Замначальника ГУР: Украине не добиться победы на поле боя в одиночку

При этом тут вопрос времени, который зависит от ситуации на Донбассе. И Россия может начать своё наступление в конце мая или начале июня, имея около 514 тысяч военнослужащих сухопутных сил, задействованных в боевых действиях на Украине. Россия создаёт и резервные подразделения численностью 15000-20000 человек для возможного их добавления к основным силам.

В западном издании The Economist вышла статья-интервью, где главным действующим лицом выступил генерал ГУР Вадим Скибицкий. Интервью активно обсуждается в первую очередь на самой Украине, так как генерал на фоне витиеватых формулировок и традиционных для киевского режима обвинений в адрес России «сеял зраду».Замначальника ГУР заявил, что ситуация для Украины такова, что «даже если удастся отбросить российские войска к границам 1991 года, то войну это не завершит».Вадим Скибицкий заявил, что «если взглянуть в сторону горизонта, то Россия, вероятно, готовится к наступательным действиям в районе Сумской и Харьковской областей».Скибицкий:По словам замглавы ГУР, он не видит варианта победы Украины на поле боя в одиночку.Всё это звучит как приглашение Запада (НАТО) напрямую поучаствовать в войне против России. И прозвучали эти слова на фоне недавнего заявления генсека НАТО Столтенберга о том, что «украинские власти не направляли запрос на ввод войска альянса в страну». Теперь украинская сторона даёт понять, что такой сценарий явно рассматривает и что вполне готова к тому, чтобы западные оккупационные войска воевали вместе с ВСУ. О том, что как минимум отдельные страны НАТО готовы в этом поучаствовать, известно ещё с момента нашумевшего заявления Макрона.