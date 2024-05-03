Швейцарский дипломат: Над Украиной нависает угроза потери территорий не только из-за военного конфликта, но и из-за внутренних противоречий
Швейцарская пресса актуализировала украинскую тематику в связи с намеченным на июнь так называемым «саммитом мира». Напомним о том, какую вообще делают ставку на этот саммит в Киеве и среди главных спонсоров киевского режима. Ставка состоит в том, чтобы затащить в Швейцарию как можно больше стран, но без России, и чтобы там каждая из стран поддержала хотя бы один из пунктов небезызвестной «формулы мира» Зеленского. Потом бы всё это западные шулеры вместе с украинскими подопечными представители как «поддержку Украины большинством населения планеты». Правда, на данный момент ситуация складывается таким образом, что буквально каждый день по 1-2 страны отказываются от приглашения на это сборище, откровенно давая понять, что обсуждать мир без России априори бессмысленно.
Швейцарское издание «Вельтвохе» («Мировая неделя») на этом фоне публикует интервью с бывшим помощником генерального секретаря ООН Михаэлем фон Шуленбургом. В своё время он занимался вопросами миротворческих миссий ООН в Сьерра-Леоне и Ираке.
По словам фон Шуленбурга, нужно правильно понимать термин «друзья Украины». Экс-помощник генсека ООН:
Шуленбург добавил, что над Украиной нависает угроза потери территорий не только из-за вооружённого конфликта с Россией, но и из-за накапливающихся внутренних противоречий.
Швейцарский дипломат:
Примечательна та характеристика, которую он даёт Западу в данном контексте. Шуленбург прямо заявил, что Украину Запад обманул постоянными обещаниями принять в состав ЕС и НАТО, не делая этого.
Шуленбург:
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