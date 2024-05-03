Западная пресса: Российские военные вошли на авиабазу в Нигере ещё до того, как её покинули американцы

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Западная пресса: Российские военные вошли на авиабазу в Нигере ещё до того, как её покинули американцы

Находит своё подтверждение информация о том, что российские военные вошли на территорию одной из крупнейших авиабаз в африканском государстве Нигер. Происходит это на фоне требований, выдвинутых властями Нигера в адрес Вашингтона. Власти страны, напомним, потребовали от Америки в сжатые сроки вывести военный контингент из Нигера, отметив, что в его услугах не нуждаются.

По информации Reuters, российские военные вошли на базу в Нигере ещё до того, как её покинули американцы.



Представитель Пентагона, комментируя эти сведения, заявил:

Да, русские уже на авиабазе. Они находятся в отдельном здании. Мы уже сообщили властям Нигера о том, что совместно использовать военный объект не можем.

Власти Нигера откровенно дали понять, что использовать его совместно больше не придётся, так как американским военным пора на выход.
Речь идёт об авиационной базе 101 в столице страны, городе Ниамей.

Для справки: на территории Нигера остаются около 900 американских военнослужащих. Ранее страну по требованию властей покинул французский контингент. Западные войска также покинули или покидают такие африканские страны как Мали, Буркина-Фасо, ЦАР и др.

Американские и французские эксперты называют такую ситуацию «откровенным поражением в Африке».
52 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +22
    Сегодня, 06:44
    «Российские военные вошли на авиабазу в Нигере ещё до того, как её покинули американцы» —

    — Их не поторопишь,они ещё долго собирать манатки будут ...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +13
      Сегодня, 06:47
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Их не поторопишь,они ещё долго собирать манатки будут ...

      Да еще и "сюрпризы" в укромных местечках оставить могут. После них нужно полную "дезинфекцию" проводить.
      1. Canecat Звание
        Canecat
        +1
        Сегодня, 07:58
        После них нужно полную "дезинфекцию" проводить.

        При чем провести реальную дезинфекцию подразделениями РХБЗ с широким освещением в прессе.
        Такой опыт уже есть, благо не первое место, куда заходим после янкесов, и дай Бог не последнее.
        1. Ясная Звание
          Ясная
          -5
          Сегодня, 08:57
          Цитата: Canecat
          провести реальную дезинфекцию подразделениями РХБЗ

          А разве РХБЗ занимается дезинфекцией? Вроде, как основная задача РЗБЗ, это - дезактивация.
          По-моему есть существенная разница между людьми, животными... и зданиями, сооружениями и техникой...
          1. Aken Звание
            Aken
            -1
            Сегодня, 09:00
            Если это так принципиально, можно нанять местных негров и купить несколько вёдер хлорки.
            1. Ясная Звание
              Ясная
              -2
              Сегодня, 09:06
              Цитата: Aken
              Если это так принципиально, .

              Ну, не знаю request всё-таки форум "Военное обозрение", раньше тут были реальные спецы и за подобные "косяки" оторвались бы по полной.
              1. Aken Звание
                Aken
                0
                Сегодня, 09:07
                Я тот пост воспринял исключительно как стёб.
                1. Ясная Звание
                  Ясная
                  0
                  Сегодня, 09:11
                  Цитата: Aken
                  Я тот пост воспринял исключительно как стёб.

                  Вот, вот, дружище, я и говорю, что за этот стёб, отстебали- бы по полной.
                  Р.S. Минусы не мои
                  1. Aken Звание
                    Aken
                    +1
                    Сегодня, 09:17
                    Незнание - плохо. Но и отсутствие чувства юмора тоже не хорошо.
                    Насчёт минусов не сомневаюсь. Я примерно представляю, от кого что ждать.
                    Да и минусы меня особо не волнуют. Я обзавёлся большим количеством фанатов. Многие минусуют не читая, считая это за доблесть.
                    1. Ясная Звание
                      Ясная
                      0
                      Сегодня, 09:26
                      Цитата: Aken
                      Незнание - плохо.

