Замначальника ГУР: Украине не добиться победы на поле боя в одиночку
В западном издании The Economist вышла статья-интервью, где главным действующим лицом выступил генерал ГУР Вадим Скибицкий. Интервью активно обсуждается в первую очередь на самой Украине, так как генерал на фоне витиеватых формулировок и традиционных для киевского режима обвинений в адрес России «сеял зраду».
Замначальника ГУР заявил, что ситуация для Украины такова, что «даже если удастся отбросить российские войска к границам 1991 года, то войну это не завершит».
Вадим Скибицкий заявил, что «если взглянуть в сторону горизонта, то Россия, вероятно, готовится к наступательным действиям в районе Сумской и Харьковской областей».
Скибицкий:
По словам замглавы ГУР, он не видит варианта победы Украины на поле боя в одиночку.
Всё это звучит как приглашение Запада (НАТО) напрямую поучаствовать в войне против России. И прозвучали эти слова на фоне недавнего заявления генсека НАТО Столтенберга о том, что «украинские власти не направляли запрос на ввод войска альянса в страну». Теперь украинская сторона даёт понять, что такой сценарий явно рассматривает и что вполне готова к тому, чтобы западные оккупационные войска воевали вместе с ВСУ. О том, что как минимум отдельные страны НАТО готовы в этом поучаствовать, известно ещё с момента нашумевшего заявления Макрона.
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