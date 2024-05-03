Если мы в самом деле хотим быть друзьями Украины, то основываться нужно не на оружии . Нужно предпринимать попытки достичь мира путём переговоров. И переговоры – единственная на сегодняшний день возможность, остающаяся у Киева.

Без заключения соглашения Украина может уменьшиться и из-за собственной политической турбулентности.

Вместо этого Запад использует Украину, чтобы она проливала кровь в его интересах. И у такого государства нет будущего.

Швейцарская пресса актуализировала украинскую тематику в связи с намеченным на июнь так называемым «саммитом мира». Напомним о том, какую вообще делают ставку на этот саммит в Киеве и среди главных спонсоров киевского режима. Ставка состоит в том, чтобы затащить в Швейцарию как можно больше стран, но без России, и чтобы там каждая из стран поддержала хотя бы один из пунктов небезызвестной «формулы мира» Зеленского. Потом бы всё это западные шулеры вместе с украинскими подопечными представители как «поддержку Украины большинством населения планеты». Правда, на данный момент ситуация складывается таким образом, что буквально каждый день по 1-2 страны отказываются от приглашения на это сборище, откровенно давая понять, что обсуждать мир без России априори бессмысленно.Швейцарское издание «Вельтвохе» («Мировая неделя») на этом фоне публикует интервью с бывшим помощником генерального секретаря ООН Михаэлем фон Шуленбургом. В своё время он занимался вопросами миротворческих миссий ООН в Сьерра-Леоне и Ираке.По словам фон Шуленбурга, нужно правильно понимать термин «друзья Украины». Экс-помощник генсека ООН:Шуленбург добавил, что над Украиной нависает угроза потери территорий не только из-за вооружённого конфликта с Россией, но и из-за накапливающихся внутренних противоречий.Швейцарский дипломат:Примечательна та характеристика, которую он даёт Западу в данном контексте. Шуленбург прямо заявил, что Украину Запад обманул постоянными обещаниями принять в состав ЕС и НАТО, не делая этого.Шуленбург: