Залужный – совсем пропащий. Уже не верховный, пока ещё посол

Дважды пропавший

Для него ничего невозможного нет

Страна клоунов и клонов

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный исчез во второй раз. Первый раз он пропадал в прошлом году, когда его отношения с президентом Зеленским уже начали накаляться. СМИ тогда называли самые разные версии его исчезновения, начиная с банального запоя и заканчивая тяжёлым ранением во время посещения передовой.Сейчас версий еще больше, вплоть до самых фантастических, потому следует обратить внимание на факты.Во-первых, версия индийских журналистов о ликвидации Залужного вместе с группой офицеров командного состава ВСУ вряд ли состоятельна. О ней чуть подробнее.Прежде всего – не было подтверждений от российского Генштаба и Минобороны, что непосредственно перед исчезновением Залужного наносились какие-либо удары по предположительным местам нахождения группы генералов.Как и в предыдущий раз, когда исчезал «Генерал Валера», версия о том, что он тяжело ранен в результате российского удара, в российских силовых структурах озвучена не была. Однако именно её с особым удовольствием эксплуатировали многочисленные журналисты и военкоры.Но Залужный появился потом целым и невредимым. Ко всему прочему нигде не указано, кто из генералов погиб вместе с Залужным. Да и зачем ему с ними встречаться? Военный переворот готовить пока рано, а обязанности в генштабе он уже не исполняет. Потому такую гипотезу можно считать плодом фантазии горячей индийской дамочки с их телевидения.Вторая версия озвучивается, главным образом, в российской жёлтой прессе. Она проста, как колумбово яйцо: у Залужного запой. Вполне возможно, Залужный и на передовой появлялся в явно нетрезвом виде. Но если бы запой продолжался так долго, вероятнее всего, шестёрки Зеленского и СБУ, и ГУР поступили бы с ним как в знаменитой сцене из «Апокалипсиса сегодня».Здесь самое место её напомнить: приехали, подняли силой с кровати, окунули под холодный душ, чтобы галлюцинаций на потолке от работающего вентилятора не было, потом капельница, гримирование, чтобы выглядел сносно… И – вуаля, предъявление по телевизору живого и бодрого Залужного народу, а потом – воспитательная беседа перед отправкой исполнять обязанности посла в Лондон.Хотя на днях якобы Залужного всё же показали на фото в Интернете в компании с якобы наведавшейся к нему украинской журналисткой. В Сети тут же распространилось мнение, что это фейк и вместо Залужного – двойник, поскольку мужчина на фото выглядит явно моложе, не имеет седых волос, и вообще – цвет волос другой и прическа для вечно стриженного вторым номером экс-главкома явно нехарактерная.Что ж, объективные причины не сбрасывать эту версию со счетов присутствуют, надо признать. Тогда возникает законный вопрос: а зачем надо было выставлять вместо него двойника?Вероятность того, что Залужный, всё-таки живой, можно обосновать двумя фактами.Первый: уже во время таинственной пропажи генерала армии в британских СМИ проскочила информация, что его жена зарегистрировала на себя жильё в таунхаусе в элитном районе Лондона.Факт второй: незадолго до этого, практически сразу после отставки Залужного, те же вездесущие британские СМИ распространили информацию, что недвижимость в Лондоне приобрёл Зеленский. Сначала говорили, что это бывшее королевское поместье, но потом информацию опровергли.Но дыма без огня, как хорошо известно, не бывает. Нельзя же исключать, что в действительности Зеленский купил блок в том же таунхаусе, а затем передал его по дарственной жене Залужного. Хотя и на время – пока её мужу обламывают рога сотрудники СБУ и ГУР.Это, видимо, материальное стимулирование, пока спецслужбы применяют к Залужному кнуты, Зеленский решил применить заодно пряники. Зачем – понятно, чтобы Залужный не корчил из себя замену, точнее – этакого клона Зе-президента, пусть и абсолютно непохожего на оригинал. И согласился на навязанную ему должность, а заодно и забыл о президентских амбициях.Впрочем, на Украине неугодных сотрудников силовых структур иногда и убивают. Вспомните таинственную гибель майора Геннадия Частякова, зама Залужного, от взрыва подаренной ему полковником Тимченко сувенирной рюмки в форме натовской гранаты нового образца. Это дело фактически замяли, а Тимченко даже от должности не отстранили.В любом случае, что бы ни случилось с Залужным, можно констатировать, что выборы на Украине всё-таки будут, иначе бы Зеленский так бы ни старался, чтобы Залужный вышел из игры. Исчезновение Залужного совпало с новым витком уголовных дел против офицеров ВСУ, всего же их с начала СВО посадили около 400 человек. Такая кадровая чистка явно происходит не просто так.В российских СМИ нередко можно встретить злорадные интонации по поводу пропажи экс-главкома. Только непонятно, чему тут радоваться. Кому нужна победа на выборах Зеленского при отсутствии конкурентов? Был Арестович, но он не в счёт, поскольку в бегах, и никто его кандидатом не зарегистрирует.А вообще-то, с киевским режимом клонов и клоунов чем чёрт не шутит. Сам факт выборов в «незалежной», даже неважно каких, будет означать, что всё продолжится в том же духе, как и было до этого. А именно: пресмыкание перед НАТО, полный застой в политической жизни, продолжение затяжной позиционной войны и никакой надежды на мирные переговоры.