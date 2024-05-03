Швейцарский дипломат: Над Украиной нависает угроза потери территорий не только из-за военного конфликта, но и из-за внутренних противоречий

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Швейцарский дипломат: Над Украиной нависает угроза потери территорий не только из-за военного конфликта, но и из-за внутренних противоречий

Швейцарская пресса актуализировала украинскую тематику в связи с намеченным на июнь так называемым «саммитом мира». Напомним о том, какую вообще делают ставку на этот саммит в Киеве и среди главных спонсоров киевского режима. Ставка состоит в том, чтобы затащить в Швейцарию как можно больше стран, но без России, и чтобы там каждая из стран поддержала хотя бы один из пунктов небезызвестной «формулы мира» Зеленского. Потом бы всё это западные шулеры вместе с украинскими подопечными представители как «поддержку Украины большинством населения планеты». Правда, на данный момент ситуация складывается таким образом, что буквально каждый день по 1-2 страны отказываются от приглашения на это сборище, откровенно давая понять, что обсуждать мир без России априори бессмысленно.

Швейцарское издание «Вельтвохе» («Мировая неделя») на этом фоне публикует интервью с бывшим помощником генерального секретаря ООН Михаэлем фон Шуленбургом. В своё время он занимался вопросами миротворческих миссий ООН в Сьерра-Леоне и Ираке.



По словам фон Шуленбурга, нужно правильно понимать термин «друзья Украины». Экс-помощник генсека ООН:

Если мы в самом деле хотим быть друзьями Украины, то основываться нужно не на оружии. Нужно предпринимать попытки достичь мира путём переговоров. И переговоры – единственная на сегодняшний день возможность, остающаяся у Киева.

Шуленбург добавил, что над Украиной нависает угроза потери территорий не только из-за вооружённого конфликта с Россией, но и из-за накапливающихся внутренних противоречий.

Швейцарский дипломат:

Без заключения соглашения Украина может уменьшиться и из-за собственной политической турбулентности.

Примечательна та характеристика, которую он даёт Западу в данном контексте. Шуленбург прямо заявил, что Украину Запад обманул постоянными обещаниями принять в состав ЕС и НАТО, не делая этого.

Шуленбург:

Вместо этого Запад использует Украину, чтобы она проливала кровь в его интересах. И у такого государства нет будущего.
15 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 06:28
    чтобы там каждая из стран поддержала хотя бы один из пунктов небезызвестной «формулы мира» Зеленского. Потом бы всё это западные шулеры вместе с украинскими подопечными представители как «поддержку Украины большинством населения планеты».
    . Шулера в т. н. большой политике, хотят играть только по своим правилам.
    В общем то, ничего нового, ничего неожиданного.
    Вот только, "мировое сообщество" дело такое аморфное, что корячится им придётся самим, а на то "мировое", всем, кто посильнее или наглее, давно уже плевать.
    Есть центры силы, за ними все и тянутся, присоединятся, тем или иным образом.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 07:30
      Вместо этого Запад использует Украину, чтобы она проливала кровь в его интересах. И у такого государства нет будущего.

      Креаклы, вы всё ж идиomы
      Как вас ещё можно назвать…???
      Могли б у России с Европой
      Транзитную соску сосать…
      Но вы предпочли вступить в НАТО,
      А НАТО, то это зачем…???
      Войны с нами НАТО не надо –
      У НАТО хватает проблем…
      Не взяли «небратья» вас в НАТО,
      Не взяли вас в Евросоюз…
      Сказали – «Пусть ваши солдаты
      Несут на себе войны груз…»
      Пусть гибнут и кровь проливают
      И жизни свои отдают…
      А в НАТО с ЕС точно знают,
      К себе они вас не возьмут!!!
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:31
    «Украина может уменьшиться» —

    — До нуля ...
  3. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 06:40
    Ставка состоит в том, чтобы затащить в Швейцарию как можно больше стран

