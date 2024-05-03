Западная пресса: Российские военные вошли на авиабазу в Нигере ещё до того, как её покинули американцы
Находит своё подтверждение информация о том, что российские военные вошли на территорию одной из крупнейших авиабаз в африканском государстве Нигер. Происходит это на фоне требований, выдвинутых властями Нигера в адрес Вашингтона. Власти страны, напомним, потребовали от Америки в сжатые сроки вывести военный контингент из Нигера, отметив, что в его услугах не нуждаются.
По информации Reuters, российские военные вошли на базу в Нигере ещё до того, как её покинули американцы.
Представитель Пентагона, комментируя эти сведения, заявил:
Власти Нигера откровенно дали понять, что использовать его совместно больше не придётся, так как американским военным пора на выход.
Речь идёт об авиационной базе 101 в столице страны, городе Ниамей.
Для справки: на территории Нигера остаются около 900 американских военнослужащих. Ранее страну по требованию властей покинул французский контингент. Западные войска также покинули или покидают такие африканские страны как Мали, Буркина-Фасо, ЦАР и др.
Американские и французские эксперты называют такую ситуацию «откровенным поражением в Африке».
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