                      В чем и был привлекательным сайт, то что приходилось фильтровать каждое своё высказывание по военному делу, геополитике, видам вооружений, ходу и итогам военных конфликтов... (Об издании)
                      https://topwar.ru/about.html
                      1. Aken Звание
                        Aken
                        0
                        Сегодня, 09:30
                        Это да. Бывали времена. Признаюсь, тоже иногда с тоской вспоминаю. Интереснейшие вспыхивали дискуссии. Отстоять свою точку зрения было непросто. Но когда удавалось, можно было гордиться собой.
            2. Shurik70 Звание
              Shurik70
              0
              Сегодня, 09:22
              Хорошая мысль про освещение в СМИ дезинфекции командами негров.
              В НАТО такую пощёчину воспримут болезненно, причём не столько руководство (им не привыкать к плевкам), сколь сам электорат.
              Пусть знают, как к ним реально относятся в мире.
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 08:06
        Дать бы тебе коленом под зад. (С) Папанов. laughing
        Надеюсь, что наши устроили американцам шикарные проводы.
      3. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        +2
        Сегодня, 08:28
        Дезинфекцию, это скорее к французам. laughing Даже дезинсекцию...
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 09:01
          И дератизацию. Обязательно дератизацию.
    2. Msi Звание
      Msi
      +6
      Сегодня, 06:47
      Их не поторопишь,они ещё долго собирать манатки будут

      Желательно, чтобы за собой убрали территорию... А собирать манатки они умеют и стремительно (Афганистан например). yes
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +16
        Сегодня, 06:49
        Картина маслом - амеры подметают территорию базы перед убытием домой, протирают стекла в окнах и выносят мусор..... wassat
        1. Msi Звание
          Msi
          +5
          Сегодня, 06:50
          протирают стекла в окнах и выносят мусор...

          И смывают за собой в сортире...
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +4
            Сегодня, 06:50
            Да-да! Самое главное то я и забыл! И сортиры полируют до блеска. lol laughing
            1. Nikolaevich I Звание
              Nikolaevich I
              +1
              Сегодня, 08:06
              Цитата: Nexcom
              И сортиры полируют до блеска.

              Не дождётесь ! Они унитазы с собой заберут ! И ёршики тоже... request
        2. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +5
          Сегодня, 06:59
          Дмитрий и всей этой уборкой руководят наши,все бордюры они тогда( янки) точно побелят,должно всё быть по российскому уставу.Будут плохо себя вести- узнают что такое смена года."Зимою - лета ,осенью - весны"( с) hi
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +4
            Сегодня, 07:03
            Блиин... И про бордюры побелить я забыл... laughing Старею... Андрей hi
            1. tralflot1832 Звание
              tralflot1832
              +6
              Сегодня, 07:08
              Дмитрий laughing я многое из армии забыл ,но бордюры помню.За час все бордюры в батальоне мною быль побелены ,причём сапожной щёткой.Такое не забудешь. wassat
          2. Андрей ВОВ Звание
            Андрей ВОВ
            +5
            Сегодня, 07:10
            Еще травку покрасить в зеленый цвет, выровнить по ниточке песчаные горки есть есть и с мылом помыть плац
          3. carpenter Звание
            carpenter
            +2
            Сегодня, 07:27
            Цитата: tralflot1832
            "Зимою - лета ,осенью - весны"( с)

            Для них в России найдутся места, где есть только зима и осень, а нет весны и лета.
        3. 30 вис Звание
          30 вис
          0
          Сегодня, 08:53
          Цитата: Nexcom
          Картина маслом - амеры подметают территорию базы перед убытием домой, протирают стекла в окнах и выносят мусор..... wassat

          Всё принять по описи , заставить починить , зашить , помыть , как положено по уставу при приёме сдаваемого объекта .. Мы принимаем !
          1. Уарабей Звание
            Уарабей
            0
            Сегодня, 09:24
            Опись, прОтокол, сдал-принял.... отпечатки пальцеу (с) laughing
        4. Ясная Звание
          Ясная
          -1
          Сегодня, 09:01
          Цитата: Nexcom
          Картина маслом - амеры подметают территорию базы перед убытием домой, протирают стекла в окнах и выносят мусор..... wassat

