типа построены на шасси HMMWV и несут 12,7-мм пулемет M3P, а также до 8 ракет «Стингер». Деятельность «Эвенджеров» обеспечивается РЛС типа AN/TPS-80 и более старыми изделиями.
ЗРК AN/TWQ-1 Avenger на учениях
Существующая структура и оснащение войсковой ПВО в составе КМП давно подвергаются критике. Не отказываясь от привычной риторики о превосходстве своих вооружений и техники, в Пентагоне давно указывали на необходимость изменений. Требуется увеличение числа подразделений противовоздушной обороны, постановка на вооружение новых образцов и создание полноценной эшелонированной системы, пригодной для быстрого развертывания в заданном районе.
Актуальные планы
С 30 апреля по 2 мая в Вашингтоне проходила очередная ежегодная конференция Modern Day Marine, посвященная вопросам службы и развития КМП. В первый день мероприятия с любопытным докладом выступил полковник Майк Маккарти, руководящий направлением авиационных систем в офисе заместителя коменданта КМП по авиации. Он напомнил о событиях недавнего прошлого, а также раскрыл планы дальнейшего развития авиационной и противовоздушной составляющей Корпуса.
Полковник Маккарти напомнил, как выглядела ПВО КМА до запуска программы «Форс Дизайн-2030». Так, в 2019 г. у КМП было всего четыре батареи с комплексами «Стингер» и «Эвенджер». В дальнейшем были приняты меры по увеличению численности зенитных подразделений и комплексов. Теперь речь идет о нескольких более крупных батальонах. На этом развитие ПВО КМП останавливаться не будет.
По словам М. Маккарти, актуальные планы направлены на повышение общей огневой мощи ПВО, а также на совершенствование структуры зенитных частей в соответствии с общими изменениями КМП. Ключевой особенностью программы Force Design 2030 является повышение возможностей Корпуса в контексте развертывания и распределения сил. Вместе с прочими силами и средствами должны развертываться и различные ЗРК или иные системы.
Многофункциональная РЛС AN/TPS-80 на вооружении КМП
Для этого, прежде всего, будут наращивать общие количественные показатели. До 2029 г. включительно планируется довести число зенитных батарей в КМП до 15, включая резервы. По сути, речь идет о кратном росте, хотя следует учитывать эффект низкой базы.
Новые образцы
Командование КМП планирует сохранять на вооружении имеющиеся комплексы ближней зоны Stinger и Avenger. Замена штатного ПЗРК в сухопутных / амфибийных частях и соединениях не планируется ввиду отсутствия отечественных альтернатив, а самоходный AN/TWQ-1 пока в целом устраивает Корпус.
Полковник Маккарти рассказал, что в 2025 г. ПВО КМП получит и развернет современный аналог «Эвенджера» с улучшенными параметрами – ракетно-пушечный комплекс Marine Air Defense Integrated System (MADIS). Несколько аналогичных систем ранее проходили опытную эксплуатацию, а теперь речь идет о полноценной поставке. Комплекс MADIS построен на двух бронеавтомобилях JLTV, один из которых несет боевой модуль с 30-мм пушкой и ракеты Stinger, а на втором такой же ДУБМ дополнен РЛС с АФАР, станцией РЭБ и другими приборами.
Так же в следующем году начнет службу еще один комплекс новой модели – Medium-Range Intercept Capability (MRIC). Этот ЗРК разработан на основе компонентов американо-израильской системы ПВО-ПРО Iron Dome. Он представляет собой мобильный комплекс с пусковой установкой под ракету-перехватчик Tamir.
Новые огневые средства планируют объединить в сеть с радиолокаторами обзора AN/TPS-80 G/ATOR. В ноябре 2023 г. промышленности выдан заказ на завершение разработки и поставку первых РЛС новой модели Medium Range Air Defense Radar (MRADR).
Опытный ЗРК MRIC
Точный график поставок тех или иных изделий, по понятным причинам, не сообщается. При этом нетрудно заметить, что КМП не требуется большое количество техники, и ее изготовление займет не слишком много времени. Впрочем, все требуемые структурные преобразования и поставки техники в сумме займут не менее пяти лет и завершатся лишь в конце десятилетия. Тогда же ПВО КМП получит все желаемые возможности и функции.
Эшелонированная оборона
На данный момент части ПВО Корпуса располагают только ракетами «Стингер» и крупнокалиберными пулеметами, что серьезно ограничивает их боевые возможности, радиус действия и круг поражаемых целей. По итогам выполняемых и планируемых закупок, КМП должен получить полноценную эшелонированную войсковую ПВО с достаточно широкими возможностями.
Имеющаяся на вооружении многофункциональная РЛС AN/TPS-80 предназначается для освещения воздушной обстановки в радиусе до 250-300 км. Максимальная дальность обнаружения соответствует крупным целям с большой ЭПР – самолетам, вертолетам и большим БПЛА. При этом G/ATOR может засекать и сопровождать и иные объекты, вплоть до артиллерийских снарядов и неуправляемых ракет. В режиме контрбатарейного локатора это изделие имеет дальность действия до 70 км. Тактико-технические характеристики перспективного изделия MRADR пока не раскрывались, но понятно, что оно не будет уступать нынешнему AN/TPS-80.
В качестве огневого средства ПВО дальнего и среднего радиуса в КМП будет использоваться ЗРК MRIC с ракетой Tamir. Последняя имеет дальность перехвата до 70 или до 250 км, в зависимости от модификации. Ракета способна работать по целям в широком диапазоне высот. Как и израильский «Железный купол», американский комплекс MRIC должен будет перехватывать аэродинамические и баллистические цели.
Боевые машины комплекса MADIS
В средней перспективе ближний эшелон ПВО КМП будет строиться сразу на нескольких комплексах, унифицированных по боеприпасу и имеющих существенные различия. Так, в строю останутся имеющиеся AN/TWQ-1 Avenger и FIM-92 Stinger. Самоходные и переносные ЗРК старых моделей будут по-прежнему применяться против крупных аэродинамических целей.
Современный ЗРПК MADIS так же сможет поражать «традиционные» цели, но на него возложат задачи поиска и уничтожения малых и средних БПЛА, высокоточного оружия и т.п. объектов с малой ЭПР, чрезмерно сложных или неуязвимых для старой техники. По максимальной дальности поражения ракетно-пушечный MADIS практически не отличается от Avenger или Stinger, но имеет преимущества с точки зрения обнаружения и обработки сложных целей, характерных для нынешнего времени.
Таким образом, КМП в итоге хочет получить систему ПВО, способную засекать разнообразные аэродинамические и баллистические цели в радиусе не менее 200-300 км и поражать их в схожем диапазоне дальностей. При высоких боевых качествах, все компоненты такой системы должны иметь высокую мобильность и подвижность, соответствующую специфике работы Корпуса.
Промежуточные результаты
Несколько лет назад состояние и возможности ПВО Корпуса морской пехоты США оставляли желать лучшего. Структура и оснащение соответствующих подразделений фактически не менялись в течение нескольких десятилетий и не соответствовали актуальным требованиям. Только в 2020 г. стартовала программа модернизации КМП и его противовоздушной составляющей.
К настоящему времени Пентагон успел только увеличить число зенитных подразделений и дать им технику и вооружение старых типов, что не могло привести к принципиальным изменениям. Тем не менее, уже в следующем году ожидается поступление на вооружение совершенно новых образцов с иным уровнем характеристик и возможностей. Положительные последствия этого очевидны, но полная перестройка ПВО КМП все еще остается делом отдаленного будущего.
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