    Садомия в Бюргенштоке... belay Давайте как нибудь без нас. yes
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 06:57
    Без заключения соглашения Украина может уменьшиться и из-за собственной политической турбулентности.
    А кто же будет заключать соглашения и какие если Россия категорически отказывается даже рассматривать т.н. "план Зеленского"? Тем более все это решили обсудить в своих кулуарах без участия России, которая в Швейцарию и не собиралась. Они считают, что приняв решение вынудят нашу страну пойти на их условия? Зря. А то, что украина уменьшится в размерах уже понимают и на Западе поэтому и спешат с реализацией своих задумок.
  5. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    -1
    Сегодня, 07:08
    чтобы там каждая из стран поддержала хотя бы один из пунктов небезызвестной «формулы мира» Зеленского.
    ...да на этом шабаше будет обсуждаться не какая то формула наркомана...а делёж территории. которая ещё осталась у хунты
    1. svp67 Звание
      svp67
      0
      Сегодня, 07:36
      Цитата: Крымский партизан 1974
      ...да на этом шабаше будет обсуждаться

      Ни стоит недооценивать это мероприятия. "Коллективный Запад", такими конференциями пытается создать аналог Касабланки, Каира, Тегерана, Ялты и Потсдама. Когда решались вопросы нового мирового порядка. То есть реформация ООН, но без России
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        -1
        Сегодня, 08:27
        То есть реформация ООН, но без России
        ..ну и замечательно....ёён уже давно превратилась в гендерную помойку....РФ уже с этой помойки давно было убираться...есть возможности создать свою организацию....при чём такие возможности есть
  6. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 07:33
    Вместо этого Запад использует Украину, чтобы она проливала кровь в его интересах. И у такого государства нет будущего.
    recourse Так часто получается с любителями халявы. request
  7. svp67 Звание
    svp67
    0
    Сегодня, 07:35
    Знаковая фамилия у этого швейцарца. россия уже знала одного Шуленбурга
    Вернер фон дер Шуленбург — посол Германии в СССР с 21 июня 1934 по 22 июня 1941 года.
    1. solar Звание
      solar
      +3
      Сегодня, 08:03
      Известный противник войны Германии с СССР, пытался сорвать начало войны. Казнили как участника заговора покушения на Гитлера.
      Был причастен к заговору против Гитлера. Рассматривался участниками антигитлеровской оппозиции в качестве возможного кандидата на пост министра иностранных дел (наряду с Ульрихом фон Хасселем). Выражал желание перейти через линию фронта, чтобы от имени заговорщиков договориться с СССР о прекращении войны.
      В донесениях гестапо Борману и Гитлеру — так называемых донесениях Кальтенбруннера — указывается: план противников Гитлера использовать Шуленбурга для контактов с Советским Союзом возник в конце декабря 1942 года. ... «Осенью 1943 года Гёрделер и фон Тресков имели беседу о возможности переправить бывшего посла Шуленбурга через германские линии на Восточном фронте. Мысли, которые развивал фон Тресков, заключались примерно в следующем. Шуленбург — один из тех немногих немцев, которые лично знают Сталина. Он должен вновь завязать с ним связь. Если Шуленбург придет к соглашению со Сталиным, то путем военной акции должен быть совершен переворот в Германии…». Шуленбург всегда выступал против войны с Советским Союзом. Нет сомнения, что этот план соглашения о мире с Советским Союзом в таком виде был сформулирован фон Тресковым. На допросах в Гестапо Шуленбург признался, что был согласен с этим планом, который, однако, потерпел неудачу из-за нерешительности некоторых высокопоставленных военачальников, у которых не хватило смелости оказать группе немецких противников Гитлера обещанную ранее поддержку..
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 08:23
    Без заключения соглашения Украина может уменьшиться и из-за собственной политической турбулентности
    Украина, как Шагреневая кожа wink
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 08:27
      Голландец Михель
      (михель)
      0
      Сегодня, 08:23
      Новый
      Без заключения соглашения Украина может уменьшиться и из-за собственной политической турбулентности
      Украина, как Шагреневая кожа wink
      И всё больше, и больше напоминает "Тришкин кафтан".
  9. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    -1
    Сегодня, 08:26

    Примечательна та характеристика, которую он даёт Западу в данном контексте. Шуленбург прямо заявил, что Украину Запад обманул постоянными обещаниями принять в состав ЕС и НАТО, не делая этого.
    Ещё у одного от крылись глаза, и конечно же это "экс-помощник генсека ООН". laughing
  10. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 09:01
    В чем внутренние противоречия так и не объяснил ? Там все кто недовольны ,сразу пропадают в подвалах СБУ .Так что народ един как всегда