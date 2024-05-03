Замначальника ГУР: Украине не добиться победы на поле боя в одиночку

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Замначальника ГУР: Украине не добиться победы на поле боя в одиночку

В западном издании The Economist вышла статья-интервью, где главным действующим лицом выступил генерал ГУР Вадим Скибицкий. Интервью активно обсуждается в первую очередь на самой Украине, так как генерал на фоне витиеватых формулировок и традиционных для киевского режима обвинений в адрес России «сеял зраду».

Замначальника ГУР заявил, что ситуация для Украины такова, что «даже если удастся отбросить российские войска к границам 1991 года, то войну это не завершит».



Вадим Скибицкий заявил, что «если взглянуть в сторону горизонта, то Россия, вероятно, готовится к наступательным действиям в районе Сумской и Харьковской областей».

Скибицкий:

При этом тут вопрос времени, который зависит от ситуации на Донбассе. И Россия может начать своё наступление в конце мая или начале июня, имея около 514 тысяч военнослужащих сухопутных сил, задействованных в боевых действиях на Украине. Россия создаёт и резервные подразделения численностью 15000-20000 человек для возможного их добавления к основным силам.

По словам замглавы ГУР, он не видит варианта победы Украины на поле боя в одиночку.

Всё это звучит как приглашение Запада (НАТО) напрямую поучаствовать в войне против России. И прозвучали эти слова на фоне недавнего заявления генсека НАТО Столтенберга о том, что «украинские власти не направляли запрос на ввод войска альянса в страну». Теперь украинская сторона даёт понять, что такой сценарий явно рассматривает и что вполне готова к тому, чтобы западные оккупационные войска воевали вместе с ВСУ. О том, что как минимум отдельные страны НАТО готовы в этом поучаствовать, известно ещё с момента нашумевшего заявления Макрона.
3 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:07
    «Украине не добиться победы на поле боя в одиночку» —

    — Там пол Европы с вами,один Макрон чего стоит ...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 06:08
    Интервью активно обсуждается в первую очередь на самой Украине, так как генерал на фоне витиеватых формулировок и традиционных для киевского режима обвинений в адрес России «сеял зраду».
    . Стандартная ситуация в недогосударствах, построенных на лжи! Любая капля объективной информации, не совпадающей с главной линией партии, воспринимается в штыки.
  3. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 06:09
    Вадим Скибицкий заявил, что «если взглянуть в сторону горизонта

    "... Если мы взглянем на небо вооруженным глазом, мы можем увидеть там две звездочки.. . три звездочки.. . четыре звездочки.. . Лучше всего, конечно, пять звездочек..." (х/ф Карнавальная ночь).
    А если серьёзно, не очень радуют подобные разговоры (про отправку вооруженных сил иных государств на украину). Боевой петушок Макрон не успокаевается...