          Вот именно, наш прапорщик ещё не видел приказ Пентагона о дембеле. Так, что пока натовцы - работать на уборке территории. lol
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 06:46
    Вот так их - ссаными тряпками на выход. Yankee go home ! (c)
    Надеюсь наши им вежливо пояснили что чем быстрее амеры свалят тем лучше для них самих ?
    1. sanja.grw Звание
      sanja.grw
      +1
      Сегодня, 07:36
      Цитата: Nexcom
      Вот так их - ссаными тряпками на выход. Yankee go home !
  3. 78bor1973 Звание
    78bor1973
    +1
    Сегодня, 06:47
    Им уже и чемодан собрали и дорогу показали ,а они решили присесть -"на дорожку! laughing
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +10
    Сегодня, 06:48
    Основной контингент США находиться на Базе 201 в Агадесе,почти полностью.На Базе 101 жалкая охрана и "эвакуаторы".Следующий ход для ускорения драпа,ПВО Африканского корпуса рядом с Базой 201 ,чтоб не расслаблялись.( Моё мнение). good
  5. ruskiyvasya Звание
    ruskiyvasya
    +3
    Сегодня, 06:53
    Хорошее поступательное движение.
  6. Галеон Звание
    Галеон
    +7
    Сегодня, 06:56
    Это уже не просто поражение. Это еще унижение.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 06:58
      Ничего, переживут. Первый раз им что ли? Из Вьетнама свалили, из Афганистана сбежали.....
      1. Галеон Звание
        Галеон
        +4
        Сегодня, 07:00
        Такого, чтоб их русские "провожали", "главный враг", у них еще не было.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +4
          Сегодня, 07:02
          Главное - начать ! А там пойдет как по маслу. wink
    2. Msi Звание
      Msi
      +3
      Сегодня, 07:04
      Это уже не просто поражение. Это еще унижение.

      Без унижения никак... Информационная война. На разных фронтах. Вон выставку трофейной техники организовали, Леопарду "носик" опустили... Чтобы поклонился.
    3. Ясная Звание
      Ясная
      -1
      Сегодня, 09:08
      Цитата: Галеон
      Это уже не просто поражение. Это еще унижение.

      А, это, в нынешнем медиа пространстве дорогого стоит.
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 07:00
    российские военные вошли на базу в Нигере ещё до того, как её покинули американцы.
    Вот так и надо поступать с американцами - без уговоров ставить перед фактом.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 07:29
    Янки гой хоум... дождались, пока здесь, будем посмотреть, какое будет продолжение... а оно будет.
  9. Bombaher Звание
    Bombaher
    +2
    Сегодня, 07:41
    Ну правильно, пинок под зад ускорит этих черепашек. Да и смотреть надо за ними, чтобы не поломали чего, а то и заминировать могут. А может и утащить чужое хотели. Глаз-да-глаз нужен
  10. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    +2
    Сегодня, 08:01
    Два дела сразу: поторопили американцев и не дали им "подлянки" на базе оставить.
  11. aleks700 Звание
    aleks700
    +2
    Сегодня, 08:02
    Не можете находиться? Ну и шуруйте по живее.
  12. Мур Звание
    Мур
    +1
    Сегодня, 08:09
    Эти просто так не уйдут. Какую-нибудь гадость сделают.
  13. шурик354
    шурик354
    +3
    Сегодня, 08:13
    Может все таки не ВС РФ, а ЧВК? А то ВС и Украине не помешают.
  14. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 08:19
    Западная пресса: Российские военные вошли на авиабазу в Нигере ещё до того, как её покинули американцы

    Это хорошая согласованность действий...
    А ещё есть Сирия...Можно посмотреть, что там в Ливии...
    * * *
    Власти Нигера откровенно дали понять, что использовать его совместно больше не придётся, так как американским военным пора на выход.

    Эта тенденция должна продолжаться вечно...
  15. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 08:22
    Американские и французские эксперты называют такую ситуацию «откровенным поражением в Африке».
    good Пусть знают наших!
  16. БорзРио Звание
    БорзРио
    0
    Сегодня, 08:45
    Не надо считать американских военных и их спецслужбы тупыми. Если выводят свои подразделения - значит все что можно выжать из страны, уже выжали. И дальнейшее нахождение там не выгодно. Кроме того, стоит ожидать появления местных повстанцев, борцов "за свободу и демократию" или что то типа террористической ИГИЛ (запрещена), которое будет терроризировать местную элиту и нападать на российских военных.
  17. УАЗ 452 Звание
    УАЗ 452
    -2
    Сегодня, 09:21
    Ура! Нигер наш! Теперь можно его начинать восстанавливать!
  18. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    0
    Сегодня, 09:55
    Респект действиям России на Африканском континенте!!!
  19. Луенков Звание
    Луенков
    0
    Сегодня, 09:55
    Цитата: Ясная
    Цитата: Aken
    Незнание - плохо.

    В чем и был привлекательным сайт, то что приходилось фильтровать каждое своё высказывание по военному делу, геополитике, видам вооружений, ходу и итогам военных конфликтов... (Об издании)
    https://topwar.ru/about.html

    Ну да. Здесь же за высказывание о том, что на Украине нам нужно менять режим, года три назад я получил преупреждение. Недавно его почему то убрали. А что так?